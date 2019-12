La cantante estrenó una nueva canción en vivo en un show de México y lo grabó para subirlo como videoclip a su canal de YouTube Crédito: Instagram

Billie Eilish está de estreno: la cantante compartió un video de su canción " Everything I Wanted" que, en realidad, es un registro en vivo grabado durante un show en la Ciudad de México. Sus fanáticos festejaron su flamante material y le agradecieron lo que ellos entienden como una demostración del cariño que la cantante siente por Latinoamérica.

Eilish debutó en suelo mexicano el 17 de noviembre, en el escenario del Corona Capital. Durante el concierto la compositora cantó su nuevo sencillo por primera vez en vivo, tema que ya había estrenado en su canal de YouTube unos días antes. Un mes más tarde, lanzó el videoclip de su canción, donde todos los que la acompañaron el show son los protagonistas.

illie Eilish - Everything I wanted (en vivo show en México) - Fuente: YouTube 04:13

Video

"Nunca toqué esta canción en vivo en mi vida. Ustedes, chicos, verán este primer intento", dijo Eilish cuando comenzó a sonar la melodía. En el video se aprecia el gran apoyo que recibe de sus fans mexicanos, ya que a pesar de que la canción se había estrenado hace apenas cuatro días, ya se habían aprendido toda la letra y hacían todos los coros. De por sí la canción ya tiene su tinte emotivo, porque se trata de la especial relación que une a la cantante con su hermano mayor Finneas, quien es también productor y coautor del tema.

Desde su publicación, el pasado jueves 12, el video ya sumó unas 2,2 millones de reproducciones en YouTube.

La gira empezó el 8 de marzo en Miami, y ya tuvo presentaciones en los estadios más reconocidos del mundo, como el Madison Square Garden de Nueva York. Eilish, que se consagró como nueva artista del año en los American Music Awards, vendrá a la Argentina el año que viene con su gira Where Do We Go World Tour, el 2 y 3 de junio en el DIRECTV Arena.