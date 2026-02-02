Premios Grammy: Bad Bunny hizo historia en una noche en la que la música compartió el escenario con los discursos políticos

“Quiero decir: ICE afuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos. No sé cómo decirlo en inglés, el odio… estamos contaminados y lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Tenemos que ser distintos, si luchamos tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Nosotros amamos a nuestra gente, amamos a nuestras familias y esa es la forma de hacerlo, con amor, no olvidemos eso, por favor “. El discurso de agradecimiento de Bad Bunny, dicho mayormente en inglés, al ganar la categoría de mejor álbum de música urbana, rubro en el que competían también los argentinos Nicki Nicole (Naiki) y Trueno (Eub Deluxe), le puso voz y emoción al espíritu que marcó anoche la ceremonia de entrega de los premios Grammy. Fue la primera intervención del cantante portorriqueño que hizo historia cuando al final de la noche se llevó el galardón al mejor álbum del año, el primer disco en castellano reconocido en la categoría máxima de los Grammy.

La noche “más importante de la música” , como la llamó el comediante sudafricano Trevor Noah, anfitrión de la fiesta que transmitieron TNT y HBO Max, estuvo atravesada por las repercusiones de las violentas acciones que los agentes de inmigración de la administración Trump están llevando a cabo en todo Estados Unidos pero especialmente por los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos norteamericanos muertos a manos de los agentes del gobierno en Minnesota.

Aunque el compromiso social de Hollywood suele ser más bien intermitente y muchos artistas prefieren esquivar hacer públicas sus posiciones políticas, en el show organizado por la Academia de música de los Estados Unidos, no hubo lugar para el silencio. Y no fue solo el artista portorriqueño, ganador también del premio al álbum del año, el más esperado de la larga transmisión, quién se hizo oír.

#OliviaDean shares a powerful message while accepting the #Grammy for Best New Artist



From CBS/Recording Academy pic.twitter.com/GW0HXjkj0n — The Hollywood Reporter (@THR) February 2, 2026

Muchos de los invitados y nominados ingresaron a la ceremonia llevada a cabo en la arena Crypto,com en Los Ángeles con prendedores en la solapa con la consigna “ICE Out”. Aunque la primera en romper el hielo sobre el escenario fue la británica Olivia Dean, ganadora del premio al mejor artista nuevo. “Soy un producto de la inmigración, de gente valiente que merece ser celebrada”, se emocionó la cantante que minutos antes había interpretado su canción “Men I Need” como parte del segmento dedicado a las revelaciones musicales del año que incluyó las presentaciones de The Marias, la banda oriunda de Los Ángeles; Addison Rae, a quién le tocó cantar en la entrada de camiones de la Arena y entre bambalinas, una idea tan mala como lo fue su ejecución; las chicas de Katseye que interpretaron su tema viral “Gnarly”; Leon Thomas; Alex Warren que ingresó desde el lobby cantando su omnipresente hit “Ordinary”, mientras la platea lo acompañaba en coros hasta que llegó al escenario que se elevó para el gran final; Lola Young al piano y Sombr, que a los 20 años era el candidato más joven de la categoría.

El show debe seguir

Justin Bieber interpretó el tema "Yukon" en el escenario de los Grammy Chris Pizzello - Invision

A la hora del humor la política también marcó el paso de la ceremonia: Noah explicó en el comienzo de la transmisión que Nicky Minaj no estaba presente en la fiesta porque todavía estaba de visita en la Casa Blanca, en referencia al apoyo que la rapera le dio por estos días al presidente Trump y luego le pidió a Bad Bunny que lo recibiera en Puerto Rico “si las cosas se ponen peor en América” a lo que el boricua le respondió: “Trevor, te tengo noticias. Puerto Rico es ‘parte’ de América”.

Lady Gaga en pleno show en los Grammy FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cargada entrega de premios siempre se parece más a un festival musical que a la típica ceremonia de la temporada de galardones de Hollywood, Aunque se reparten 90 estatuillas cada año la mayoría se anuncian fuera de la transmisión principal, como la categoría de mejor álbum latino que ganó el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso por su disco Papota. El foco durante las más de tres horas de celebración estuvo puesto en las actuaciones en vivo.

Bruno Mars y Rosé dieron por comenzada la entrega de premios con una interpretación de su pegadizo tema "APT" Chris Pizzello - Invision

Esta vez la señal de largada de la ceremonia la dieron Rosé y Bruno Mars interpretando su pegadizo tema “APT”, nominado a grabación y canción del año. El segundo show de la noche estuvo a cargo de Sabrina Carpenter que se convirtió en la capitana del avión apostado sobre el escenario mientras cantaba su canción “Manchild”. Recién pasados los veinte minutos de la ceremonia llegó el turno de entregar el primer premio de la transmisión oficial, mejor álbum de rap. El ganador fue Kendrick Lamar, el artista más nominado de la noche.

Sabrina Carpenter , una de las artistas más aplaudidas en la noche de los premios de la Academia de música norteamericana FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más tarde, llegaron las presentaciones de Justin Bieber y Lady Gaga. El artista canadiense eligió un set despojado en el que se acompañó solo de una guitarra vestido con un short deportivo y medias para interpretar su canción “Yukon” mientras que Gaga evocó a un ave que se escapándose de su jaula de mimbre al tocar el tema “Abracadabra” del disco Mayhem por el que minutos después de su show ganó el Grammy en la categoría de mejor álbum de pop vocal.

“A las mujeres en la música les quiero decir: sé que a veces puede ser difícil estar en el estudio rodeadas de hombres. Las aliento a pelear por sus ideas, por sus canciones, asegúrense de ser escuchadas”, exclamó la cantante que luego perdió en el rubro de canción del año frente a Billie Eilish y Phineas. “Nadie es ilegal en tierras robadas. Es muy difícil saber qué decir en este momento. Esta sala me da esperanzas. Vamos a seguir luchando y protestando porque nuestras voces importan y la gente importa. Y al carajo con ICE. Es todo lo que quiero decir, lo siento”, agradeció Eillish, una de las muchas estrellas que llevaban el prendedor contra ICE en la solapa.

A esa altura de la noche todavía quedaban la explosiva presentación del rapero Tyler The Creator, el premio para Pharrell Williams por su contribución a la música global y el segmento In memoriam que se dividió en varias escenas dedicadas a diferentes artistas fallecidos el año pasado. Algo confuso, ese pasaje incluyó un video narrado por Bruce Springsteen sobre Brian Wilson, una canción interpretada en vivo por la artista country Reba McEntire, una banda de rock liderada por Slash para homenajear a Ozzy Osbourne y un ensamble comandado por Lauryn Hill para recordar a los músicos D’Angelo y Roberta Flack que concluyó con la aparición de Wyclef Jean y una reunión de los Fugees cantando su famosa versión de “Killing Me Softly with His Song”, compuesto por Flack.

Bad Bunny dedicates his #GRAMMY for Album of the Year to "all the people who had to leave their homeland to follow their dreams." pic.twitter.com/BzXVn7Ijm6 — Variety (@Variety) February 2, 2026

El show en vivo continuó con otro momento que pareció fuera de libreto: la entrega del premio a la trayectoria para Cher quién luego se ocupó de repartir el galardón a la grabación del año que fue para la canción “Luther”, de Kendrick Lamar con la presencia de la artista Sza. Fue ella la que urgió a los presentes a que no desesperen ante la situación actual de su país. “Sé que estamos atravesando un momento tenebroso, sé que el algoritmo nos dice que todo está perdido pero podemos y debemos seguir adelante. Nos necesitamos todos, tenemos que confiar el uno en el otro, no nos manda el gobierno sino Dios, gracias. Que Dios los bendiga”, agradeció Sza hacia el tramo final de la ceremonia que volvió a tener a Bad Bunny como protagonista.

El cantante portorriqueño que tocará la semana que viene en el entretiempo del Super Bowl y en Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de febrero, ganó el premio al álbum del año por Debí tirar más fotos. Emocionado, el artista celebró su triunfo con un discurso en castellano, tal vez la muestra de resistencia más significativa de una noche en la que la música compartió el escenario con la protesta política.