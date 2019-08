Blue World: apareció una nueva grabación inédita de John Coltrane

El disco del genial saxofonista aparecerá el 27 de septiembre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 15:45

El viernes es el día de la semana en que la industria discográfica suele dar a conocer algunas de sus primicias, ya sea del nuevo álbum del artista del momento o a alguna vieja joya oculta que sale a la luz. El tercer viernes de agosto de 2019 fue el día indicado para promocionar un nuevo feat. (aunque esto ya perdió toda novedad) entre dos de los artistas del momento, Rosalía y Ozuna, y para anunciar que el 27 de septiembre se conocerá Blue World, una grabación inédita de John Coltrane.

Luego de que el año pasado se publicara Both Directions at Once: The Lost Album, ahora se anuncia un disco que grabó el mismo año que se publicó A Love Supreme, aunque tuvo otro propósito. El registro, de 37 minutos, fue realizado en 1964, en los estudios Van Gelder de Nueva Jersey, y se ubica dentro de la cronología discográfica del saxofonista entre las sesiones de Crescent y A Love Supreme.

La producción habría sido pedida por el cineasta canadiense Gilles Groulx. El director quería que Coltrane escribiera la banda de sonido de su película Le chat dans le sac. Pero sólo 10 minutos de la grabación de Coltrane con su cuarteto sonaron en el film.

Como una manera de rescatar su figura emblemática para sus fans históricos y para las nuevas generaciones, la compañía Universal lanzará el material completo, masterizado a partir de las cintas analógicas originales, a través del sello Impulse!.

La lista de temas incluye dos tomas de "Naima", tres de "Village Blues" y otros temas como "Like Sonny" y "Traneing In", que suman un total de ocho track.

El disco del genial saxofonista aparecerá el 27 de septiembre