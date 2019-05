Britney Spears se alejaría definitivamente de los escenarios

La princesa del pop está atravesando una profunda crisis emocional Fuente: Archivo

El regreso de Britney Spears al mundo de la música se encuentra cada vez más lejos. Así lo confirmó el manager y gran amigo de la actriz, Larry Rudolph, al portal TMZ . "Como persona que guía su carrera profesional, y basándome en la información de la que dispongo en estos momentos de todos los profesionales que han trabajado con ella, tengo muy claro que [Britney] no debería retomar su residencia de Las Vegas, ni en el futuro próximo ni el lejano, posiblemente no debería volver en absoluto", manifestó Rudolph.

El 22 de abril, Spears reapareció públicamente luego de haber confirmado su internación en una clínica de salud mental . Los flashes captaron a la princesa del pop ingresando al hotel Montage en Beverly Hills, California, junto a su novio Sam Ashgari, en lo que se trató de una salida transitoria . Eventualmente, Spears concluyó su tratamiento.

Si bien la cantante ya había experimentado un quiebre en su salud mental en 2007 , en esta oportunidad la misma se vio afectada por la enfermedad que está atravesando su padre, quien se sometió a dos cirugías de colon e intestinos. Por esa razón, Britney canceló en enero pasado la residencia que tenía programada en Las Vegas - Britney: Domination - para la que había firmado un contrato multimillonario.

"Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil de decir para mí. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Domination. He estado esperando con interés este espectáculo y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a la familia primero... y esa es la decisión que tuve que tomar", contaba la artista en Twitter. Tiempo después, la cantante grabó un video al completar su internación para brindarles tranquilidad a sus fanáticos.

"Hola, chicos. Les envío este mensaje para todos los que están preocupados por mí. Todo está bien. Mi familia ha pasado por mucho estrés y ansiedad últimamente, así que necesitaba un tiempo para lidiar con eso, peor no se preocupen: estaré de regreso muy pronto", comunicaba Britney. Lamentablemente, según los dichos de Rudolph, el regreso no sería una posibilidad para la cantante en este momento de su vida.