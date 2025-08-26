Preocupación por el estado de salud de “La Chilindrina”: fue internada de urgencia

En los últimos días, María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel en El Chavo del 8 como “La Chilindrina” fue internada de urgencia. Pese a que la familia no quería que su estado de salud se hiciera público, una amiga reveló qué es lo que transitaría y causó un fuerte escándalo.

De las Nieves tiene 78 años (Foto: Instagram)

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, dijo la fuente, de la que no se reveló la identidad, al medio TVNotas.

La versión obligó a Verónica Fernández, hija de la actriz de 78 años, a dar un parte sobre su madre, quien actualmente reside en un hogar. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, indicó la mujer.

La noticia generó desconcierto entre los fanáticos de la sitcom dirigida por Roberto Gómez Bolaños, quienes hace poco la vieron en Chespirito: sin querer queriendo, la serie de Max que retrata la vida y obra del actor y creador de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito.

El cameo de María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", en la serie Chespirito: Sin querer queriendo (Foto: Max)

Aunque se espera que falte mucho para ello, la intérprete mexicana admitió que ya tiene todo planificado para el día que muera. “Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, dijo el año pasado durante la muestra Las Catrinas de la ANDI, la cual se llevó a cabo previo al Día de los Muertos, tradición que se conmemora en México y que tiene como objetivo celebrar la vida y homenajear a los difuntos.

El día que María Antonieta de las Nieves fue traicionada por Florinda Meza

Hace poco más de un mes, María Antonieta de las Nieves se convirtió en noticia tras revelar un conflicto con Florinda Meza, su excompañera de elenco.

“No hubo relación. No, no. Trabajando juntas no hubo relación”, dijo la intérprete en diálogo con el programa de televisión mexicano, Ventaneando. Según explicó, la distancia no fue algo progresivo, sino más bien un hecho constante: la tensión entre ambas existía desde los primeros años de El Chavo del 8.

María Antonieta de las Nieves dijo que su relación con Florinda Meza fue siempre distante, incluso durante las giras de El Chavo del 8 por América Latina Archivo

En ese sentido, recordó una secuencia que nunca se olvida, la cual ocurrió durante una gira en Argentina, donde vivieron un tenso momento en la aduana mexicana. María Antonieta, quien llevaba un abrigo de piel, lo escondió en su valija para evitar problemas. A pesar de que advirtió a Florinda Meza —que también llevaba dos abrigos similares y no los había ocultado—, el personal de aduana la descubrió. En lugar de aceptar su error, Florinda delató a su compañera, por lo que las dos se quedaron sin sus prendas.

Aunque compartían escena y giras por América Latina, de las Nieves aseguró que su trato con la intérprete de Doña Florinda siempre fue frío y distante. La actriz mencionó que mientras mantuvo una buena relación con Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) y otros compañeros del elenco, con Meza simplemente “no se dio”.