Chechu Bonelli habló a corazón abierto sobre el fin de su matrimonio con Darío Cvitanich: “Una mancha en mi historia”

Tras 14 años juntos y tres hijas en común, Lupe, Carmela y Amelia, en mayo se hizo pública la separación de Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich. Si bien en un primer momento eligieron llamarse al silencio, con el correr del tiempo quedó en evidencia que el matrimonio no habría terminado en los mejores términos. El exfutbolista rehizo su vida y está felizmente en pareja con la modelo Ivana Figueiras. Ahora, a casi seis meses de que estallara el escándalo, la periodista habló a corazón abierto sobre el final de su pareja. Contó que está divorciada y reveló quién de los dos tomó la decisión de ponerle punto final a la relación.

“Nunca pensé que nuestra separación iba a tener tanta trascendencia”, admitió Bonelli durante una entrevista con Nati Jota y Grego Rossello para el streaming de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). “Yo traté siempre de llamarme al silencio. De hecho, hoy vi una frase que me encantó que dice: ‘El silencio a veces también es una respuesta’. Yo me llamé al silencio durante mucho tiempo. De hecho, debe ser la primera vez que hablo de todo esto”, agregó.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años de relación y 11 como marido y mujer

En cuanto a su decisión de pronunciarse públicamente sobre el final de su matrimonio, explicó que quería sentirse preparada para poder hacerlo. “Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar. Y lo digo con orgullo, no tengo ningún problema”, reflexionó.

“Lo tengo que seguir trabajando, pero siento que es una mancha en mi historia”, reconoció. “Vengo de una familia muy clean (limpia), en la que a mis papás los separó la muerte, básicamente”. Asimismo, reveló una infidencia: “Y no es lo mismo - y lo cuento sin ningún problema - dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada, durísimo“. De esta manera, confirmó los dichos de Pepe Ochoa. En mayo, el panelista de LAM (América TV) dijo que hubo un desgaste en la pareja que si bien ella seguía enamorada, él “no tanto” y que por eso se fue de la casa familiar que compartían.

La periodista y el exfutbolista son padres de Lupe, Carmela y Amelia Instagram @chechubonelli

Si bien admitió que hoy puede decirlo abiertamente, reconoció que si bien veía la separación como una posibilidad, siempre intentó “pelearla”. “Tampoco era ‘fingir demencia’ pero si decir ‘a ver, estoy cayendo, tratemos de sacar esto adelante, tenemos tres hijas, 14 años de relación...’. Y bueno, nada. ¿Viste cuando se rompe la correa de la persiana y cae?“, reflexionó. Asimismo, también reveló que ya están divorciados.

Por otro lado, durante la entrevista, Bonelli reconoció que la separación fue extremadamente difícil: “Es impresionante como el estado anímico y las emociones interfieren en el cuerpo. No comía porque tenía el estómago cerrado, estaba muy triste, muy angustiada, lloraba todo el día y después dormía poco y nada”.

Bonelli reveló que fue Cvitanich quien quiso separarse

“Una separación no es fácil. Volver a ser madre no soltera, porque las nenas tienen su padre... pero hay algo nuevo que estoy descubriendo”, sostuvo. Asimismo, afirmó que el fin de su matrimonio fue algo que jamás deseó. “Yo me casé para toda la vida. Fui muy ‘susanita’ en ese aspecto, pero así como no existe el manual de la maternidad, creo que tampoco existe el manual de como ser la mujer ejemplar. En mi casa yo era mujer y hombre. En pandemia limpiaba la pileta, cortaba el pasto, se rompía algo y lo arreglaba (...) No renegaba de eso. Mi antigua pareja tenía una profesión donde tenía poca presencia en casa. Esto de haber viajado tanto tiempo de un lugar a otro y haber tenido una vida tan nómade me llevó a perderme en algún punto porque es difícil encontrarte en un lugar que no es el tuyo“, admitió Bonelli.