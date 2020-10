Bruce Springsteen´s Letter to You: el visceral registro documental de una carta de amor al rock

Diego Batlle Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 00:14

Bruce Springsteen's Letter to You (Estados Unidos/2020). Dirección: Thom Zimny. Guion y música: Bruce Springsteen. Fotografía: Joe DeSalvo, Charles Libin y Antonio Rossi. Edición: Thom Zimny. Elenco: Bruce Springsteen, Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano y Jake Clemons. Duración: 91 minutos. Disponible en: la plataforma de Apple TV+ desde este viernes 23. Nuestra opinión: Muy buena.

Bruce Springsteen's Letter to You podría haber sido un simple (y aburrido) registro sobre cómo se grabó un disco: músicos tocando solos frente a un micrófono y escuchando luego el resultado junto al ingeniero de sonido en la consola. Por suerte, este documental es mucho más que eso. Si bien Apple TV+ lanzará el film en simultáneo con el disco homónimo y, en ese sentido, podría funcionar como esos materiales adicionales (los extras) que acompañan un lanzamiento en DVD o Blu-ray, hay varios aspectos que lo convierten en una obra no solo con vuelo propio sino de notables valores artísticos.

En principio, y aunque no es esta una reseña musical, hay que decir que Letter to You es el mejor disco de Springsteen con la mítica E-Street Band en muchos años (algunos críticos lo ubican incluso a las mismas alturas de clásicos de la década de 1980 como The River o Born in the U.S.A.), pero eso solo tampoco sería suficiente para justificar la existencia del documental. Aquí va otro detalle: los diez temas se terminaron en el lapso de apenas cinco días en el estudio que "The Boss" tiene en su Nueva Jersey natal y la banda los grabó en una sola toma, prácticamente sin retoques posteriores, por lo que en verdad se trata de la experiencia de ver a uno de los grupos más importantes de la historia del rock tocando en vivo.

Pero hay más: Springsteen (también guionista del proyecto) aprovecha los paisajes nevados de la Nueva Jersey invernal para ofrecer con su grave voz en off una suerte de diario íntimo, una carta de amor al inoxidable espíritu del rock, a los 45 años de historia con su grupo (de amigos), a los dos integrantes de la E-Street Band que ya no están (el saxofonista Clarence Clemons y el tecladista Danny Federici) y al hecho de ser el único sobreviviente de The Castiles of Freehold, su primer conjunto (del período 1965-1968), tras la muerte de George Theiss (quédense a ver los créditos finales porque "The Boss" interpreta allí "Baby I", la primera canción que compuso con esa banda juvenil).

Visceral y emotiva, Letter to You surge como una continuación perfecta para los documentales The Ties That Bind y Western Stars, su autobiografía Born to Run y el espectáculo Springsteen on Broadway (disponible en Netflix), en los que Springsteen también colaboró con el director Thom Zimny. Tanto el disco como el documental proponen un emocionado tributo a la perdurabilidad de una banda, la mística del rock, el dolor de la pérdida y una meditación sobre la muerte. No por nada los títulos de varios de los temas son "Last Man Standing" ("El último hombre en pie"), I"'ll See You in My Dreams" ("Te veré en mis sueños") y Ghosts ("Fantasmas"). Este combo de álbum y película que propone Letter to You es, tanto en música como en imágenes, otra de sus cumbres artísticas. A los 71 años, Springsteen no solo se mantiene vigente, sino que sigue cimentando su leyenda.

Conforme a los criterios de Más información