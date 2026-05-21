Buddy McCluskey: la importancia de los Mac Ke Mac´s y el legado de un hombre que amaba la música

En la contratapa del disco Shake de Los Mac Ke Mac´s aparecen los cuatro integrantes del grupo vocal acompañados por comentarios de la actividad que desarrollaba cada uno. A Buddy McCluskey -quien falleció esta semana, a los 91 años- se lo ve exultante con los brazos abiertos, casi con ese mismo gesto de hermano mayor protector que ha tenido en la casa familiar cuando era chico. “Buddy: Director del cuarteto, es el que efectúa las armonizaciones vocales, ejecuta el piano y el contrabajo”, se lee en la contratapa del Long Play.

Puertas adentro los McCluskey eran cuatro: Buddy, Alex, Donald (el cantante solista y que más fama adquirió en su extensa carrera) y Patricia. Días atrás, al recordar a su hermano recientemente fallecido, Donald dijo que hubo otro hermano, Billy, que murió a los 8 meses de edad. “Buddy era mi hermano mayor y también un poco como mi papá, porque a raíz de la muerte de Billy, mamá y papá prácticamente se recluyeron en un silencio… Y Buddy era el serio de la familia porque todo lo hacía en serio“. También hablaba de su profunda admiración, porque Howard (ese era su verdadero nombre) tenía oído absoluto y ni siquiera necesitaba un instrumento musical para sentarse a escribir “una orquestación para 24 músicos”.

Esa destreza, que hoy puede ser un dato anecdótico, tiene su correlato en los Mc Ke Mac´s, y en ese lugar fundamental que Buddy ocupó, ya que era el encargado de hacer sonar al conjunto con su característica particular, como pionero de esa clase de agrupaciones vocales en la Argentina.

El grupo fue formado en 1951 por Buddy, su hermano Alex, Eduardo Morel Quirno y Eduardo Sanoner. Durante las dos siguientes décadas expandieron su trabajo en teatros como el Nacional, el Maipo y el Ópera. Se presentaron en canales de televisión y muchas emisoras de radio pasaban sus canciones.

No había repertorio que se resistiera a los arreglos vocales de los Mac Ke Mac´s. Cantaron en español, inglés y portugués, interpretaron desde songbook norteamericano a música beat, de tango a folclore latinoamericano.

Grupo musical Los Mac Ke Mac's

Entre los hitos de su carrera cuenta haber actuado en la visita de Louis Armstrong a la Argentina, y de Nat King Cole, en el Opera. Además, el grupo hizo giras por Puerto Rico, los Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú.

Para 1960, una de las escalas más significativas del cuarteto fue su actuación en el programa televisivo de Ed Sullivan, en los Estados Unidos.

Cuando volvieron a la Argentina inauguraron una nueva etapa discográfica, con dirección musical de Horacio Malvicino, y en la pantalla chica. Años después, fueron fichados por el sello RCA, donde grabaron con la orquesta de Víctor Buchino. Incluso en los Estados Unidos se lanzó una producción, en 1963, donde era presentado como pionero de los grupos vocales de la Argentina. El conjunto dejó de actuar en 1970, pero sus integrantes siempre quedaron relacionados al mundo de la música.

Grupo musical Los Mac Ke Mac's

Herencia familiar

Don Dean, el padre de los McCluskey fue el gran responsable de todo ese clan musical. Había nacido como Donald Dean McCluskey, en enero de 1905, en Oklahoma, Estados Unidos. Para principios de la década del treinta dirigía una orquesta universitaria. Fue entonces que le propusieron hacer una gira por América Latina, que llegó al Teatro Broadway de Buenos Aires en 1932. Ya convertido en “Don Dean”, no fue aquel el único escenario que pisó con su orquesta. Poco después se convirtió en un artista habitué de los shows en el Hotel Alvear, especialmente de los bailes que se realizaban en el Roof Garden (de allí viene su famoso tema “Bailando en el Alvear”). Allí conoció a Lila Raquel Suárez Howard, con quien se casó pocos años después. Así nació este clan musical, con la llegada de Buddy, en 1935, y del resto de sus hermanos.

A pesar de que el patriarca falleció en 1980, ciertas viejas costumbres de los bailes de antaño se conservaron. Fue el propio Buddy quien sostuvo, incluso en el comienzo del nuevo siglo, esas tradiciones que su padre había llevado adelante.

Buddy McCluskey

Para 2002, Buddy estaba embarcado en el proyecto de recrear aquellos bailes del Alvear, aunque las mujeres ya no vistieran de largo como en la década del treinta, ni los hombres de smoking. Buddy había preparado un repertorio dedicado al baile con obras de compositores como Glen Miller, George Gershwin, Cole Porter y Jerome Kern, entre otros.

“La música es para dejarse llevar; elegimos un selecto grupo de compositores que encarnan el espíritu de los años treinta y cuarenta, donde el baile era una de las expresiones más comunes en el público”, contaba antes de lanzar aquel proyecto, en el Roof del Alvear.