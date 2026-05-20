Murió Totó la Momposina, la reina de la música del caribe colombiano

Tras sufrir un infarto agudo de miocardio, el 17 de mayo último falleció en Celaya, México, la cantante colombiana Totó la Momposina. Tenía 85 años.

Nacida como Sonia Bazanta Vides, en 1940 en Talaigua Nuevo, Colombia, tuvo una niñez plagada de música y esa base le sirvió para que, con el paso de las décadas y de su labor como cantora, se convirtiera en gran referente de la música folclórica del caribe colombiano.

La cumbia, el bullerengue y el mapalé fueron algunas de las músicas que recorrieron el mundo gracias a su voz. “Mi papá era zapatero, pero invitaba a bandas de viento, a los gaiteros de San Jacinto, a los acordeoneros”, contaba, hace una década y media, durante una entrevista con Humphrey Inzillo, previa a una de sus visitas a la Argentina. “En esa época era extraño que hubiera tanta música en una casa, entonces venían los estudiantes y también las personas de nombre, porque se hacían fiestas enormes. Cuando tú vas creciendo, y te llegan todas esas informaciones, tu mente se abre”, decía. “ Y mi mamá tuvo un grupo de danzas y salimos de la región buscando un futuro mejor. Ella nos comenzó a enseñar porque no quería que creciéramos sin la tradición de nuestros ancestros. Ella nos enseñó la danza de los indios. La escuela venía de la casa”.

Totó La Momposina

En la historia musical de Totó hay varias curiosidades, como el hecho de haber grabado su debut discográfico en Francia. Su primer grupo fue creado en 1964 y estuvo integrado por miembros de su familia. Ya como solista, y luego de haber cruzado el océano Atlántico para buscar su destino en Europa, comenzó a recorrer países y grabar discos. Fueron catorce en total los que acumuló en su catálogo, desde 1983.

Un año antes había acompañado a Gabriel García Márquez a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo.

Estudió en la Universidad de La Sorbona, de París, fue parte de intercambios culturales con artistas de Cuba. En 1991 participó en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato y en el Festival de Música del Caribe en Cancún, México. También en el inicio de la década del noventa fue invitada al festival Womad, que una década antes había fundado el músico inglés Peter Gabriel. Y fue justamente Gabriel quien la convocó para grabar y formar parte del catálogo de su sello discográfico Real World. Su primera participación fue con el álbum Candela Viva, de 1992.

A lo largo de su carrera realizó colaboraciones con artistas como Calle 13, Lila Downs, Celso Piña, Mónica Giraldo, Alfonso Espriella y Jorge Celedón.

En 2010 se presentó en la Argentina por los festejos del Bicentenario y luego regreso, durante esa década, en varias ocasiones para dar conciertos en Buenos Aires y en salas de distintas ciudades del país. En 2013 recibió un premio Latin Grammy a la “Excelencia musical”.

En ese momento, explicaba: “Hace treinta años, ver en Europa a una señora del color mío, cantando con la melena toda suelta y cuatro tambores, era algo exótico. La primera vez que estuve en Francia, fui a cantar a un hotel, y mi sueldo eran los viáticos: cinco dólares. Para ellos fue una sorpresa verme con los pies descalzos y vestidos de diferentes colores. (...) Yo me la pasaba de bar en bar, pero no bebiendo: cantando. Fui a pasar la manga, y cantaba en la calle, en el mercado de pulgas. Así se fue creando la leyenda”.

Totó La Momposina fue una representante de la música y la danza del caribe colombiano Archivo

Repercusiones

A nivel oficial, hubo manifestaciones en redes sociales. “Despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra (...) a la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, dice el comunicado del Ministerio de Cultura de Colombia.

“Ha muerto Totó la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas”, publicó el presidente Gustavo Petro.