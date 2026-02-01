Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron el gran premio en la categoría mejor disco latino

El duo pop argentino, Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron el premio al mejor álbum latino en los Grammy 2026 con su disco Papota. Al llegar al escenario agradecieron a los que confiaron en ellos, “a nuestra familia, a nuestro equipo, a toda Latinoamérica. !Los amamos¡“. En su categoría, los argentinos, competían con Fito Páez, Aterciopelados, Los Wizzards y con la banda ASTROPICAL. Ca7riel & Paco Amoroso se convirtieron en la revelación del año pasado luego del impulso que les dio su participación en el 4 de octubre de 2024 de un especial Tiny Desk que en pocos días acumuló más de 12.600.000 de visualizaciones. Allí interpretaron canciones de su álbum Baño María, interpretadas sin Auto-Tune y en formato más acústico, sino también a una llamativa apuesta estética. Después de eso el dúo empezó a girar por todo el mundo y editaron su disco Papota con el que acaban de ganar el Grammy

La entrega de los Premios Grammy es la fiesta más importante que celebra la industria musical de los Estados Unidos. En su edición número 68 hay más de noventa categorías en competencia y una larga lista de artistas que desfilarán por el gran escenario del Crypto.com Arena, el gran estadio de California que suele albergar al equipo de Los Ángeles Lakers por el cual hoy actuarán grandes estrellas del rock y el pop.

Kendrick Lamar encabeza la lista de favoritos con 9 nominaciones. Detrás lo siguen Lady Gaga, con 7 (ya ganó uno): y Bad Bunny, con 6. Como suele suceder, también hay artistas locales nominados. Esta vez, los que competían por el famoso galardón en las categorías de música urbana eran Nicki Nicole, por su álbum Naiki; y Trueno por EUB Deluxe; y por la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo, CA7RIEL & Paco Amoroso, que en noviembre pasado se había llevado 5 Grammy latino, por Papota; y Fito Páez, por Novela.

Por su parte, Trueno y Nicki Nicole comparten terna con Bad Bunny, J Balvin, Feid y Yandel. Esta tramo de la ceremonia se inició a las 17:30, hora local, en el Peacock Theater, de Los Ángeles, que fue transmitida por diversas plataformas-

Para la ceremonia central habrá que esperar. Luego de la alfombra roja, a las 22, hora local, se levantará el telón de esta jornada de premiación que suele acaparar la atención mundial. Transmitida por TNT y HBO Max, el comediante sudafricano Trevor Noah será el anfitrión por sexto y último año de esta esperada entrega de premios que tendrá lugar en Arena Crypto

Trevor Noah nuevamente ofició de maestro de ceremonia de la la nueva edición de los Premios Grammy, en Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

Doechii, Harry Styles, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah y Teyana Taylor serán algunos de los artistas darán a conocer el nombre de las o los ganadores de los Grammy 2026.

Justin Bieber, Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Rosé, Tyler, The Creator, Lady Gaga y los ocho nominados a mejor nuevo artista de este año actuarán durante la noche del domingo. Por su parte, Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson subirán al escenario para el segmento in memoriam. Ms. Lauryn Hill rendirá homenaje a D’Angelo y Roberta Flack. Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash honrarán a Ozzy Osbourne.

Gesaffelstein, uno de los ganadores, en su arribo al teatro Jordan Strauss - Invision

El año pasado, la gran ganadora fue Taylor Swift, quien se convirtió en la única artista de la historia en ganar el Grammy a mejor disco del año en cuatro oportunidades. Esta noche habrá un telón de fondo que, tal vez, se cuele en medio de la jornada de premiación y en los 45 segundos que tienen los ganadores frente al micrófono: el accionar de los comandos ICE (del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) que secuestran y deportan inmigrantes que viene cosechando voces de parte de varios músicos y compositores.

