Premios Grammy 2026: categorías, shows, controversias y todo lo que hay que saber de la ceremonia

Unas pocas horas faltan para una nueva entrega de premios Grammy, la más importante fiesta que celebra la industria musical de los Estados Unidos. En esta edición, la número 68, hay más de noventa categorías en competencia y una larga lista de artistas que desfilarán por los escenarios donde se entregarán las estatuillas.

Kendrick Lamar encabeza la lista de favoritos con 9 nominaciones. Detrás lo siguen Lady Gaga con 7, y Bad Bunny con 6. Habrá una ceremonia previa, a partir de las 17.30, en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se entregarán los premios de la mayoría de las categorías. Luego, se desarrollará la ceremonia principal, en el Crypto.com Arena, también en Los Ángeles. Para América Latina, desde las 21, las cámaras de TNT retratarán el ingreso de los artistas, con sus respectivos looks, en un programa conducido por Heisel Mora y Lety Sahagún. A las 22 comenzará la entrega, que se extenderá durante casi tres horas y se podrá ver a través de TNT y HBO Max. Allí se conocerán a los ganadores de las categorías principales.

Kendrick Lamar Matt Slocum - AP

Por el lado argentino, entran en competencia al menos cuatro grupos y solistas, en las categorías de música urbana y de rock o alternativo latino: Nicki Nicole por su álbum Naiki, Trueno por EUB Deluxe, Ca7riel & Paco Amoroso por Papota, y Fito Páez por Novela.

Durante casi tres horas, habrá una amplia lista de shows, que ya están previstos: Bruno Mars, Lady Gaga, Justin Bieber, Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter, Clipse & Pharrell Williams, Post Malone, Reba McEntire, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Addison Rae, the Marias & Alex Warren, son algunos de los que animarán la gala.

Sabrina Carpenter

¿Qué más? ¿Habrá agradecimientos efusivos de parte de los ganadores? ¿Habrá discursos políticos? Este es un año muy particular para los Estados Unidos por la cantidad de decisiones que su presidente, Donald Trump, ha tomado tanto en lo referido a la política internacional como a la local. Y si bien los músicos estadounidenses no suelen manifestarse en temas de geopolítica, lo que se vive en varios estados durante los últimos meses, mereció que muchos de ellos alzaran su voz, especialmente en lo referido a los comandos ICE (del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) que secuestran y deportan inmigrantes.

Los dos asesinatos recientes de ciudadanos estadounidenses a manos de fuerzas federales elevaron el nivel de críticas hacia la gestión de Trump. Y los artistas se manifestaron. Bruce Springsteen escribió una canción llamada “Las calles de Minneapolis”, una verdadera crónica con opinión a la que luego le puso música.

“A través del hielo y el frío del invierno, por la Avenida Nicollet, una ciudad en llamas combatió el fuego y el hielo, bajo las botas de la ocupación. El ejército privado del Rey Trump del Departamento de Seguridad Nacional, con armas atadas a sus abrigos, llegó a Minneapolis para hacer cumplir la ley. (...) Los ciudadanos defendieron la justicia. Sus voces resonaron en la noche. Y había huellas de sangre, donde debería haber piedad. Y dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas, Alex Pretti y Renee Good”.

Un día después “El Jefe”, como suelen llamarlo, se sumó como invitado a un show organizado por el guitarrista Tom Morello. Allí cantó el tema por primera vez en vivo.

Tom Morello introduces Bruce Springsteen at @FirstAvenue 1-30-26

The first time playing his new song supporting Minnesota

“Streets of Minneapolis” pic.twitter.com/FmzlV6vpfR — Eli Gardiner (@eligardiner) January 31, 2026

Springsteen no tendrá protagonismo en esta gala porque solo está nominado en la categoría Mejor portada de álbum (Best Recording Package) por su trabajo en Tracks II: The Lost Albums.

La que sí tiene un lugar estelar en esta edición es Lady Gaga. Además de cantar, cuenta con chances en siete rubros y se espera que, en al menos una ocasión, suba a recibir la estatuilla con forma de gramófono. ¿Hará alguna mención a temas políticos? ¿O dejará de lado “el afuera”, como tantas veces pasó en este tipo de ceremonias, que no tienen conexión con la vida cotidiana? Lo cierto es que la diva del pop se refirió a los asesinatos en Minnesota durante un concierto que ofreció en Japón, el 29 de enero pasado. Habrá que esperar para saberlo.

Lady Gaga condemns ICE in speech during her show in Japan. pic.twitter.com/AE8VMHxaTG — Pop Crave (@PopCrave) January 29, 2026

"Quiero tomarme un momento para hablar de algo que es extremadamente importante para mí. En un par de días regresaré a casa, y me duele el corazón al pensar en las personas, los niños y las familias de Estados Unidos que son perseguidos sin piedad por el ICE (...). Necesitamos recuperar la paz, la seguridad y la justicia. Las personas de bien no deberían luchar tanto ni arriesgar sus vidas, por el bienestar y el respeto, y espero que nuestros líderes nos escuchen. Espero que nos escuchen cuando les pedimos que cambien el rumbo rápidamente y muestren compasión por todos en nuestro país", aseguró.

Como se dijo, faltan horas para conocer no solo a los ganadores de una nueva edición de los Grammy, sino también para ver el tono que tendrá la entrega de premios.

Estas son las categorías principales y sus nominados.

Grabación del año

“DtMF” - Bad Bunny

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“Anxiety” - Doechii

“WILDFLOWER” - Billie Eilish

“Abracadabra” - Lady Gaga

“Luther” - Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” - Chappell Roan

“APT”- ROSÉ, Bruno Mars

Billie Eilish Evan Agostini - Invision

Álbum del año

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator

Justin Bieber Evan Agostini - Invision

Canción del año

“Abracadabra” - Lady Gaga

“Anxiety” - Doechii

“APT” - ROSÉ, Bruno Mars

“DtMF” - Bad Bunny

“Golden” - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Luther” - Kendrick Lamar con SZA

“Mandchild” - Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER” - Billie Eilish

Bad Bunny

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor portada de álbum

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

The Crux - Djo

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

Glory - Perfume Genius

moisturizer - Wet Leg