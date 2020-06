Babasónicos presentó un nuevo single. Además, nueva música de Juanse, Sara Hebe, Julieta Venegas, Elvis Costello y Turf Crédito: Gentileza Babasónicos

Babasónicos - Oportunidad

Suena como: dark-pop

Ideal para: un balance doméstico

En el nuevo simple de Babasónicos, sucesor de "Suficiente" lanzado en marzo pasado, Adrián Dárgelos suena entre frágil y determinado, tirando un nuevo guiño hacia la coyuntura en medio de un asunto de dos. "Todos tienen la chance de decir cualquier cosa y creerla. Solo dame una oportunidad de saldar cuentas", canta como enredado en medio de un thriller psicológico de guitarras distorsionadas. La canción, compuesta por Dárgelos y Mariano Roger, y producida por Gustavo Iglesias, se trata de un nuevo adelanto de un EP de cuatro canciones, todavía sin nombre confirmado, que Babasónicos publicará en formato digital el próximo 19 de junio y que en agosto tendrá lista su edición en vinilo.

Juanse - Muchacho corazón

Suena como: un viaje a las raíces

Ideal para: bailar el rock & roll

"¡Qué pobre soy! Soy un muchacho con corazón, cuando no puedo hablar empiezo a transpirar", canta Juanse en "Muchacho corazón", su nuevo simple como adelanto su próximo disco -el sucesor de Stéreoma , de 2018-. Nuevamente asociado junto al legendario Andrew Loog Oldham (primer manager de The Rolling Stones y colaborador habitual de Juanse) como productor artístico, el líder de los Ratones viaja hacia la década de los sesenta para este rock de estirpe clásico, un ejercicio de síntesis de tan solo 1:56 de duración cargado con guitarras cortadas, una base rítmica sobria y estimulante adornada con pandereta, y una melodía que se dibuja sola y parece preguntar: "¿Should I stay or should I go?".

Sara Hebe - Gameboy

Suena como: reggaetón mutante

Ideal para: una fiesta del fin del mundo

Cruzando fuerzas con el El Plvbybxy, músico, dj y productor emergente, Sara Hebe reaparece recargada en "Gameboy", un reggaetón de graves expansivos y atmósfera oscura, pero resultado celebratorio. "Vos sabés quién soy, desde la época del Gameboy sigo jugando", marca la cancha la cantante patagónica, flameando su lengua altiva en medio del perreo. El video, grabado por Malasangre en Navarro, Provincia de Buenos Aires, la ubica como una heroína en plena ruta al mando de su Jeep camuflado para ajustar algunas cuentas pendientes en medio de un universo distópico.

Julieta Venegas y Banda Filarmónica Tukyo'm ët xuxp - "Mujeres" y "Andamos huyendo"

Suena como: himno combativo

Ideal para: una cruzada solidaria

Acompañada por la filarmónica Tukyo'm ët Xuxp, Julieta Venegas encuentra nuevo respaldo estético para su costado más combativo. Este nuevo sencillo, conformado por una nueva versión de "Mujeres", canción en favor de la lucha por la igualdad de género que había estrenado en marzo pasado en el marco de los Spotify Awards, y "Andamos huyendo", incluida en su disco debut Aquí , de 1997, Venegas aparece erguida en plena lucha, respaldada por esta orquesta infantil del estado mexicano de Oaxaca. Tal como se detalló, todos los ingresos recibidos por ambas canciones y sus respectivos videos serán donados a Tukyo'm ët Xuxp.

Elvis Costello - No Flag

Suena como: un grito de alarma

Ideal para: un momento de catarsis

Lo nuevo de Elvis Costello, "No Flag", es un electro-rock espeso y caótico grabado en tres días en Helsinki, Finlandia, en un estudio a 20 minutos de ferry del centro de la ciudad. "Quería ir a un lugar donde nadie me conociera", explicó el músico en un comunicado. "Así que este es The Helsinki Sound". La canción -el primer lanzamiento del británico desde Look Now , el último disco de Elvis Costello and the Imposters editado en 2018-, parece hablarle al presente con tono desesperado. "No hay tiempo para este tipo de amor / No hay bandera flameando en lo alto / No hay señal para el lugar oscuro en el que vivo", canta Costello, que desde que se desató la pandemia se encuentra activo, aportando y participando de causas benéficas para financiar los gastos en la lucha contra el Covid-19.

Turf - Voy dejando atrás

Suena como: hit de cuarentena

Ideal para: creer en el futuro

Marcada por el mismo Joaquín Levinton como una canción de puro corte esperanzador, "Voy dejando atrás", lanzada por Turf el pasado 8 de mayo, ahora tiene su video. Dirigido por Gonzalo Llamas Sebesta, fue grabado en la casa de los músicos, cada uno tocando desde sus respectivas zonas de confort -salvo por Carlos "Tody" Tapia que no se encontraba en el país al momento de realizarlo-. "La letra es muy simple", había detallado Levinton días atrás. "Habla sobre dejar atrás algo que no tenés ganas de dejar. Y está bueno dar un paso al frente, para que no siempre sean pasos al costado."

