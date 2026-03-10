Vanesa Martín en el Gran Rex: cuándo es la nueva fecha en Buenos Aires y cómo comprar las entradas

Vanesa Martín agregó una segunda y última fecha en Buenos Aires después de agotar las entradas para el recital anunciado el 8 de mayo en el Teatro Gran Rex. El nuevo show será el 9 de mayo, en la misma sala, y forma parte de la gira Casa Mía, con la que la cantante española volverá a encontrarse con el público argentino.

Esta visita es una nueva escala de una artista que mantiene un vínculo sostenido con la Argentina. El nuevo tour combina canciones de su último trabajo con los clásicos que la consolidaron dentro del pop en español.

Cómo será el show de Vanesa Martín en Buenos Aires

La nueva etapa de Casa Mía aparece como un momento de mayor libertad creativa y de una mirada más personal sobre su música. En ese marco, el show previsto para el Gran Rex cruza el repertorio reciente con las canciones más reconocidas de su carrera.

Tras agotar las entradas para el recital anunciado el 8 de mayo en el Teatro Gran Rex, Vanesa Martín suma un nuevo show el 9 de mayo SALVA MUSTÉ - Universal Music Group

El anuncio de la segunda fecha refuerza además el interés que despierta la artista en el público local: el 8 de mayo ya figura agotado y el 9 de mayo quedó confirmado como la última función porteña de esta visita.

Cómo comprar las entradas, paso a paso

La venta se realiza a través de TuEntrada, donde el evento figura en el Teatro Gran Rex, con dos fechas programadas y horario de 20.30.

Ingresar a la ticketera oficial de TuEntrada

Buscar el evento de Vanesa Martín en el Teatro Gran Rex

Elegir la función del 9 de mayo

Seleccionar la ubicación disponible y completar la compra en la plataforma

Precios de las entradas de Vanesa Martín en el Gran Rex

Platea 1: $110.000

Platea 2: $110.000

Platea 3: $90.000

Platea 4: $80.000

Platea 5: $70.000

Super Pullman 1: $85.000

Super Pullman 2: $75.000

Pullman 1: $60.000

Pullman 2: $50.000

Pullman 3: $40.000

Pullman 4: $30.000

Pullman 5: $30.000

Vanesa Martín, Casa Mía y su vínculo con la Argentina

Vanesa Martín inició su trayectoria en 2006 y, de acuerdo con la información del archivo, editó nueve discos de estudio. Nacida en Málaga, construyó una carrera marcada por letras de fuerte tono emocional y por una presencia sostenida en Iberoamérica.

Esta visita de Vanesa Martín es una nueva escala de una artista que mantiene un vínculo sostenido con la Argentina SALVA MUSTÉ - Universal Music Group

A lo largo de ese recorrido acumuló 15 Discos de Oro, 9 Discos de Platino, 5 Premios Dial y dos nominaciones al Latin Grammy. El entusiasmo que despierta cada una de sus visitas vuelve a quedar en evidencia con el agotado de la primera fecha en Buenos Aires.

La gira argentina de Vanesa Martín

Además de las dos funciones en el Gran Rex, la gira argentina Casa Mía seguirá las siguintes fechas:

10 de mayo en Broadway, en Rosario;

13 de mayo en Quality Espacio, en Córdoba;

15 de mayo en Arena Maipú, en Mendoza.

Cuándo y dónde es Vanesa Martín en el Gran Rex