Vanesa Martín en el Gran Rex: cuándo es la nueva fecha en Buenos Aires y cómo comprar las entradas

La artista española agotó la función del 8 de mayo y sumó un segundo show para el 9 en la Capital; el paso a paso para adquirir las localidades y los precios
Vanesa Martín agregó una segunda y última fecha en Buenos Aires después de agotar las entradas para el recital anunciado el 8 de mayo en el Teatro Gran Rex. El nuevo show será el 9 de mayo, en la misma sala, y forma parte de la gira Casa Mía, con la que la cantante española volverá a encontrarse con el público argentino.
Esta visita es una nueva escala de una artista que mantiene un vínculo sostenido con la Argentina. El nuevo tour combina canciones de su último trabajo con los clásicos que la consolidaron dentro del pop en español.
Cómo será el show de Vanesa Martín en Buenos Aires
La nueva etapa de Casa Mía aparece como un momento de mayor libertad creativa y de una mirada más personal sobre su música. En ese marco, el show previsto para el Gran Rex cruza el repertorio reciente con las canciones más reconocidas de su carrera.
El anuncio de la segunda fecha refuerza además el interés que despierta la artista en el público local: el 8 de mayo ya figura agotado y el 9 de mayo quedó confirmado como la última función porteña de esta visita.
Cómo comprar las entradas, paso a paso
La venta se realiza a través de TuEntrada, donde el evento figura en el Teatro Gran Rex, con dos fechas programadas y horario de 20.30.
- Ingresar a la ticketera oficial de TuEntrada
- Buscar el evento de Vanesa Martín en el Teatro Gran Rex
- Elegir la función del 9 de mayo
- Seleccionar la ubicación disponible y completar la compra en la plataforma
Precios de las entradas de Vanesa Martín en el Gran Rex
- Platea 1: $110.000
- Platea 2: $110.000
- Platea 3: $90.000
- Platea 4: $80.000
- Platea 5: $70.000
- Super Pullman 1: $85.000
- Super Pullman 2: $75.000
- Pullman 1: $60.000
- Pullman 2: $50.000
- Pullman 3: $40.000
- Pullman 4: $30.000
- Pullman 5: $30.000
Vanesa Martín, Casa Mía y su vínculo con la Argentina
Vanesa Martín inició su trayectoria en 2006 y, de acuerdo con la información del archivo, editó nueve discos de estudio. Nacida en Málaga, construyó una carrera marcada por letras de fuerte tono emocional y por una presencia sostenida en Iberoamérica.
A lo largo de ese recorrido acumuló 15 Discos de Oro, 9 Discos de Platino, 5 Premios Dial y dos nominaciones al Latin Grammy. El entusiasmo que despierta cada una de sus visitas vuelve a quedar en evidencia con el agotado de la primera fecha en Buenos Aires.
La gira argentina de Vanesa Martín
Además de las dos funciones en el Gran Rex, la gira argentina Casa Mía seguirá las siguintes fechas:
- 10 de mayo en Broadway, en Rosario;
- 13 de mayo en Quality Espacio, en Córdoba;
- 15 de mayo en Arena Maipú, en Mendoza.
Cuándo y dónde es Vanesa Martín en el Gran Rex
- Fecha: viernes 8 de mayo, agotado; sábado 9 de mayo, nueva fecha
- Horario: 20.30
- ¿Dónde? Avenida Corrientes 857, Ciudad de Buenos Aires
- Entradas: a la venta a través de la ticketera oficial TuEntrada
