Djavan, el autor de “Samurai”, en Argentina: cuándo y dónde toca y qué día comienza la preventa

Djavan volverá a la Argentina con un show en el Teatro Gran Rex como parte de “Djavanear 50 anos. Só sucessos”, la gira con la que celebrará sus 50 años de carrera. El cantautor brasileño, autor de clásicos como “Samurai”, “Oceano”, “Flor de Lis” y “Açaí”, se presentará el 24 de noviembre en Buenos Aires con un recital centrado en los temas más reconocidos de toda su discografía.

La visita también marcará su regreso al mismo escenario en el que tocó en 2019. En aquella oportunidad, además, fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria y por su aporte a la cultura. Ahora, el tour sumará además fechas en Chile y Uruguay y pondrá el foco en un repertorio que recorre distintas etapas de su obra.

Cómo será el show de Djavan en Buenos Aires

“Djavanear 50 anos. Só sucessos” fue pensado como un repaso integral por cinco décadas de carrera. El repertorio anunciado incluirá al menos 25 canciones y abarcará distintas etapas de su obra, otros clásicos como “Sina”, “Um Amor Puro”, “Se…” y “Eu Te Devoro”.

La puesta cuenta con dirección artística de Gringo Cardia y suma el trabajo creativo de Césio Lima en diseño de iluminación y dirección de fotografía, Mari Pitta en iluminación y Sérgio Almeida en programación y operación de luces. Sobre el escenario, Djavan estará acompañado por Felipe Alves en batería, Marcelo Mariano en bajo, Torcuato Mariano en guitarra eléctrica y acústica, Paulo Calasans en piano y teclado, Renato Fonseca en teclado, Jessé Sadoc en trompeta y fliscorno, Marcelo Martins en saxofón tenor y flauta, y Rafael Rocha en trombón.

Cómo comprar las entradas, paso a paso

Ingresar a Tuentrada.com

Buscar el evento de Djavan en el Teatro Gran Rex

Elegir la función del 24 de noviembre

Seleccionar la ubicación disponible

Completar la compra con el medio de pago elegido

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 12 de marzo a las 12, con todos los medios de pago. Además, habrá un beneficio de 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas Visa.

Djavan y una carrera de cinco décadas

En 1976, Djavan inició su trayectoria con el lanzamiento de A Voz, o Violão, a Música de Djavan, sin imaginar que se convertiría en uno de los nombres más influyentes de la música popular brasileña. Medio siglo después, la nueva gira aparece como una celebración de ese recorrido y como una síntesis de una obra que atravesó generaciones y fronteras.

Djavan y Milton Nascimento, dos figuras de la MPB Suzy Brunini

A partir de mayo de 2026, el artista alagoano pondrá en marcha esta serie de conciertos con inicio en São Paulo y paso por escenarios de Brasil, Europa y América Latina. La propuesta estará integrada exclusivamente por grandes éxitos de su repertorio.

La gira latinoamericana de Djavan

Además de su fecha en Buenos Aires, la gira “Djavanear 50 anos. Só sucessos” incluirá estas paradas en la región:

21 de noviembre en el Teatro Caupolicán, en Chile

24 de noviembre en el Teatro Gran Rex, en la Argentina

27 de noviembre en el Auditorio Sodre, en Uruguay

