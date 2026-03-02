Romeo Santos y Prince Royce en Argentina: cuándo y dónde tocan y cómo comprar las entradas

Romeo Santos y Prince Royce volverán a presentarse en la Argentina con un recital compartido el sábado 14 de noviembre, en el Estadio Vélez. Será la primera vez que ambos encaren una fecha juntos en Buenos Aires, con una propuesta pensada para cruzar repertorios y celebrar la vigencia de la bachata.

El encuentro llega impulsado por Better Late Than Never, el álbum que los reunió en una colaboración de alto perfil y que funciona como disparador de la gira “Mejor tarde que nunca tour”. En el anuncio se plantea un recorrido internacional que incluye escalas en Latinoamérica y una etapa extensa por Estados Unidos.

Las entradas saldrán a la venta por AllAccess: la preventa exclusiva para determinadas tarjetas Visa empezará el jueves 12 de marzo a las 12 y la venta general se habilitará el viernes 13 de marzo, también a las 12. En ambos tramos seguirá el beneficio de 6 cuotas sin interés de las mismas tarjetas.

Qué se espera del show de Romeo Santos y Prince Royce

El eje de la noche será el cruce entre el material nuevo del proyecto compartido y los clásicos que cada uno trae de fábrica. Entre los temas que el material oficial destaca de Better Late Than Never aparecen “Dardos” (mencionado como sencillo principal y con certificación Disco de Oro en España), “Lokita Por Mí” y “Jezabel” o “Encerrados”, dentro de un tracklist de 13 canciones.

En el repaso de hits que acompaña el anuncio también se nombran canciones que suelen funcionar como carta fuerte en vivo: de Romeo Santos, “Propuesta Indecente”, “Imitadora” y “Eres Mía”; de Prince Royce, “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara” y “Stand by Me”. (Los datos y afirmaciones de “tendencias” y reproducciones que figuran en el material de prensa no fueron verificados de manera independiente en esta nota).

Cuándo y dónde tocan

Fechas: sábado 14 de noviembre.

Sede: Estadio José Amalfitani (Av. Juan B. Justo 9200, CABA).

Entradas: venta por AllAccess

Cuándo comienza la venta de entradas para Romeo Santos y Prince Royce

Preventa: jueves 12 de marzo, desde las 12.00.

Venta general: viernes 13 de marzo, desde las 12.00.

Plataforma: AllAccess.

Cómo comprar entradas de Romeo Santos y Prince Royce

Acceso a AllAccess: se debe ingresar al sitio web de AllAccess. Se requiere iniciar sesión o crear una cuenta.

Búsqueda del evento: elegir “Romeo Santos y Prince Royce”.

Selección de entrada: elegir la ubicación y la cantidad deseada.

Pago: seleccionar el método de pago. Los clientes de algunas tarjetas Visa acceden a 6 cuotas sin interés.

Confirmación: revisar y confirmar la compra. AllAccess envía un mail de confirmación.

Las carreras de Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos (Anthony Santos) nació en El Bronx el 21 de julio de 1981 y es presentado como cantautor estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña. En su historia aparece el paso por Aventura —grupo clave para la expansión internacional del género— y el inicio de su carrera solista en 2011.

En el resumen biográfico se mencionan sus comienzos en un coro de iglesia, el armado de “Los Teenagers” y la evolución hasta Aventura. También se lista su discografía destacada: Fórmula, vol. 1 (2011), Fórmula, vol. 2 (2014), Golden (2017), Utopía (2019), Fórmula, vol. 3 (2022) y Better Late Than Never (2025).

Prince Royce (Geoffrey Royce Rojas) nació el 11 de mayo de 1989 en El Bronx, Nueva York. El material remarca su salto en 2010 con el álbum debut y canciones como “Stand by Me” y “Corazón sin cara”, además de su perfil de fusión con R&B y pop.

También se detalla que empezó escribiendo poesía y cantando en coros escolares, que a los 19 conoció a su mánager Andrés Hidalgo y que su carrera despegó con el sello Top Stop Music. La discografía destacada que acompaña el anuncio incluye: Prince Royce (2010), Phase II (2012), Soy el Mismo (2013), Double Vision (2015), Five (2017), Alter ego (2020), Llamada perdida (2024), Eterno (2025) y Better Late Than Never (2025).

“Mejor tarde que nunca tour”: fechas anunciadas

Estados Unidos

1 de abril: Foro de Fiserv, Milwaukee.

2 de abril: Estadio Allstate, Chicago.

4 de abril: Estadio Santander, Pensilvania.

5 de abril: Capital One Arena, Washington DC.

9 de abril: Primer Coliseo Horizon, Greensboro (Carolina del Norte).

11 de abril: CFG Bank Arena, Baltimore (Maryland).

17 de abril: Jardín TD, Boston (Massachusetts).

18 de abril: Arena del Banco de Pueblos, Hartford (Connecticut).

19 de abril: Estadio UBS, Belmont Park (NY).

22 de abril: Centro Prudencial, Newark (Nueva Jersey).

25 de abril: Centro Kaseya, Miami (Florida).

29 de abril: Centro Kia, Orlando (Florida).

30 de abril: State Farm Arena, Atlanta (Georgia).

2 de mayo: Centro Frost Bank, San Antonio (Texas).

7 de mayo: Centro Toyota, Houston (Texas).

9 de mayo: Centro de American Airlines, Dallas (Texas).

10 de mayo: Centro Moody, Austin (Texas).

13 de mayo: Centro Dorado 1, Sacramento (California).

14 de mayo: Centro de persecución, San Francisco (California).

15 de mayo: Estadio Oakland, Oakland (California).

17 de mayo: T-Mobile Arena, Las Vegas (Nevada).

21 de mayo: Crypto.com Arena, Los Ángeles (California).

22 de mayo: Centro Honda, Anaheim (California).

23 de mayo: Centro Save Mart, Fresno (California).

24 de mayo: Estadio Toyota, Ontario (California).

28 de mayo: Campana Central, Montreal (QC).

29 de mayo: Estadio Scotiabank, Toronto (Ontario).

31 de mayo: Estadio Allstate, Chicago (IL).

Argentina