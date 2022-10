Celebración: Con Chano en versión acústica, el Festival Ciudad Emergente tuvo una gran apertura en los festejos de sus 15 años

escuchar

Bosques de Palermo, día feriado y con clima agradable, incluso muy caluroso por la tarde. La combinación perfecta para que los espíritus menos ortodoxos festejen el Día de la Primavera, en una fecha que no es la más tradicional. Pero que importa si esa combinación cae un 21 de septiembre o un 7 de octubre. Más cuando hay un plus. Y ese plus es el Festival Ciudad Emergente, que se realiza este fin de semana en las inmediaciones del Velódromo palermitano.

Por lo visto en la primera jornada, esta edición viene recargada y con algunas celebraciones especiales. Tiene lo que todo “Emergente” debe tener: variedad de actividades (no solo música) y artistas nóveles que buscan hacerse un lugar en la escena cultural local. Además, caras y voces que ya son conocidas. Como el festival está celebrando sus quince años, decidió programar para su noche de apertura a artistas que hoy son conocidos y que años atrás pasaron por el Emergente como promesas de la música.

El escenario principal tenía agendado un espectáculo con ese desfile de nombres que, con una misma banda de base, cantarían un par de canciones cada uno (algunas actuales y otras que tenían en sus repertorios cuando tocaron por primera vez en el festival). La lista incluyó a Chano (hoy el más famoso, que tiempo atrás llegó al Emergente encabezando Tan Biónica) y también a su hermano Bambi. Lula Bertoldi y Brenda Martin (integrantes de Eruca Sativa). Celli, famoso en la virtualidad desde que sus covers, como integrante de Salvapantallas, comenzaron a ser virales. Juan Ingaramo, de familia de músicos y con una propuesta muy interesante. Silvina Moreno con sus delicadas canciones. Además, An Espil que sobresale en la escena indie y la emergente voz urbana Nashy Nashai (Nahiara Muchico).

Un rato antes del show central Palta & The Mood arrancó con la fuerza de su funk y un groove alucinante. Con el segundo tema, “Parque Chas”, el rap sobrevolaba un acid noventoso. El inglés se alternaba con el castellano y ese pulso funky setentista tomaba nuevos aires. De James Brown a Jamiroquai y de ahí a Miguel Abuelo, todo en un solo paso gracias a esta banda de toque perfecto. No es original es sus formas, pero sonó muy bien, con un ensamble contundente y una soberbia sección de brasses.

Nashy Nashai Festival Ciudad Emergente

La luna se veía redonda y brillante, con el lucero de custodio. La noche olían a flores y el público colmaba los espacios del predio frente a los escenarios principales. La delicada “Cuídame” fue la canción que Silvina Moreno uso para comenzar su breve set, en el bloque que se llamó de “apertura” de la edición 2022 del festival. Nashy Nashai dejó en claro su procedencia, Villa Soldati, para busar vecinos cómplices entre el público, y largó dos temas: “Indeciso” y “Trece”. Celli, que media hora antes había cantado en el escenario de enfrente, aportó un dúo con Bambi, y el público frente al escenario enloqueció. An Espil, que también había cantado mas temprano, trajo la crudeza spinetteana de “Esto que me pasa”. Juan Ingaramo le puso su acento cordobés a la “Matemática” y ritmo de cuarteto, pero metamorfoseado, en el tema siguiente. Las Eruca Sativa Brenda Martin y Lula Bertoldi optaron por dos clásicos del rock argento: “La gran bestia pop” y “Despiértate nena”. Y Chano, que actuó por fuera de ese desfile artístico, apareció solo con su guitarra, y con una afinación a veces oscilante, puso en los oídos de sus fans todo lo que quisieron escuchar. “Bueno, estoy solo con esto, que nervios”, dijo por su set intimista de guitarra y voz, antes de “Claramente”. Pero con el paso de los temas se fue sintiendo cómodo y, si lo dejaban, habría cantado media hora más.

Más temprano, el desafío era poder disfrutar de lo que el festival ofrecía sin que el sol nos agarrase desprevenidos y sin protector 30. En esta edición que se desarrolla hasta el domingo, la entrada, por detrás del Planetario, traza un sendero a lo largo de la avenida Belisario Roldán a la manera de los parques temáticos. Pasadas las tres de la tarde del viernes, un bloque de percusión por señas tocaba debajo del puente y más allá se había preparado un circuito para los niños que aprendían a andar en bici sin rueditas. También había aros de básquet y una larga fila de food trucks estacionados uno detrás del otro, aguardando a aquellos que quisieran merendar con una buena hamburguesa.

Varios espacios para los más chicos, en el Festival Ciudad Emergente DIEGO SPIVACOW / AFV

En el escenario de música electrónica sonaba un set ambient para los que decidieron recostarse en colchonetas de espesor generoso, siempre al resguardo del sol. Para la tarde temprana los árboles se robaron buena parte de la convocatoria de público.

En uno de los escenarios principales, Siesta Vudú hacía sonar su ventarrón de canciones. La banda marplatense descargaba su poderío frente a los recién llegados. Y hay que decir que mientras que el público de la noche era mayoritariamente juvenil, durante la tarde había varias generaciones en el parque. Lo mismo pasaba sobre los escenarios.

Foodtrucks en fila, a la espera del público de Ciudad Emergente DIEGO SPIVACOW / AFV

Un niño observaba a Siesta Vudú con atención. Su padre le proponía una foto con el celular, pero la negativa del pequeño representante de la generación selfie desalentaba el fervor del progenitor. A pocos metros, Félix, de 8, saboreaba una paleta de helado. Paula, su madre, decía que ya había estado en otras ediciones del Emergente, cuando se hacía en la Usina del Arte. Este año se había interesado por algunas bandas que aparecían en la programación y por las actividades para los chicos. “Como había cosas para él –decía al señalar a su hijo-, aprovechamos. Y nos quedamos hasta que el niño aguante”.

En el interior de la pista del Velódromo había un “bowl” para destrezas de bicis BMX y skate. “Estoy transitando una lesión, pero dije que venía”, decía envalentonado Ignacio Cervantes, de 25 años y con 17 arriba de su skate. Aceptó porque no era una competencia sino una tarde de destrezas. La lesión no le impidió subirse a las cuatro ruedas para algunas demostraciones. Más allá, el sector verde, con laboratorios reciclables y juegos, y el escenario de música urbana, que recién comenzaba a recibir algo de público.

Rot Alone, en la tarde soleada del Festival Ciudad Emergente DIEGO SPIVACOW / AFV

Mientras tanto, el cuarteto femenino Piba declamaba: “Quiero ir a un lugar adonde me pierda”, con sonidos de aura babasónica. Y un rato después, en el escenario de enfrente, Rot Alone, otra banda de chicas, arremetía con canciones propias y en inglés. Durante sus primeras horas, el Emergente tuvo un arranque muy femenino y rockero. Acaso las más jóvenes generaciones tengan, además de música urbana en sus plataformas de audio, un lugar para lo vintage y, de algún modo, imperecedero.

Programa para hoy

El predio cuenta con dos escenarios principales y otros alternativos que se ponen en funcionamiento a partir de las 14. En el escenario “Yendo”, esta sábado estarán AndrO, Kruda, LWLO, Joven Breakfast, Surdo SRD, Nashy-Nashai, y Marki. En el escenario “Llegado”, Al Alba, Fransia, Caballos de Fuerza, La Múcura, Feli Ruiz, Kaktov, Ronpe 99 y Bhavi. El espacio de música electrónica, visuales y tecnología estará animado por varias duplas. Dj Lau Gonzalez5 – Vj Mariela Bond, Dj NikNak-Vj Gabriela Pezzi, DJ Anita B Queen-Vj Dana Cozzi y DJ Rorello –Vj Dana Cozzi (que vuelve para el cierre de esta jornada). En el escenario de Cultura Urbana se programó Encuentros de Arte Urbano en Barrios, la final de batalla de DJ “Open Format”, Neogoddess, Percy Big Bang, Guacho Bleu, Chulimane y Valuki, entre otros.