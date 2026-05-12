Chameleons, la banda de culto que inspiró a generaciones toca por primera vez en la Argentina

Paradojas de la meteorología: en pleno otoño y ola polar, Buenos Aires vive un verano post-punk. A la reciente visita de Public Image Ltd. y el anunciado regreso de Echo & the Bunnymen -que debió posponerse por problemas con sus fechas en Brasil- se suma ahora un tercer nombre de peso.

Chameleons nació en 1981 en el área metropolitana de Manchester, Reino Unido, cuna de otras bandas icónicas como Joy Division, The Smiths y Buzzcocks. Aunque gozaron de buena repercusión crítica con sus discos Script of the Bridge (1983), What Does Anything Mean? Basically (1985) y Strange Times (1986), ese interés no se tradujo en éxito de ventas.

Tan solo un año después, en 1987, las crecientes tensiones entre Mark “Vox” Burgess -cantante, bajista y principal compositor- y Dave Fielding, el guitarrista detrás de los característicos paisajes sonoros del grupo, sumadas a la inesperada muerte de su mánager, precipitaron la separación.

Su influencia, sin embargo, dejó una marca profunda en músicos de generaciones posteriores. Uno de los casos más notorios es el de Noel Gallagher, otro chico de Manchester que en 1986, con apenas 19 años, quedó fascinado por el sonido de Strange Times. “Había olvidado cuánto significaba este álbum para mí”, escribió en 2018 el fundador de Oasis en sus redes sociales. “Lo estuve escuchando todos los días desde entonces y tengo que decir que me voló la cabeza otra vez. Debe haber influido en mis primeros años como compositor, porque puedo escucharme a mí mismo en todas partes”.

Billy Corgan también reconoció la influencia de The Chameleons y de otras bandas de la llamada “escena oscura británica” -como Echo & the Bunnymen y The Sisters of Mercy- en la identidad sonora de The Smashing Pumpkins.

Más ambiguo fue Paul Banks: el cantante de Interpol admite que los discos de The Chameleons “le gustan”, aunque suele relativizar su influencia directa en una banda cuyo sonido, de todos modos, parece nutrirse de la atmósfera y las guitarras que los mancunianos ayudaron a moldear en los años ochenta.

Tras algunos desprendimientos, Chameleons se reunió en el año 2000. La reconciliación incluyó una gira europea y el lanzamiento del álbum Strip en 2001, pero la rivalidad entre Fielding y Burgess derivó en una nueva ruptura definitiva dos años después. Debieron pasar 24 años para que la banda diera a luz música nueva. Con Fielding fuera de escena, Burgess y Reg Smithies -segunda guitarra de la formación original- lanzaron Arctic Moon (2025), un disco que reflexiona sobre los peligros del clima de confrontación actual (“Feels Like the End of the World”) y de los liderazgos populistas (“Saviours Are a Dangerous Thing”).

“Estamos absolutamente orgullosos de lo que creamos con este disco -dijo Burgess en una entrevista con Chaos Control-. Hizo avanzar nuestra música. Continúa la tradición de hacer lo que naturalmente queremos hacer, no lo que se espera de nosotros. No nos sentamos a pensar: ‘¿Cómo podemos hacer esto diferente?’. Simplemente sucede. Y cuando la evolución ocurre de manera natural, ahí es cuando es verdaderamente auténtica”.

El setlist que llevan por el mundo y los traerá a Buenos Aires -tocan en El Teatrito el próximo 14 de mayo- es una muestra cabal de esa evolución: canciones de Script of the Bridge (“In Shreds”, “Don’t Fall”), Strange Times (“Souls in Isolation”, la monumental “Swamp Thing”) y Arctic Moon (la sublime “David Bowie Takes My Hand”) darán testimonio ante el público porteño del peculiar y precioso legado sonoro que Chameleons ha forjado en estos 45 años.