Desde que perdió el control muscular, según la revelación que hizo una de sus hermanas, Claudette, preocupa la salud de Céline Dion. La cantante canadiense, de 55 años, sufre problemas de salud que se ha hecho más complejo en el último tiempo.

“Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, aseguró su hermana al sitio 7 Jours, cuando se refirió a la perdida del control muscular que la cantante viene sufriendo. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. “Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce”, aclaró.

La salud como foco de atención de los medios en la vida de Dion se produjo en diciembre de 2022 cuando ella misma aseguró que padecía una enfermedad neurológica. Por ese motivo canceló sus actividades sobres los escenarios. “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes ”, explicó la cantante en un posteo que había realizado en redes sociales. Esta es la cronología del último año.

Céline Dion, cuando se refirió personalmente, por primera vez, a sus problemas de salud instagram.com/celinedion

Diciembre de 2022: síndrome de la persona rígida

“He estado lidiando con problemas en mi salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado atravesando”. Así fue como comenzó el anuncio en torno a su enfermedad, diagnosticada como Síndrome de persona rígida, SPS (según sus siglas en inglés), que fue mensurada por la propia cantante como un caso entre un millón: “Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.

Además del video, el posteo anunciaba que la cantante suspendía todos sus conciertos del segundo trimestre de 2023 y ponía en duda la continuación desde entonces y hasta 2024

Sin cura conocida hasta la fecha, el SPS afecta directamente al cerebro y la médula espinal. Entre los síntomas se destacan la rigidez extrema, esos espasmos dolorosos que mencionó la cantante, en la columna y en las extremidades, lo que dificulta notablemente la movilidad.

Cancelación definitiva del tour

“Es con una tremenda decepción que tenemos que anunciar hoy la cancelación del Courage World Tour”, escribió en una publicación en las redes sociales. “Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100 por ciento. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario otra vez. Quiero que todos sepan que no me rendiré... ¡y no veo la hora de volver a verlos!”, posteó.

Las actuaciones del tour, que tenía previsto comenzar el 23 de agosto en Ámsterdam e iba a concluir en Londres el 22 de abril de 2024, eran las que había suspendido en diciembre de 2022. Incluso antes, porque este tour había sido pensado para ser realizado en 2020 y debió ser pospuesto en primera instanciapor la pandemia de Covid-19.

El desconsuelo

Fue en agosto de este año cuando su hermana Claudette dijo que la medicación que le estaban suministrando no estaba funcionando. Para ese momento su familia, y especialmente su hermana, se convirtió en vocera de las novedades que fueron surgiendo en torno a su estado de salud. “No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza es importante. A pesar de estar en las mejores manos, mi hermana no mejora y necesita cuidados continuos”, había dicho durante una charla que mantuvo con el diario canadiense Le Journal.

Claudette, la hermana de Céline Dion, reveló meses atrás lo difícil que es encontrar un tratamiento para mejorar la salud de la cantante: “No damos con ningún medicamento que funcione” Getty Images

La noticia impactó a sus fanáticos de todo el mundo y llevó a muchos a preguntarse de qué se trata la condición. “El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica autoinmune que compromete al sistema nervioso central y es progresivamente discapacitante. En algunos libros también lo llaman síndrome del hombre rígido, pero debería llamarse síndrome de la mujer rígida, porque dos tercios de quienes lo padecen son mujeres”, explicó a LA NACION Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires.

Esperando el milagro

En septiembre, otra vez fue Claudette la que habló sobre el estado de su hermana. “Es una enfermedad de la que sabemos muy poco, con espasmos que son imposibles de controlar. ¿Vieron como quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos”, detalló Claudette. Y agregó: “Hay poco que podamos hacer para apoyarla, estamos a la espera de un milagro y cruzamos los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta terrible enfermedad”.

Si bien la noticia se conoció en la propia voz de Céline, en diciembre de 2022, ya en octubre de 2021 la artista se había visto obligada a cancelar otras presentaciones en el Resorts World Theatre de Las Vegas por las fuertes dolencias corporales que venía experimentando. “Céline ha estado padeciendo espasmos musculares severos y persistentes que le impiden rendir. Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está sintiendo le impiden participar en los ensayos en curso para los shows”, explicaron en ese momento desde la página web oficial de la intérprete.

Una salida captada por las cámaras

Acompañada por sus tres hijos, la cantante fue a ver un partido de hockey sobre hielo, disputado entre Vegas Golden Knights y Canadiens Montréal, que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Céline Dion fue a apoyar al equipo visitante, que salió derrotado. Sin embargo, se acercó a los vestuarios para saludar a los jugadores. Alegre y distendida, la intérprete de “The Power Of Love” conversó unos minutos, en francés, con el entrenador del equipo, Martin St. Louis. Asimismo, la artista estrechó las manos con varios jugadores a quienes les aconsejó “mantenerse fuertes” y que “hagan lo que mejor saben hacer”. Incluso tomaron varias fotos juntos que más tarde fueron compartidas en las redes sociales.

Celine Dion y sus hijos junto al jugador de hockey Michael Pezzetta Instagram @canadiensmtl

De su matrimonio con René Angélil nacieron los tres hijos de Céline Dion: René Charles, que ya tiene 22 años, y los gemelos Eddie y Nelson, de 12. En 2016, la cantante tuvo que hacerle frente a la dolorosa muerte del amor de su vida, que falleció a los 73 años a raíz de un cáncer de garganta.

LA NACION