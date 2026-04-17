Céline Dion vuelve a los escenarios y su mansión está disponible para alquiler temporario

My Heart Will Go On, All By Myself y The Power of Love son hits que marcaron una generación. Las tres canciones, iconos de los 90, fueron interpretadas por la estrella canadiense Céline Dion, reconocida como una de las mejores vocalistas de todos los tiempos.

En 2022 la cantante -que vendió más de 200 millones de discos- fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que la alejó de los escenarios. Pero, para sorpresa de sus seguidores, la artista ya planeó un gran regreso, cuatro años después de su despedida, en Paris La Défense Arena con 15 fechas a lo largo de septiembre y octubre de 2026.

La casa que alquila por día

En Airbnb está disponible la antigua mansión de Céline Dion

En un contexto en el que sus fanáticos están más ilusionados que nunca, hay una oportunidad para adentrarse en la vida de Dion: en Airbnb está disponible su antigua mansión, originalmente diseñada para su madre Thérèse Tanguay-Dion, conocida popularmente como “Maman Dion”.

La mansión fue originalmente diseñada para la madre de la artista, Thérèse Tanguay-Dion, conocida popularmente como “Maman Dion”

La vivienda se encuentra en Laval, dentro de la provincia de Quebec, Canadá, a 15 minutos del aeropuerto de Montreal-Trudeau. El barrio, llamado Sainte-Rose, es descripto por la plataforma de alquileres como “uno de los más encantadores de la zona”, conocido por su historia, espacios verdes y cercanía con el agua.

La propiedad tiene capacidad para 19 personas con nueve habitaciones, 10 camas, cuatro baños, dos cocinas, tres chimeneas, distribuidos en 560 metros cuadrados.

La ubicación es privilegiada ya que se encuentra frente al agua, con acceso directo al paseo marítimo, además de un patio privado y espacios al aire libre.

La propiedad tiene capacidad para 19 personas

La ubicación es privilegiada ya que se encuentra frente al agua, con acceso directo al paseo marítimo

Actualmente el alojamiento tiene una puntuación de 4,85 estrellas y 71 evaluaciones. Los usuarios destacan la arquitectura, la historia y sus espacios exteriores, sobre todo el invernadero con vistas al río.

Los usuarios destacan la arquitectura, la historia y sus espacios exteriores, sobre todo el invernadero con vistas al río

¿Dónde vive actualmente Celine Dion?

La Villa, perteneciente a su madre, llama la atención de los huéspedes. Sin embargo, la mansión de la artista en Florida, Estados Unidos, es digna de admirar. El terreno de 20.000 metros cuadrados tiene una casa con cinco cuartos, cinco baños, además de gimnasio, cancha de tenis y casa de huéspedes. Pero, lo más llamativo no es su tamaño, ni su ubicación -en la exclusiva área Jupiter Island- sino el enorme parque acuático privado que se encuentra en el centro de la propiedad, con toboganes, piletas conectadas y 1.890.000 litros de agua.

Anteriormente, la cantante poseía un castillo en la isla Gagnon en Quebec, Canadá, que utilizaba como segunda vivienda. Sin embargo, en 2016, Dion lo puso a la venta por casi US$26 millones, la propiedad más cara del mercado de reventa de la ciudad. Según los agentes inmobiliarios que se ocupaban de la comercialización, la mansión suscitó mucho interés en la escena canadiense. Finalmente se vendió, aunque no se conocieron detalles del precio final de la transacción ni de la identidad del comprador.