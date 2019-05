Charly García hizo delirar a 3000 personas en el Gran Rex

Rodeado de fanáticos de todas las edades, el ex Sui Generis cerró una nueva presentación de su nuevo espectáculo La Torre de Tesla Fuente: LA NACION

Ahí está Charly García jugándose su octava vida en el escenario una vez más, ahora ante poco más de 3000 personas que deliran con cada gesto, cada balbuceo, cada himno que ofrece confortablemente sentado en su trono/sillón. Pero esto no es un show, es una performance, un ensayo abierto, una zapada en el living de su casa llevada al escenario del teatro Gran Rex. "Para aburrirme prefiero sufrir, para venderme prefiero morir. Lo único que quiero es no ser como vos", canta García casi dos horas después del inicio -puntual como nunca, a las 20.30 clavadas- y ese manifiesto pre internación vuelve a tener sentido aquí y ahora. Lo único que quiere Charly es no ser como vos. Y por supuesto que lo logra.

El recinto que lo vio brillar en la década del 80 y del 90 hoy lo vuelve a recibir en esta suerte de residencia trimestral con la que García aparece en escena sorpresivamente y con entradas agotadas en apenas una hora, con un público dividido en mitades iguales entre fieles seguidores mayores de cuarenta y jóvenes sub-30 fascinados por una leyenda viviente que siempre va por más. "Por darte lo que dí, me transformé en un souvenir... Asesíname, asesíname", insiste en el cierre de una nueva jornada de su espectáculo La Torre de Tesla, mientras millennials y centennials intentan capturar al vampiro en sus celulares para la posteridad.

Charly García acompañado por su banda: el Zorrito Quintiero, Kiuge Hayashida, Carlos González, Antonio Silva y Rosario Ortega . Fuente: LA NACION

Desde su regreso más o menos oficial a los escenarios en febrero de 2018, en el teatro Coliseo, tras la salida de su último álbum, Random, García recuperó la periodicidad de sus presentaciones, aunque eso no quiera decir que haya elevado el nivel. Por el contrario, aquel Charly ceñido al guión que mostró solvencia más allá de sus problemas motrices, hoy es amo y señor de un caos que nadie puede controlar arriba del escenario. Ni siquiera su aliado más experimentado, el Zorrito Quintiero, comandante de la nave que dirige al resto de la tripulación: el trío de músicos chilenos compuesto por el guitarrista Kiuge Hayashida, el bajista Carlos González y el baterista Antonio Silva, y la voz todoterreno de Rosario Ortega .

Sin embargo, García no es como vos ni como yo y a pesar de todo logra erizar la piel con una o dos canciones, conmover con un verso sin tiempo ni lugar y hasta hacerte reír con el mínimo esfuerzo. ¿Es suficiente? Prueba y verás.

Charly García, nuevamente en el Gran Rex Fuente: LA NACION

Con una primera mitad dedicada a su último álbum ("La máquina de ser feliz", "King Kong", "Lluvia", "Rivalidad") y una segunda mezclando clásicos de clásicos ("Yendo de la cama al living", "Parte de la religión", "Demoliendo hoteles", "Nos siguen pegando abajo") con aguerridos hits de la etapa Say No More ("El aguante", "El día que apagaron la luz", "I`m Not In Love", "Asesíname"), Charly García sigue disfrutando esta nueva etapa de su vida/obra. "Este es el aguante, este es mi lugar... Y si no te gustar, te podés matar".