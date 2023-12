escuchar

Así como en Nueva York existe el Charly García Corner por iniciativa de Mariano Cabrera, en Buenos Aires podría suceder lo mismo en los próximos meses con una esquina muy cara a los afectos del genial músico de Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, además de una extensa, rica y entrañable trayectoria solista.

Si el puntapié para el Charly García Corner en Manhattan fue el aniversario redondo de Clics Modernos, que celebró sus 40 años y cuya fotografía de tapa fue tomada por Uberto Sagramoso en Nueva York, el de la esquina porteña del autor de “Yendo de la cama al living” será otra efeméride importante: los 40 años de Piano Bar, que se cumplirán en septiembre de 2024.

“La esquina Charly García en Buenos Aires también es un proyecto mío. En diciembre arrancamos con todo, estamos trabajando con la Legislatura y luego del receso del verano vamos a volver en marzo. Lo único que puedo confirmar hasta el momento es que la fecha de inauguración es el 22 de septiembre, cuando se cumplen 40 años del lanzamiento de Piano Bar, el disco siguiente a Clics. Respecto de la esquina, más detalles no puedo dar porque todavía lo estamos cerrando, hay varias opciones pero no me la quiero jugar, así que por el momento prefiero seguir el mismo derrotero que hice en Nueva York, y a medida que se vayan confirmando las cosas las iré anunciando. Calculo que a mediados de marzo ya tendremos más encaminado todo”, confirma Cabrera. El proyecto ya tiene cuenta en Instagram: @esquinacharlygarcia.

Actor, director y profesor de actuación oriundo de Buenos Aires, desde 1986 Mariano Cabrera ha trabajado en diferentes proyectos de televisión, cine, teatro y radio. En Argentina es director de su propia escuela de actuación y coach actoral. Además, de 2015 a 2020 se desempeñó como coordinador de seminarios de actuación en español en The Lee Strasberg Theatre Film Institute. Desde 2020 es cofundador artístico de The New York Acting Alliance, que lo lleva a repartir su residencia entre Buenos Aires y Nueva York.

Así las cosas, una vez concretado el proyecto de Charly García Corner, puso manos a la obra para hacer lo propio en estas latitudes. Y si bien aún no está confirmada la esquina, es fácil adivinar “el point” que se lleva todas las miradas. Las pistas pueden rastrearse en las propias declaraciones de Cabrera en noviembre último, a propósito de la inauguración en Nueva York: “Agregar una locación oficial es alucinante. Además de un regalo para Charly es un regalo para todos nosotros, para todos los amantes de la música de Charly. Como lugar físico, además de Coronel Díaz y Santa Fe, este va a ser el segundo punto de reunión de fans. Va a ser el Abbey Road argentino en tierras foráneas, como le puso un periodista mendocino a la esquina”. Say No More.