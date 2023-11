escuchar

WASHINGTON.- Cuarenta años después del lanzamiento de Clics Modernos, Charly García volvió a sonar en Nueva York. La esquina de Walker y el callejón Cortlandt, donde se tomó la icónica foto de Charly sentado en la vereda que terminó en la tapa del disco, casi en el límite de Tribeca y el SoHo de Manhattan, reunió una pequeña multitud argentina y fue el escenario de un concierto en vivo de músicos que acompañaron a Charly en su carrera para celebrar un nuevo aniversario de una de las mejores obras del rock nacional, y un hito para la inmortalidad: la ciudad nombró ese rincón “Esquina Charly García”.

El cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba, dijo que la ciudad era la fuente de inspiración de un disco al que calificó de una “obra maestra” que inspiró a otros músicos y un “puente cultural y artístico” con Buenos Aires. Villalba leyó un mensaje del músico. “Nos dice Charly: ‘Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a los que les haya sucedido esto, nada menos en una ciudad como Nueva York, una metrópolis tan importante para mí, donde solo ahí se podía lograr el sonido de Clics Modernos. Estoy feliz, estoy emocionado, no veo la hora de decirle a un taxista ‘déjeme acá, en Walker Street y yo ’”, cerró el cónsul, en medio de la risa de la gente.

La esquina

Charly García Corner en Nueva York

La proclama, que lleva la firma del alcalde de la ciudad, Eric Adams, recuerda que Charly vivió en Nueva York en 1983, donde grabó el disco en Electric Lady Studios en el Greenwich Village, y rememora la historia acerca de cómo surgió la tapa de Clics Modernos. Charly le pidió al fotógrafo Uberto Sagramoso que le tomara fotos espontáneas por la ciudad. Su idea era encontrar un rincón que sirviera de imagen para la tapa del disco, que originalmente iba a llamarse “Nuevos trapos”. Pero cuando notaron una llamativa imagen de arte callejero de una silueta grande y oscura, Charly posó al lado, sentado en la vereda en la esquina de Cortlandt Alley y Walker Street. La imagen quedó para la posteridad del rock nacional. El grafiti en cuestión resultó ser del fallecido artista canadiense Richard Hambleton, conocido por su serie de pinturas de “Shadowman” en toda la ciudad, y “Modern Clix” terminó por convertirse en el nombre del álbum.

La placa conmemorativa

“Clics Modernos y este talentoso músico continuarán inspirando a nuestra vibrante comunidad argentina y a personas de todos los orígenes en los años venideros”, dice la proclama de Adams, que además nombró el 6 de noviembre de 2023 como “Día de Charly García” .

Hilda Lizarazu, Fabián Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Alfi Martins, Kiuge Hayashida y Toño Silva brindaron un recital para culminar el acto de inauguración

Además de Argüello, participaron de la ceremonia el cónsul General en Nueva York, Santiago Villalba; los comisionados de Transporte y de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez y Edward Mermelstein; el argentino que impulsó el proyecto, Mariano Cabrera –que fue ovacionado por la gente con un “¡Mariano!¡Mariano!”-, y la hermana del músico, Josi García. Luego de los discursos, Hilda Lizarazu, Fabián Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Alfi Martins, Kiuge Hayashida y Toño Silva armaron un concierto en vivo en la calle interpretando cuatro temas del disco Clics Modernos.

El proyecto

Cabrera dijo que la ciudad cautivó, sedujo e inspiró a Charly para su obra, y que el encuentro servía para celebrar el aniversario del disco y “la huella indeleble” que el músico había dejado en la Gran Manzana. La esquina, dijo, “ya es un lugar de peregrinación”, y será un valioso punto de referencia para los transeúntes que vean la placa.

Cabrera comenzó a darle vida a la esquina el año anterior, el 13 de junio, cuando un amigo le mandó un mensaje: “¿Te enteraste que apareció la esquina donde Charly se sacó la foto para la tapa de Clics?”. Cabrera fue a la esquina y la reconoció inmediatamente. Estaba exactamente igual que hace 40 años. “ No tuve más que sacarme la foto correspondiente, cholulear con mis amigos, mandárselas y después me quedé un buen rato colgado ahí, pensando en que no podía quedar simplemente en haber encontrado el dato y que un grupo mínimo de gente que supiera que esa era la esquina lo disfrutara ”, dijo Cabrera a LA NACION.

Descubierto el rincón de Charly en Manhattan, Cabrera empezó a idear un ambicioso plan con el apoyo del consulado argentino en la Gran Manzana, a cargo de Santiago Villalba. El plan terminó en el concierto, en una mañana neoyorquina otoñal, que termina de cerrar el círculo de la historia de Clics Modernos, Nueva York y Charly.

40 años de democracia

La inauguración de la Charly García corner en Nueva York

El embajador argentino, Jorge Argüello, viajó en auto con su mujer y su hija especialmente para participar de la ceremonia. Argüello, quien pronto retornará a la Argentina luego de cuatro años como embajador en Washington, agradeció a las autoridades locales, a Cabrera, a Villalba y a los miembros del consulado argentino, a quienes llamó “los artífices” del homenaje. Villalba y Argüello recordaron además que el reconocimiento a Charly y el nuevo aniversario del disco coincide con los 40 años de la democracia.

Fernando Samalea formó parte del evento de inauguración en Nueva York @lucianadono

“Charly ya es parte de la argentinidad”, dijo Argüello. “Charly es nuestro máximo símbolo del rock, en la Argentina, en América latina, y una de las grandes figuras del rock mundial. Hoy celebramos los 40 años de Clics Modernos, y no es una coincidencia que este año los argentinos estemos celebrando también 40 años ininterrumpidos de vida democrática ”, continuó el embajador. Argüello cerró con la letra de una de las canciones más simbólicas del disco, “Los Dinosaurios”, y su mensaje contra la dictadura.

“Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, pero, dice Charly, los dinosaurios van a desaparecer”, recitó. La gente lo celebró con vítores y un fuerte aplauso.

