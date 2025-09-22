Charly García y Sting publicaron un adelanto de su nueva canción, “In The City”

Empezó oficialmente la cuenta regresiva para el gran estreno de la nueva canción de Charly García junto a Sting. “In The City” es el nombre del tema que se estrenará oficialmente el 9 de octubre y del cual ya se puede escuchar un primer adelanto.

Este lunes por la mañana, el gran referente del rock argentino y el exlíder de The Police subieron a sus cuentas de Instagram un video corto anunciando oficialmente la fecha de lanzamiento. En el mismo se puede ver a ambas estrellas, una recorriendo las calles de Buenos Aires y la otra de Nueva York, mientras se escuchan algunos acordes de la canción que romperá barreras internacionales.

En febrero de este año, Sting y Charly García compartieron una cena en la que conversaron en el camarín del Movistar Arena. Este encuentro fue el inicio de la colaboración que anunciaron a comienzos de septiembre.

La revelación de esta colaboración ocurrió el 1 de septiembre. Con una publicación de Instagram en donde solo decían “I’m Doing It My Way” (Lo estoy haciendo a mi manera) y una ventana en donde se imprimía un “Charly García & Sting. Octubre 2025″, las estrellas del rock dejaron a muchos enloquecidos. Fito Páez, Pedro Aznar y Dante Spinetta fueron algunos de los miles que reaccionaron a esta publicación con gran emoción.

Los músicos tienen una larga historia juntos. La relación entre ambos tiene un hito importante: compartieron escenario en el concierto de Amnistía Internacional en River Plate en 1988, durante la gira Sting 3.0. Luego de eso, hubo una cena que los unió.

La primera visita de Sting a Argentina fue en 1980, cuando The Police alcanzaba la fama internacional. Desde entonces, el músico inglés visitó el país en numerosas ocasiones. En diciembre de 1987, se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate. En la gira Derechos Humanos Ya de Amnistía Internacional, Sting compartió escenario con Charly García y León Gieco.

“La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años”, explicó Alejandro Lerner a LA NACION. Miller, que también es argentino, es el guitarrista de Sting.

Sting y Charly García , en los camarines del Movistar Arena DF entertaiment

Lerner describió su encuentro con Sting en una cena con Dominic Miller, el baterista Chris Maas y amigos y allegados locales como Charly García y el productor de los dos conciertos de Sting en el Movistar Arena, Diego Finkelstein, donde recordó tener una charla “muy casual” con el cantante de The Police.

“Habíamos estado en una cena el día anterior, muy relajada. Pudimos charlar de cosas casuales. Con Dominic sí hablé más porque somos muy amigos. No quiero ser cargoso. Entiendo esa situación en la que muchos quieren hablar con el gran protagonista porque vivo una realidad compatible. Cada vez que estuve con él fue muy afectuoso conmigo y ya me siento un poco más integrado a su núcleo cercano”, indicó el autor de “Todo a pulmón”.

El encuentro entre Charly y Messi

En los últimos meses, Charly estuvo muy activo. Una de sus últimas apariciones fue a comienzos de septiembre, cuando dijo presente en el Monumental para el partido despedida de Messi en Argentina.

Así, después del encuentro, Charly visitó el vestuario de la selección argentina y saludó a los jugadores que golearon 3 a 0 a Venezuela. Se tomó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Charly García fue a saludar a Messi tras el triunfo ante Venezuela en el Monumental (Foto: Instagram @charlygarcia)

García estuvo un rato largo con Messi, incluso cuando el jugador terminó de hablar con la prensa, el artista pasó por al lado suyo y ambos se retiraron juntos.

Sin embargo, el momento más tierno y que enloqueció las redes sociales se vivió a la salida del estadio, cuando el cantante se acercó al auto del capitán a saludarlo, mientras una multitud de personas filmaba la escena. “Chau, que Dios te bendiga”, le dijo Charly García a Messi mientras le daba la mano. Luego despidió al futbolista y a Antonela Roccuzzo -que también miraba emocionada desde el vehículo- y les lanzó un beso.