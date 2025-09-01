El gran anuncio de Charly García y Sting que sorprendió a los fans

El ícono del rock argentino Charly García y el ídolo británico Sting, que se volvieron a ver las caras en febrero, en la previa del primero de los dos shows que el ex líder de The Police ofreció en el Movistar Arena, anunciaron hoy una colaboración conjunta que verá la luz el 25 de octubre.

“Lo estoy haciendo a mi manera”, dice el enigmático posteo que los músicos acaban de subir a sus redes. Según pudo saber LA NACION, se trata de una canción que realizaron juntos y con la que sellan definitivamente su amistad.

Recordemos que en febrero, durante la última visita de Sting a Buenos Aires, los músicos compartieron una cena con amigos y también charlaron en el camarín del Movistar Arena. Pero parece que lo hablado no quedó allí sino que fue un poco más allá.

La relación de Sting con Argentina es tan rica como extensa y merecería coronarse con un libro. La relación de Sting con Charly García empezó casi sin que el exlíder de The Police lo supiera, en aquel histórico concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River, en 1988.

El reencuentro de febrero se produjo en el marco de la gira Sting 3.0, una serie de shows íntimos en los cuales el británico repasa los grandes éxitos de su carrera en compañía del guitarrista argentino Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

En febrero, tras la cena que Charly compartió con Sting, LA NACION conversó con Alejandro Lerner, quien estuvo presente en ese encuentro de amigos. “La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años”, contó el autor de “Volver a empezar”.

Miller es argentino y es el guitarrista histórico de la carrera solista de Sting. Pero no se conocieron aquí sino en el famoso castillo francés de Miles Copeland, el manager de The Police. “Nos conocimos por una invitación de Miles a su castillo. Es el mismo que aparece en el video de ‘Bring on the Night’”, señaló Lerner. “Una vez por año invita a compositores de distintas partes del mundo a uncampde composición de 10 días para trabajar en colaboración. Cuando llego, se me acerca un flaco con remera negra desgastada. ‘Yo también soy argentino, che’, me dice. Era Dominic. De ahí en más nos hicimos muy amigos y colaboramos muchas veces en nuestros discos. De hecho hace muy poco grabamos en mi estudio de Los Ángeles y allí me contó que venía a la Argentina”.

Lerner acababa de llegar de una mini gira por Perú y Ecuador cuando recibió la invitación para cenar con Sting, Dominic Miller, el baterista Chris Maas y amigos y allegados locales como Charly García y el productor de los dos conciertos de Sting en el Movistar Arena, Diego Finkelstein. “Con Sting tuve una charla muy casual. Habíamos estado en una cena el día anterior muy relajada. Pudimos charlar de cosas casuales. Con Dominic sí hablé más porque somos muy amigos. No quiero ser cargoso. Entiendo esa situación en la que muchos quieren hablar con el gran protagonista porque vivo una realidad compatible. Cada vez que estuve con él fue muy afectuoso conmigo y ya me siento un poco más integrado a su núcleo cercano”.

El día que compartió escenario con Charly

Conocido por su revolucionario trabajo como artista solista y como el vocalista y compositor del grupo The Police, Sting empujó los límites de la innovación musical a lo largo de su carrera. “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son algunos de los grandes éxitos del músico. Su música lo hizo ganar 17 premios Grammy y vender 100 millones de álbumes en todo el mundo. Durante su carrera, recibió un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony, el premio del siglo de la revista Billboard, entre otras distinciones.

En 1988, Sting compartió escenario con Charly García durante la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional