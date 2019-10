Chromatics: nuevas formas de bailar y soñar

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019

Closer to grey: "The Sound of Silence", "You're No Good", "Closer To Grey", "Twist The Knife", "Lights As a Feather", "Move a Mountain", "Touch Red", "On The Wall", entre otros / Nuestra opinión: buena

La banda es chica, pero el corazón es grande. El ahora devenido prácticamente dúo Chromatics sigue reflejando una época en que se cruzan todas las épocas y ninguna en definitiva.

La voz de Ruth Radelet resuena en Closer To Grey, su nuevo disco, como en estado estrábico mientras la gente baila en algún salón o terraza de una metrópoli occidental. Su socio musical, el multiinstrumentista Johnny Jewel, le sirve en bandeja unas melodías ideales para levitar sobre la pista.

Fuente: LA NACION

"Closer To Grey" es una pieza melancólica y feliz a la vez, mientras que la apertura del disco sorprende con una versión del clásico "The Sound Of Silence" de Simon & Garfunkel y una versión de "On The Wall" de Jesus and Mary Chain.

Ya lo habían hecho antes con el brillante cover "Into The Black" de Neil Young que se incluyó en el final de uno de los capítulos de Twin Peaks. Chromatics es una banda cinematográfica y sus temas aparecen en series como Gossip Girl, Bates Motel, Mr. Robot, Baby y en la saga del director David Lynch, una influencia notoria para su sonido y letras.

Sin embargo, mantienen el tono pop electrónico y en este nuevo álbum le huyen a la experimentación sin dejar de buscar sonidos exquisitos y una selección de versiones que marcan su ADN, nada pop...