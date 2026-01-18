Mirtha Legrand, a solas: qué la emociona del público, cómo ve al país y su secreto para estar activa con casi 99 años

Instalada en Mar del Plata, la diva conversó con LA NACION en medio de una agenda que incluye la realización de su programa y las celebradas salidas al teatro, que ya son un clásico del verano

MAR DEL PLATA.- Amaneció temprano. Tanto, que casi observó despuntar el sol en el horizonte de Playa Grande, desde los amplios ventanales de la suite presidencial del hotel Costa Galana, que la recibe cada verano y desde donde también realiza su ciclo televisivo.

Si al que madruga, dicen, Dios lo ayuda, a Mirtha Legrand también le permite estar actualizada luego de escuchar en una radio local el informe agropecuario. “Acá el mar es muy importante, pero también hay que tener en cuenta el campo que rodea a la ciudad; es un lugar de producción fuerte, lo mismo que las sierras”. Con la diva todo es posible. Incluso comenzar la charla reflexionando sobre la actividad agrícola.

La noche anterior visitó uno de los tantos espectáculos que se ofrecen en esta ciudad y luego cenó con amigos. Se acostó entrada la madrugada y se despertó al alba. Es mediodía y se la escucha radiante, con ganas de hablar.

Su vitalidad y lucidez son factores que la convirtieron en una leyenda viva. El próximo 23 de febrero cumplirá 99 años, una cifra que, con solo tipearla, causa escalofríos. La Legrand podría ser la mejor embajadora de cualquier “Zona azul” del mundo.

El camino hacia su propio centenario la encontrará trabajando, determinada en su lugar de mando, inclaudicable, al frente de La noche de Mirtha, ese conversatorio alrededor de una comida que nació el 3 de junio de 1968, por la pantalla de Canal 9 Libertad, como Almorzando con las estrellas y que hoy ocupa el prime time sabatino de eltrece.

“Me hace muy feliz hacer mi programa en Mar del Plata”, aclara, como si hiciera falta. El sábado 10 inició la temporada estival de su clásico formato -un récord de vigencia inusual en los medios del mundo- que se prolongará hasta el último sábado del mes, antes de retomar su agenda habitual desde el set porteño.

En Buenos Aires celebrará su cumpleaños, seguramente con una recepción en casa de Marcela Tinayre, su hija, como elige habitualmente, aunque, cada tanto, también decide hacerlo en su piso de Avenida del Libertador, en Palermo.

“Les he dado mi vida”

“Me sorprendo a mí misma, no puedo creer la edad que tengo, aunque lo que más me impresiona es el amor de la gente”, reconoce la estrella, cuyo primer protagónico en cine se dio en 1941, con el estreno del film Los martes, orquídeas, bajo la dirección de Francisco Mugica.

El cuento es conocido: llegó en tranvía -junto con Juana, su madre y sus hermanos Goldy y José- a la sala del Broadway, sobre la Calle Corrientes, sin que nadie registrara su rostro al ingresar al amplio foyer art decó que aún sobrevive.

Sin embargo, cuando la proyección finalizó, el público se puso de pie para ovacionar a esa jovencita que los había conquistado a todos con su trabajo. El regreso a La Paternal, el barrio donde vivía con su familia, fue en un auto importado cero kilómetro. “Nunca supe de quién era”. Había nacido una estrella con aura propio, el mismo que sigue irradiando más de ocho décadas después.

-En Mar del Plata, su visita a los diferentes teatros de la ciudad se convierte en un acontecimiento.

-La gente se saca fotos, me saluda con mucho cariño y respeto, y los actores y las actrices siempre tienen una palabra agradable hacia mí.

-En una sociedad marcadamente dividida, podría decirse que su presencia es vinculante.

-Es cierto, soy bien recibida en todos lados. A Mar del Plata llega mucha gente de las provincias, siempre muy afectuosa, cálida, quizás porque no está tan acostumbrada a tener a las figuras famosas tan al alcance de la mano.

En lo que va de la temporada, fue la frutilla del postre de la función celebratoria por los 40 años del estreno de la pieza Made in Lanús, que se da en el Atlas, donde también vio la comedia El secreto, encabezada por Ana María Picchio y Gerardo Romano.

La lista continúa. Fue espectadora de Fátima Universal, el show de la imitadora Fátima Florez en el Roxy y aplaudió a Elena Roger en la apertura oficial de la programación del Teatro Auditorium.

En el interin, cenas, paseos y la grabación de su programa. Enumerar las actividades de su agenda es extenuante para cualquiera.

-¿Es consciente de lo inusual de su trayectoria?

-Me emociona pensar que, a mi edad, la gente me siga acompañando, como lo hace desde hace tantos años. Hasta los chicos me saludan.

-Su marido Daniel Tinayre sostenía que su carrera era “milagrosa”.

-Es cierto, siempre me decía eso. Tenía razón.

“Gánica”

-¿Cuál es el secreto para estar tan bien?

-Seguramente hay algo genético. Llevo una vida sana, descanso, como variado.

-Usted siempre dice que es “gánica”, lo cual le permite estar activa.

-Sí, por supuesto. Me gusta salir a la noche, ir al teatro, a comer, encontrarme con mis amigos y, sobre todo, trabajar. No soy anciana, soy una mujer grande y estoy muy informada. Escucho radio, miro televisión y leo tres diarios todos los días.

Su rutina en Mar del Plata no difiere demasiado de la que lleva adelante en Buenos Aires, al menos a la hora de informarse y de producir su programa.

Amanece rodeada de los tres diarios que lee cada día -en realidad, los periódicos llegan un rato después de que despertó- y suele estudiar en su cuarto la biografía de cada uno de sus invitados. Trabaja sobre la cama. Lee, anota, subraya. Y, si ese es su modus operandi diurno, por las madrugadas suele chatear con sus nietos y amigos cercanos, como Susana Giménez.

Cuando, promediando la pandemia del Covid notó que su físico no respondía con el vigor habitual, fruto del extenso confinamiento, consultó con su neurólogo. “Me siento distinta”, le reprochó al especialista. La respuesta científica no se hizo esperar: “Trabaje, Mirtha, trabaje”. En cuanto las restricciones sanitarias lo permitieron, volvió al ruedo, pero compartiendo el espacio con su nieta Juana Viale, quien la suplantó durante el proceso pandémico y hoy se encuentra al frente de Almorzando con Juana.

Mirada crítica

En octubre de 2024, recibió el premio Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria en cine, en la primera entrega del galardón a la industria cinematográfica.

Al recibir su merecido reconocimiento, la diva no dudó en proclamar “no cierren el Incaa”, en un momento álgido donde se tal posibilidad sonaba fuerte en torno al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. También defendió la continuidad del funcionamiento del Cine Gaumont, que depende del mismo organismo. “Me gusta compartir con mis compañeros, defender el trabajo; soy un producto cinematográfico”.

-¿Cómo ve al país?

-Difícil, falta trabajo, está caro, los sueldos no le alcanzan a la gente, ha habido muchos despidos, pero tengo fe.

-¿Qué la lleva a esperanzarse?

-Siempre hemos salido adelante y creo que, una vez más, Argentina puede ser un gran país, como lo fuimos hace muchos años. Un país que tiene todo, no puede estar en la situación en la que está, siento que vamos a poder salir, tengo fe.

-En esta ciudad, el productor Carlos Rottemberg anticipó un 15por ciento menos de venta de localidades con respecto al año anterior.

-Es cierto; eso quiere decir que a la gente no le alcanza la plata. Es preocupante que, en un país tan rico, suceda esto.

Otros tiempos

Cuando Rosa María Juana Martínez Suárez nació en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, en 1927, gobernaba el país Marcelo Torcuato de Alvear, faltaban nueve años para la inauguración del Obelisco porteño y poco más de una década para que la Ruta 2 pudiera vincular con asfalto en toda su extensión la capital del país con la ciudad de Mar del Plata, entonces considerado un balneario de elite con idiosincrasia europea.

-¿Cómo nació la posibilidad de regresar a Mar del Plata para hacer su programa?

-Se lo propuse a Nacho (Viale) y vinimos.

Los productores Nacho Viale y Diego Palacio son los fundadores de StoryLab, la compañía de contenidos audiovisuales que está detrás de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Lograr que los programas se puedan hacer fuera de su espacio habitual, en Buenos Aires, implicó la movilización de 60 trabajadores, una usina televisiva hoy no tan frecuente.

-¿Quedó satisfecha con su programa debut del sábado pasado?

-Sí, fue un encuentro muy simpático. Me llamó mi hija Marcela (Tinayre) para felicitarme y hablé con Juana (Viale), que también debutó con el programa de los domingos. Fue un lindo comienzo de año, no puedo pedir nada más.

Es hora de finalizar la charla. Antes de la despedida, la diva lanza un pedido: “Tengo muchas obras por ver aún; búsqueme en algún teatro y salúdeme”, le propone a este cronista. Así será.