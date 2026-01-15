Mario Pergolini criticó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y creó una irónica lista de regalos

Mario Pergolini criticó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat con motivo de las propias palabras de la cantante en el pasado, quien había asegurado que no iba a contraer matrimonio e incluso llamó a la audiencia a que “guarden el tape” para que puedan cuestionarla en caso de cambiar de opinión. Además, con motivo de sus diferencias de pensamiento político, el conductor creó una irónica lista de regalos para la pareja y terminó por cuestionar las diferencias entre lo que dicen y lo que hacen.

A través de su cuenta personal de Instagram (@mpergoliniok), Pergolini comenzó por expresar: “Estoy al pedo de vacaciones... En realidad no estoy al pedo. La cosa que me enteré que Lali se va a casar. Lali se va a casar con Pedro. ¿No es que esta generación ya no se casaba? Además, Lali había dicho esto: ‘No me veo casándome ni en pedo. Guarden este tape. Te juro por Dios que no me veo para nada en ese lugar. En ese lugar no me veo, cero’. Entonces me imagino que Pedro, envalentonado, le habrá ofrecido matrimonio, sabiendo que no iba a agarrar. Y va que le agarra. Se querrá matar”. Con estas palabras, el conductor optó por exponer este cambio de opinión de la cantante, aunque sin ningún objetivo claro.

Mario Pergolini volvió a meterse de lleno en una polémica mientras su audiencia espera que vuelva a la televisión Captura de Pantalla

Por otro lado, el dueño de Vorterix agregó: “Así que me imagino que va a ser un fiestón, me imagino con todos los amigos que tiene, bailarines, peronistas, por los de Pedro, ¿no? A mí no me inviten, o sea, invítenme, total no lo voy a aceptar. Va, no sé, qué sé yo. Creí que era una generación que no se casaba, bueno, no importa”. En este caso, se mostró reticente a aceptar cualquier tipo de propuesta para que acuda al casamiento, aunque tampoco parece una opción real al no tener ningún tipo de relación de amistad con ellos.

Y esto no fue lo único que dijo Mario Pergolini, sino que luego ironizó con respecto a los posibles obsequios para el futuro matrimonio: “Lo que sí empecé a buscarle regalos, 30 ideas para regalar. Tres días juntos por Europa... Estos dos chicos ya fueron a Europa un montón de veces, son casi ricos, son laburadores. Esto me parece poco, ¿no? Pasión es lo que les sobrará a estos dos. Lali, Pedro, si ven esto, por favor, coméntenme. Díganme qué quieren. La rosa de La bella y la bestia. Ella es bella y él es bestia”. Esto último fue un evidente guiño a la ideología política de Pedro Rosemblat, quien conduce el programa Industria Nacional (Gelatina) y lleva adelante una agenda principalmente peronista, aunque no es para nada llamativo que invite a dirigentes de otros partidos para tener un diálogo y debatir formas de llevar adelante el país.

Tras confirmar su romance con Pedro Rosemblat, Lali Espósito había asegurado que no quería casarse por un tema económico Instagram (@lali)

Para finalizar, el conductor de Otro día perdido (eltrece) continuó con el sarcasmo y concluyó con lo siguiente: “¿Será con iglesia? Qué regalarle a estos dos, ¿no? Linda pareja. Me gusta. ¿Saldrán peronistas los hijos? Bueno, habrá que ver qué pasa con todo eso dentro de un tiempo. Que sean felices”. De esta manera, Pergolini dejó en claro su deseo por meterse de lleno en una nueva polémica mientras todavía se encuentra en sus vacaciones, lo que podría estar vinculado al regreso de su programa televisivo.

Meses atrás, Pergolini entrevistó a Lali y la emocionó con sus palabras

Contrario a lo sucedido con este sorpresivo video que compartió Mario Pergolini en su cuenta de Instagram, en abril de 2025 tuvo un encuentro de Lali Espósito en Deja que entre el sol (Vorterix), donde la cantante aceptó un mano a mano.

En aquel momento, el conductor decidió cerrar la entrevista con una catarata de elogios para Lali y ella se emocionó hasta las lágrimas en vivo, ya que fue muy cariñoso con ella. “Me gustaría que te quedes con esto del final, ‘yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes que tendemos a subestimarlas, logran lo que lograste vos. A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron porque demostraste eso, que sos íntegra, y entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, con series malas o con cosas muy buenas. Poder demostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla... La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso. Así que anda re contenta”.