Cinco pasos fáciles para crear un hit de ficción

Cómo trabajan los compositores que arman las canciones que cantan las estrellas de pop ficticias

Las películas y los programas de televisión sobre estrellas pop ficticias tienen que tener buenos guiones y actuaciones, pero, sobre todo, necesitan canciones pop enormes que parezcan hechas por los personajes. La banda sonora de Lady Gaga para A Star Is Born de 2018 es un buen ejemplo (mirá "Shallow", el hitazo ganador del Óscar), pero existe toda una industria de compositores que se especializan en escribir temas para ficción que suenan a hit.

Craig Wedren, ex miembro de Shudder to Think, hizo temas para Velvet Goldmine (1998) y la serie que satiriza los 80 Wet Hot American Summer. Su secreto: usar la instrumentación de la época retratada. "Cada era está definida por su engranaje", dice. "Es divertido desarmarlo".

Pensá como el personaje

"Tenés que escribir como si estuvieras en ese mundo", dice Jeff Richmond, que creó canciones ridículas como "Muffin Top" (para Jenna Maroney en 30 Rock) y "Peeno Noir" (para Titus Andromedon en Unbreakable Kimmy Schmidt).

Citá, pero no imites

Conner4Real, el popstar megalómano de Lonely Island's Popstar: Never Stop Never Stopping, está basado en Bieber, pero la banda se aseguró de que tuviera un sonido propio, con toques de EDM, hip-hop y Disney.

Prestá atención a los detalles

Algunos de los momentos musicales de 30 Rock favoritos de Richmond estaban ocultos, como la falsa canción de Joni Mitchell que Tina Fey canta en un bar: "Fue solo una toma, y ella estuvo muy bien".

Tomátelo en serio

Los mejores hits de ficción son lo suficientemente buenos como para encontrar audiencias fuera de la película o serie. Eso no es un accidente, dice Ryan Elder, el hombre detrás de "Get Schwifty" de Rick & Morty. "Es más divertido si la canción está realmente buena", dice. "Eleva el nivel del proyecto".