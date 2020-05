Cinco plataformas de streaming para ver shows en cuarentena

De propuestas nacionales a internacionales, una guía de DJ sets y shows para no perderse entre la oferta online que surgió con la cuarentena

Durante los últimos meses, con la reinvención -forzada por la cuarentena- de la industria musical apareció una oferta casi infinita de shows online, presentaciones que los artistas realizan a través de plataformas o de sus cuentas en las redes sociales. Por eso acá te traemos una pequeña guía con cinco espacios virtuales para ver los mejores streamings de música a lo largo y ancho del planeta mientras esperamos que todo esto pase y la posibilidad del regreso al Luna Park no suene tan poco realista.

WeMust

La plataforma argentina de transmisiones creada por Diego Castro y Guille Suárez aprovecha este momento para hacer lo que mejor sabe: streamings de alta calidad con música bien seleccionada y visuales siempre sorprendentes. En las últimas semanas, numerosos DJs de todo el mundo, y desde distintas partes del mundo, compartieron sus playlists con imágenes atractivas o presentaciones en vivo: Nick Warren desde Londres, Coyu desde Barcelona, por ejemplo. La programación es diaria y bien variada.

DerMusikPlatz

Nacida como una plataforma para apoyar el talento emergente en América Latina, MusikPlatz respondió rápidamente a la nueva coyuntura creando a fines de marzo StreamPlatz, su sección especial de streamings. Así, todos los sábados transmite en vivo shows de música electrónica a cargo de artistas y DJs de todo el mundo (dato no menor: se les paga un caché) y, también, desde distintas ciudades. Ya pasaron Tom & Collins desde Ciudad de México, MNKYBSNSS desde Medellín, Aninha desde Brasil; este sábado 23 de mayo será el turno del chileno Felipe Valenzuela desde Berlín y Gonzalo Solimano desde Buenos Aires.

United We Stream

Desde Berlín, esta iniciativa nació a partir de un evento solidario con el objetivo de que la vida nocturna y los clubes de una de las ciudades más importantes de la escena se mantengan con vida ante la propagación del Covid-19. El crecimiento en los últimos dos meses fue exponencial: a la programación diaria de shows, DJ sets y conferencias relacionadas a la cultura desde venues clave de la noche berlinesa -a puertas cerradas, claro- se le sumaron otras ciudades alemanas como Hamburgo y Munich para luego trascender la frontera y llegar a Viena o Amsterdam con los representantes de la música electrónica más grandes de Europa.

Departamento Studio Bar

Un ejemplo de la capacidad de reinvención de un venue ante la contingencia: ante la imposibilidad de seguir llevando adelante shows en vivo, este local fundamental en la escena nocturna de Ciudad de México comenzó a retransmitir las mejores presentaciones registradas allí en los últimos años. Los martes, además, charlan en vivo sobre la actualidad con artistas que participaron de las sesiones de improvisación (Improvisión) que se realizaban semanalmente antes de la cuarentena. Ya se pueden ver shows de Kyp Malone de TV On The Radio, los argentinos Alfa Trax, !!! y The Rapture, entre muchos otros, y su programación especial continúa diariamente. El 27 de mayo, además, transmitirán un show especial de Diosque desde Buenos Aires.

Fault Radio

Desde Oakland, San Francisco, esta radio emergente nació con una programación de calidad para apoyar el crecimiento de DJs y productores locales y se expandió al mundo. En cuarentena, ofrece streamings en vivo de los artistas desde sus hogares o estudios cubriendo el amplio espectro de la electrónica en lo que llamaron las "Relief Sessions", sesiones para intentar dar un respiro y distraer ante la tensión inherente a la pandemia.