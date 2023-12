escuchar

Por primera vez en su extensa trayectoria, Andrés Ciro Martínez se presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires. La cita es este lunes, como acto central de la celebración por los 25 años de la revista Rolling Stone en Argentina, y en el formato sinfónico que el cantante y compositor inauguró en 2020 en la Fiesta de la Cosecha, que se celebra anualmente en la provincia de Mendoza.

Sueños-Un viaje en el tiempo es el álbum, lanzado el año pasado, que registra su aventura orquestal, que tiene esta noche una escala en el máximo coliseo porteño, con tickets completamente agotados. Ya desde la entrada, en el foyer del teatro los fans podían disfrutar de un vestuario similar al que el cantante utilizó en la producción de tapa de Rolling Stone de noviembre, un atuendo típico del siglo XVIII con puños con volados, encajes, botones extravagantes y medias de seda. Y aquellos que seguían en concierto por la cuenta de twitch de Amazon Music, presenciaron una entrevista realizada por Lalo Mir, en la que el cantante repasaba el derrotero que lo trajo hasta aquí.

El comienzo del show con “Pacífico” fue emotivo e imponente, un hito para el cantante y para sus seguidores, muchos de los tiempos de Los Piojos, la banda en la que Ciro construyó una letrística personal, suburbana y universal, en una conjunción del paisaje barrial y una combinación de rock stone y ritmos rioplatenses.

A falta de pogo, el movimiento casi coreográfico de los arcos de violines y cellos generan un efecto hipnótico, una energía rockera desde el campo de la música sinfónica. En “Barón Rojo”, segundo tema del set, son los brasses los que ganan protagonismo, con un arreglo con swing, y cierta intención jazzística. Frente a un público en el que se mezclan remeras rockeras y trajes de gala, el cantante inició así una noche inolvidable.

“A mis hijos” es la escueta pero sentida dedicatoria de “Vas a bailar”, un tema con un claro mensaje motivacional, como una carta a un joven poeta o las máximas para el artista cachorro: “Aunque no encuentres la voz / Aunque te paguen con platos de arroz / Aunque te asustes y puedas caer / La dignidad no se pierde, sabes / No estás aquí para pasar / Sin que te vean, ¡qué carajo! / Si ser lo mismo es virtud / Vos sabés bien que también es quietud / Si anda rondando la felicidad / No tengas tanto temor de cambiar”.

Antes de cantar “Agua”, un clásico de Los Piojos, Ciro recuerda los tiempos en que cantaba en El Galpón de Haedo. “Allá se escuchaba bien, pero me parece que acá se escucha un poco mejor”. Es un modo oportuno de celebrar su llegada a un escenario consagratorio, más en términos de prestigio que en convocatoria para un artista acostumbrado a arrastrar multitudes en estadios de fútbol. El bandoneón de Nicolás Heinrich aportó la cuota de melancolía tanguera, coherente con un artista que decidió versionar “Yira Yira”, el clásico de Enrique Santos Discépolo, desde los comienzos de su carrera. Una instantánea de una noche inolvidable, en uno de los epicentros de la cultura porteña.

“ Yo quería que la orquesta tuviera el protagonismo, que no sea una cortina tenue de fondo, pero también que la banda tenga su presencia. Por eso el foco está puesto en los arreglos ”, había explicado Ciro en una entrevista con Rolling Stone.

Acompañado en este caso por la Orquesta Académica del teatro Colón, dirigida por Pablo Bocchimuzzi, y por Los Persas, su banda en formato rockero, Ciro repasará a lo largo de la noche sus clásicos, mojones de todo su repertorio, desde gemas piojosas como la balada “Ando ganas (llora llora)”, una oda a la melancolía, o la festiva “Verano del 92″, grabada originalmente junto a La Chilinga, el grupo de percusión dirigido por el baterista del grupo, Daniel Buira, con un nuevo y elegante ropaje.