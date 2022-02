A 10 años de la muerte de Jazmín De Grazia: el trágico final de la rebelde que rompió todos los moldes

Desde que aprendió a caminar por su propia cuenta, Jazmín De Grazia le tomó el gusto a la libertad. Ella misma reveló que siempre encontraba la forma de hacer lo que quería, sin importar los limites que otros intentaban imponerle. Esa forma de vivir tan aguerrida y salvaje, quizás tan consciente de que el tiempo que se tiene es corto y hay que aprovecharlo hasta el último segundo, fue la fuerza que la impulsó a entrar en el mundo de la farándula con el paso firme de quien sabe que tiene todo para triunfar. Pero el fuego que la movilizaba ardía con intensidad y terminó por extinguirse antes de lo que correspondía.

El verano del 2012 quemaba con fuerza y la tarde del 5 de febrero no fue una excepción. Jazmín acababa de regresar a la ciudad de Buenos Aires tras cumplir con ciertos compromisos laborales en Punta del Este y decidió que se tomaría el día para ella. El agobiante calor que emanaban las calles de Recoleta -barrio en donde se ubicaba su departamento- invitaban a quedarse en casa y la modelo prefirió hacerlo.

Jazmín De Grazia trabajó como modelo, conductora y periodista en distintos medios

Cerca de las 17 de ese día tan domingo, De Grazia se preparó un baño de inmersión para relajarse y despejar la cabeza de los demonios que, más tarde, se sabría que la invadían. Su plan se vio interrumpido por un intenso malestar que la llevó a alertar a su novio, quien vivía apenas a quince minutos en auto del edificio de avenida Las Heras al 1703.

Leandro Cabo Guillot estaba todavía adormilado cuando le llegó el preocupante mensaje. Abandonó de un salto la comodidad de la cama, se vistió y se fue lo más rápido que pudo. Esto no fue suficiente. Cuando llegó a la casa de su novia nadie contestó a los golpes en la puerta que, por los nervios, se volvían cada vez más violentos. Luego de contactar al encargado del edificio, llamar a un cerrajero y, finalmente, forzar la cerradura, habían pasado otros quince minutos. La preciada media hora fue, quizás, lo que definió el trágico final de Jazmín quien yacía en la bañera desvanecida.

Jazmín De Grazia en uno de sus últimos viajes archivo

Así la encontró su novio. Muerta y totalmente cubierta por el agua. “Ese fin de semana yo había estado trabajando con unos proyectos y no nos vimos. Hablamos todos los días. Ese día me llamó a la tarde diciéndome que se sentía mal. Habré tardado unos 15 minutos. Lo llamé al papá de Jazmín, pero ninguno de los dos teníamos las llaves del departamento. Llamé a un cerrajero y tardó otros quince minutos. Cuando entré, no la vi y pensé que se había ido. Fui hasta el cuarto y no estaba. Cuando me di vuelta, la encontré”, expresó Leandro tiempo después.

En el espejo del baño, trazado sobre la condensación del vapor acumulada en la superficie del espejo, Jazmín dejó un mensaje para sí misma que terminó convertido en un reflejo de sus dolencias. “Vos no tenés la culpa de que el mundo sea tan feo”, se leía.

La autopsia determinó “asfixia por inmersión” como la causa de muerte. En sangre se registró el consumo de cocaína y ansiolíticos. Esparcidos por el departamento, las autoridades hallaron restos de la droga, un “canuto” para consumirla y lo que quedaba de Rivotril. Jazmín tenía 27 años y su muerte fue descrita como un hecho que sucedió “antes de tiempo”. Así lo pensaban sus seres queridos, pero ella consideraba otra cosa. La modelo aseguraba que se iba a morir joven, como una rockstar, y con esa frase selló su destino.

La polémica después de la muerte de Jazmín De Grazia

Muchos creen que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz, pero este no fue el caso para Jazmín De Grazia. A cinco días de que la dura noticia llegara a oídos de la audiencia, el diario Crónica imprimió una edición que contenía, en primera plana, las imágenes del cuerpo sin vida de la modelo. Bajo el título de “fotos exclusivas”, el registro que había tomado la Policía cuando fue convocada al departamento de la joven llegó a las manos de cientos de lectores curiosos.

El morboso accionar de la empresa fue repudiado durante años. En su momento, la familia De Grazia decidió iniciar acciones legales y los responsables debieron asumir las consecuencias de sus actos. Dos policías y siete periodistas, entre ellos Luis Ventura , fueron procesados y la Justicia embargó sus bienes por sumas que alcanzaron el millón de pesos.

El legado de Jazmín De Grazia

La joven nacida y criada en el sur de la provincia de Buenos Aires, más específicamente en Temperley, abandonó su barrio cuando tenía apenas 17 años para perseguir su sueño de ser parte del mundo del espectáculo. A escondidas de sus padres, Jazmín se anotó en el concurso para aspirantes a modelos producido por eltrece, Super M 20-02, y se ubicó entre las tres finalistas del certamen. Ese fue su primer paso dentro de una industria que la recibía con los brazos abiertos.

Grisel Pérez Ponce (18) y Jazmín De Grazia (17) aspirantes a modelos en el concurso de Top Model 2002 de Canal 13 FABIAN MARELLI

Inteligente, mordaz y decidida, no tuvo problema para hacerse un lugar entre las celebridades argentinas más renombradas. Trabajó como modelo un par de años hasta que descubrió que su camino era otro y comenzó a estudiar periodismo. Se recibió en TEA y se inició cómo conductora y presentadora. Pasó por E! Entertainment Television, la cadena internacional dedicada al entretenimiento, Fox Sports, Fashion TV y MTV.

Finalmente, cayó en su programa soñado: Duro de domar. Allí, Jazmín tuvo la oportunidad de separarse de temáticas como el espectáculo y la moda y se metió de lleno en el ambiente político.

Pero, el sueño duró poco: tras una desafortunada crítica hacia Aníbal Fernández -quien, en su momento, ocupaba un importante cargo en el Gobierno- fue desvinculada del canal. Ese fue un revés duro para la joven y, según expresaron sus allegados tras su muerte, le costó asimilar esa derrota.

Jazmín De Grazia conoció a Paula Chaves en el reality SúperM2002

De su corta pero activa carrera, Jazmín De Grazia se llevó muchos amigos que la recuerdan con cariño. Como es el caso de Paula Chaves, a quien conoció el el certamen de modelaje, y quien pasó de colega a mejor amiga. La conductora se mantiene en contacto con su familia y se refiere a ella en cada oportunidad que tiene.

Jazmín era fanática del club Los Andes, fundado por su abuelo

Jazmín se fue de zona sur pero ni los brillos ni el glamour de la vida en la farándula fueron suficientes para borrar su esencia. Hasta el último día, fue hincha de Los Andes, fundado por sus abuelos, y fanática de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Tanto el club como la banda la homenajearon con cariño tras su muerte, agradecidos por su pasión.