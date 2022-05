Festival de Cannes 2022: de Sharon Stone a Alicia Vikander, los looks más espectaculares de la alfombra roja

En el comienzo de su segunda semana y con un constante flujo de estrellas desfilando por la alfombra roja, el festival de cine de Cannes volvió a demostrar su poder de atracción y glamour global. Más allá de la competencia oficial de films que por ahora no entusiasmó demasiado a los críticos internacionales que esperan que la presentación de la película de David Cronenberg, Crimes of the Future, eleve el nivel de calidad cinematográfico, lo cierto es que este primer Cannes postpandémico se destaca por la presencia de luminarias como Sharon Stone, que se llevó todas las miradas con su vestido de Dolce & Gabbana, y Alicia Vikander y su marido Michael Fassbender, los más fotografiados hoy en la alfombra roja de la muestra de cine en la Riviera francesa. La pareja asistió al festival para la presentación de Irma Vep, la serie que protagoniza Vikander y que se estrenará en junio en HBO Max.

Michael Fassbender y Alicia Vikander desfilaron juntos en la presentación de la serie Irma Vep, creada por el realizador francés Olivier Assayas, que protagoniza Vikander PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Isabelle Huppert, una de las muchas estrellas locales que asistió a la presentación del film Les Amandiers PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Noomi Rapace, integrante del jurado de la competencia oficial en la presentación del film Holy Spider PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La modelo rumana Catrinel Marlon en el estreno de Les Amandiers LOIC VENANCE - AFP

Isabelle Adjani en el estreno de Les Amandiers PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La diseñadora británica Kimberley Garner en la alfombra roja de Les Amandiers LOIC VENANCE - AFP

Una de las invitadas a la proyección de Les Amandiers con un traje que hizo referencia a la bandera de Ucrania LOIC VENANCE - AFP

Una de las protagonistas de Les Amandiers, Clotilde Courau, en la alfombra roja de la película LOIC VENANCE - AFP

La actriz y modelo británica Iris Law, hija de Jude Law y Sadie Frost, en la alfombra roja de Les Amandiers LOIC VENANCE - AFP