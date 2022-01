Coldplay: cuatro River agotados, 280.000 tickets vendidos y todas las claves de un romance musical con el público argentino

¿Se veía venir? ¿Cómo sucedió este fenómeno? Quién sabe, pero acá está: La revelación musical de este año en la Argentina es sin dudas Coldplay. La banda británica, que no es nueva ni está en su momento de apogeo artístico, hará cuatro estadios de River en octubre próximo y, hasta ahora, es el fenómeno de público más grande del año. Incluso entraron en la historia: todavía se recuerda como hito rockero inédito los cinco River que llenaron los Rolling Stones en 1995. El dato más curioso es que Coldplay no cuenta con ese impulso económico del uno a uno ni con una tribu emergente de moda como lo rollingas ni (hay que decirlo) son los Rolling Stones. Y, sin embargo, llegan con cuatro Monumentales vendidos: unas 280.000 personas.

Un mar de celulares frente a la banda británica, algo que seguramente se repetirá en River en octubre próximo Coldplay

Todo empezó el 24 de junio de 2000, cuando Coldplay se presentó por primera vez en el festival Glastonbury, sin más que un puñado de singles bajo su manga. Antes de tocar “Yellow”, Chris Martin tomó el micrófono y se dirigió al público que presenciaba su show en un escenario alternativo: “No sé cómo presentar este tema de la manera correcta, pero con suerte el año próximo la van a estar cantando cuando suene porque va a ser un hit”. La frase sonaba arriesgada: el tema saldría como simple recién dos días después, y Parachutes, su álbum debut llegaría a las bateas a mediados del mes siguiente. Sin embargo, su frase fue una profecía autocumplida: aunque la banda no volvió al predio de Glasto al año siguiente, sí lo hizo en 2002, y en calidad de headliner en el tablado principal. El gesto sirve también a modo explicativo desde sus comienzos hasta la fecha: incluso desde una fachada de aparente austeridad, la ambición de Coldplay apuesta siempre lo más alto posible.

En los veintidós años transcurridos entre ese show y el presente, Coldplay transitó un camino que nació en la Inglaterra sensible posRadiohead, y que disco tras disco se construyó como un fenómeno masivo capaz de colmar estadios en cualquier latitud, una suerte de herencia del legado de U2. La comparación no solo tiene que ver con la espectacularidad de sus presentaciones en vivo, sino también con su compromiso en causas humanitarias. A su manera, Chris Martin es un Bono hecho a medida del público millennial, capaz de manifestarse en contra de conflictos bélicos, apoyar fundaciones de comercio equitativo como Make Trade Fair, o de auxilio a refugiados a través de Migrant Offshore Aid Station.

En el medio de todo este fenómeno, Chris Martin, un inglés con cara de bonachón que supo jugar el juego del showbiz con discreción, aún cuando mantuvo parejas con alto perfil. El cantante estuvo casado entre 2004 y 2016 con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos. Luego de una relación poco duradera con Annabelle Wallis, Martin oficializó en 2017 su vínculo con Dakota Johnson, hija de Don Johnson y Melanie Grifith y protagonista de la saga cinematográfica de Cincuenta sombras de Grey, La hija oscura y la remake de Suspiria. Sin ánimos de ser parte de la prensa sensacionalista, Martin concentró sus fuerzas en su militancia política y social: viajó a Ghana y Haití para estudiar los efectos de las políticas inequitativas de comercio, manifestó su apoyo al candidato John Kerry durante la entrega de los premios Grammy de 2004, e hizo lo propio con Barack Obama tiempo después. Junto a Coldplay, participó de conciertos a favor de las víctimas de incendios forestales en Australia, y también de los damnificados por el huracán Sandy en Estados Unidos.

Dakota Johnson y Chris Martin en Malibú Backgrid/The Grosby Group

El año pasado, Coldplay estrenó su noveno disco de estudio, Music of the Spheres. Si su trabajo anterior, Everyday Life, buscaba ser un elogio a la austeridad, su sucesor apostó por la grandilocuencia más allá de la Tierra: el disco está pensado como una suerte de álbum conceptual espacial, que transcurre en una galaxia llamada Las Esferas, compuesta por nueve planetas, tres satélites naturales, una estrella y una nebulosa, con una canción correspondiente a cada uno de ellos, algunas nombradas con emojis. Como parte de esa ambición en la que la propia banda intentó imaginar cómo sonarían canciones creadas en una galaxia muy, muy lejana, para el estreno de “Higher Power”, el primer single del disco, la banda estrenó el tema en una videollamada con el astronauta francés Thomas Pesquet, presente en la Estación Espacial Internacional. O, dicho de otro modo, Coldplay hizo sonar su música fuera del planeta.

Si bien Coldplay no había presentado en vivo Everyday Life para estudiar cómo revertir el impacto ambiental de sus conciertos, el lanzamiento de Music of the Spheres coincidió con el anunció de una gira mundial que comenzará el 18 de marzo en Costa Rica. El plan, desarrollado a lo largo de dos años, tiene como meta reducir al cincuenta por ciento el dióxido de carbono generado con su última gira. Para eso, el grupo se alió con BMW para desarrollar una fuente energética recargable capaz de abastecer la demanda eléctrica del show, y un escenario construido con materiales reutilizables, que podrán ser reciclados una vez que la gira termine. Por último, Coldplay también se comprometió a sembrar un árbol por cada ticket vendido del tour.

En sus últimos quince años de trayectoria, además, Coldplay desarrolló un idilio con Argentina que se cocinó a fuego lento en cada visita. La primera fue en 2007, cuando la banda vino a Buenos Aires para dar tres conciertos en el teatro Gran Rex para “descansar” de la opulencia de sus shows en estadios en Europa y Estados Unidos. En esa ocasión, en una conferencia de prensa, Chris Martin manifestó conocer y disfrutar de la obra de Soda Stereo. Dos años después, la banda regresó para presentar el disco Viva la Vida or Death and All His Friends en el estadio de River Plate. Durante un segmento acústico, el grupo estrenó “Spanish Rain”, una canción luego bautizada como “Don Quixote” inspirada en su público porteño, y que al día de hoy permanece inédita. Las cosas se pusieron más grandes en 2016: Coldplay no solo estrenó la gira mundial de A Head Full of Dreams en el Estadio Diego Maradona de La Plata, sino que un año más tarde cerró el tour en el mismo lugar. Las fechas de 2017 tuvieron no uno, sino dos valores agregados. Primero, la banda estrenó “Amor Argentina”, un tango cantado en español con cuerdas y bandoneón como acompañamiento. Sobre el final de cada noche en La Plata, Coldplay trazó una parábola con lo declarado en su primera visita al país al sumar al show una versión de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo.

Chris Martin en las pantallas junto a Gustavo Cerati cantando "De música ligera" Edgardo Andrés Kevorkian

El idilio con la Argentina no se termina ahí. Al momento de anunciar la escala porteña del tour de Music of the Spheres en diciembre de 2021, el grupo tenía pautada una fecha en el estadio de River el 25 de octubre de este año, pero la demanda de tickets obligó a agregar una nueva función, y luego otra… y luego otra más. En pocas horas, Coldplay agotó la totalidad de las entradas para cuatro conciertos en el Monumental, en lo que fue unos de los récords de venta histórico para la taquilla local. Una semana después de ocurrido esto, Martin dijo presente (de manera virtual) en Buenos Aires como parte del elenco de invitados de Gracias Totales - Soda Stereo, en donde volvió a entonar los versos del hit incluido en Canción animal. ¿Será parte el vocalista si Charly Alberti y Zeta Bosio deciden incluir un cierre de gira en Buenos Aires este año? Por ahora, es un misterio.