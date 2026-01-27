¿Otra vez enamorada?: Dakota Johnson se mostró de la mano con un músico en Los Ángeles

Dakota Johnson parece haber cerrado por fin el capítulo que protagonizó Chris Martin en su vida: a seis meses de la ruptura, la protagonista de Amores materialistas se mostró muy relajada y de la mano con el músico Role Model. Compartieron una cena con amigos en Los Ángeles el jueves pasado y luego de una velada plagada de miradas cómplices, se fueron juntos, tomados de la mano.

Los paparazzi encontraron a Johnson y a Tucker Pillsbury -el nombre real del cantautor estadounidense- cenando con un hombre más en un restaurante de moda de la ciudad californiana. Primero, el trío compartió un ameno momento dentro del local: se los vio charlar muy animados y el músico no dejó de mirar a la actriz con admiración. Una vez que terminaron de cenar, Johnson y Role Model se fueron juntos, caminando y tomados de la mano.

Esta no es la primera vez que Johnson y Role Model se dejan ver juntos. En esta oportunidad eligieron un restaurante de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Para la salida, ambos optaron por looks informales: Dakota lució un top negro con detalles de encaje que combinó con un pantalón a tono y un saco oversize mientras que Role Model eligió un saco largo, un sweater y pantalones grises.

Esta no es la primera vez que la actriz y el cantante son vistos juntos. En diciembre de 2025, según publicó el portal TMZ, disfrutaron de una cena a la luz de las velas en una salida con amigos. Semanas después, publicó PageSix, el reencuentro tuvo lugar en Beverly Hills. Si bien los rumores de un romance llevan varios meses, ni Johnson ni Role Model hablaron todavía de forma pública de su relación.

La pareja se fue del restaurante junta y una vez afuera caminaron por la calle de la mano Backgrid/The Grosby Group

¿Quién es el hombre que conquistó a Dakota Johnson?

Tucker Pillsbury tiene 28 años y comenzó su carrera en el mundo de la música de la mano del rap en 2016. Mientras estudiaba cine en la Universidad de Point Park, sufrió dos accidentes que lo obligaron a hacer reposo. De esas largas veladas encerrado y la compañía de dos amigos surgió su primera jam session.

Con el tiempo, el artista dejó el rap, eligió el nombre de Role Model y se enfocó en mejorar su voz. Desde entonces lanzó dos álbumes y 22 singles, entre los que se encuentra su tema más conocido, “Sally, When The Wine Runs Out”.

Según Us Weekly, este año Role Model debutará en la gran pantalla: el artista será parte del elenco de Good Sex, una comedia romántica de Netflix donde compartirá cartel con figuras de la talla de Natalie Portman, Mark Ruffalo y Lena Dunham.

En relación con su vida sentimental, Role Model estuvo en pareja durante tres años con la influencer Emma Chamberlain. Se separaron en 2023 luego de varias apariciones públicas.

Una ruptura difícil

La protagonista de 50 sombras de Grey y el líder de Coldplay comenzaron su relación en 2017 y se comprometieron un tiempo después, aunque nunca llegaron a pasar por el altar. En junio del año pasado se reveló que la pareja se había separado. Según algunas fuentes, la razón de la ruptura fue el distinto rumbo que tomaron sus carreras. “Dakota quería que esta relación funcionara. Ella no solo ama a Chris, sino también a sus dos hijos, y esa pérdida es increíblemente dolorosa. La decisión de poner fin a las cosas fue amistosa, pero Dakota está encontrando este momento muy difícil”, le dijo una persona conocida de la pareja al diario The Sun.

Dakota Johnson no la pasó bien luego de su ruptura con el líder de Coldplay Chris Pizzello - Invision

“Durante el año pasado, quedó claro que la pareja se había estancado y no estaba avanzando”, añadió la fuente. Chris ha estado de gira con su banda durante tres años y se ve constantemente envuelto en una agitada agenda, mientras que ella tiene que hacer base en diferentes ciudades según las películas que esté grabando. (...) Chris no va a sentar la cabeza, es decir, no va a levantar el pie del acelerador”, afirmaron.

Dakota Johnson y Chris Martin estuvieron juntos ocho años

“Las rupturas no son instantáneas, continuaron maquillando la situación un tiempo. A veces las cosas funcionaban cuando estaban lejos el uno del otro mientras trabajaban porque la ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso, pero luego volvían a estar juntos y las pequeñas cosas que los alejaban se iban sumando hasta que se dieron cuenta de que no eran más el uno para el otro”, afirmaron desde el entorno.

Hoy, Dakota volvió a sonreír de la mano de Role Model.