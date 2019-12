La cantante llegó al número uno con una canción de navidad editada 25 años atrás

Hay canciones que se terminan convirtiendo en clásicos, y a pesar de que pasan los años, la gente las vuelve a elegir una y otra vez hasta que se convierten en hits. Este es el caso de "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, que logró ubicarse por primera vez en el puesto número uno del ranking de Billboard, 25 años después de su debut.

La canción, que se escuchó por primera vez el 28 de octubre de 1994, había logrado escalar en el 2008 hasta el puesto tres, pero nunca se posicionó en primer lugar. La noticia fue recibida con mucha alegría por la cantante, que no tardó en compartir su emoción en Twitter.

"Lo hicimos", escribió al replicar un mensaje de la cuenta oficial de Billboard, acompañando sus palabras con el emoticón de la carita llorando, un corazón y algunas figuras navideñas. La cantante ha cobrado, hasta el momento, unos 60 millones de dólares en regalías solo por este sencillo.

Esta es la canción número 19 de Carey que logra ubicarse en el puesto número uno, todo un record teniendo en cuenta que a lo largo de la historia los Beatles han tenido 20 temas en ese lugar privilegiado.

"All I Want For Christmas is You" es parte del disco navideño que grabó Carey en 1994, el cual se titula Merry Christmas. Para festejar el 25° aniversario de este lanzamiento, la cantante sacó a la venta una edición de lujo el mes pasado, la cual generó nostalgia y alegría entre sus seguidores.