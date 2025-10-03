Mariah Carey y un nuevo desplante hacia Jennifer Lopez: “Fui sincera al decirlo”

A comienzos de este siglo, en medio de una entrevista, Mariah Carey brindó una respuesta que aún hoy sigue generándole gracia a algunos y cierta controversia a otros: a la diva de los villancicos le consultaron qué opinaba sobre su colega Jennifer Lopez y contestó que no la conocía. Veinte años más tarde, redobló la apuesta.

Jennifer Lopez finally addresses Mariah Carey's iconic "I don't know her'' comment: https://t.co/iBtkyyRK5U pic.twitter.com/nlpyiWdvxP — E! News (@enews) March 3, 2016

La cantante de “Obsessed” fue entrevistada este miércoles por Andy Cohen en el programa Watch What Happens Live. Alí, el conductor mencionó la famosa pregunta que le hicieron en 2003 en el ciclo televisivo alemán Taff. Entonces, Carey, de 56 años, reflexionó: “La cuestión es que fui sincera al decirlo. Así que no sé cómo llegó a ser tan importante. La honestidad no es algo que se valore tanto, la mayoría de las veces”.

Quizá porque intuía la respuesta, Cohen insistió: “Para aclarar la situación... Todavía no la conoces, ¿verdad?”. Al escucharlo, la cantante suspiró y, con picardía, indicó: “¿Cómo pude conocerla de repente?”. En ese momento, el público presente en el estudio estalló en risas y los usuarios no tardaron en hacer viral su comentario.

En 2016, Lopez se refirió al “ninguneo” de su colega. Mientras era entrevistada en el programa Wendy Williams Show, catalogó a Carey de “olvidadiza” y aseguró que se vieron “muchas veces”. Sin embargo, ese mismo año Carey insistió, con su teoría y le dijo a Cohen: “Aparentemente, soy olvidadiza, porque no recuerdo habérmela cruzado. No la conozco. ¿Qué se supone que debo decir?”.

Según indican algunos medios, la rivalidad entre las dos neoyorquinas comenzó a finales de los 90, cuando Lopez usó sin autorización un sample de una canción de Carey en “I’m Real”.

Jennifer Lopez shades Mariah Carey for her iconic "I don't know her" line. pic.twitter.com/A8QXwLOvU0 — Pop Crave (@PopCrave) March 4, 2016

Pero ese no es el único frente que desde hace décadas mantiene abierto Carey. Este miércoles también se refirió a su larga y mediática disputa con Eminem. Concretamente, respondió si son ciertos los rumores que indican que la enemistad entre ellos nació cuando el rapero le pidió que interpretara a su madre en la película 8 Mile. “Hay algo de cierto en eso”, reconoció. “Pero de verdad que no me importa. Lo que sea que haya dicho sobre mí, entonces soy eso. Bueno... En realidad no, pero es solo una letra de rap”.

Aunque ellos nunca se refirieron concretamente a su enemistad, desde hace dos décadas las especulaciones sobre el motivo por el que no se pueden ni ver fueron cambiando. Se habló de un romance furtivo y fugaz que acabó de la peor manera, de celos profesionales, de una frustrada colaboración artística e incluso se llegó a decir que era simplemente una cuestión de piel. Pero, finalmente, la verdad salió a la luz en junio.

Mariah Carey, Eminem y una enemistad que cumplió dos décadas

El encargado de revelar el misterio fue el productor musical Damion “Damizza” Young. El hombre de 50 años, que comenzó a trabajar con Carey en 1988, reveló en el TFU Podcast que él fue quien presentó a la reina de los villancicos con el rapero.

Según Young, Eminem estaba interesado en que Carey actuara en su película 8 Mile. Para ese entonces, Carey ya había trabajado en Se busca novia (1999), la comedia romántica protagonizada por Renée Zellwegger y Chris O’Donnell; había protagonizado Glitter: el brillo de una estrella (2001) y había interpretado a Candy Cushnip en la serie Ally McBeal. Pero esta vez, la propuesta, lejos de resultarle atractiva, le pareció insultante.

El productor coordinó una llamada telefónica de a tres y allí, después de presentarse e intercambiar algunas frases de cortesía, el rapero disparó: “Quiero que interpretes a mi madre [en la película]”.

“A ella no le gustó nada esa mierda. Y bueno... Sus inseguridades se hicieron presentes”, resumió Young, en referencia a que Carey es apenas cuatro años mayor que el rapero. El productor contó, además, que previamente él le había advertido a Eminem que no le hiciera la oferta. “No hagas esto. Sé que tenés buena intención, pero, creeme, estoy manejando a esta chica, y me va a causar un problema”, recuerda haberle dicho al músico.

Mariah también respondió acerca de su viejo conflicto con Eminem Damian Dovarganes - AP

Young sabía que Carey estaba entusiasmada con diversificar su carrera hacia el mundo de la actuación, pero él no veía con buenos ojos la propuesta de Eminem. Sin embargo, decidió que el rapero intentara convencerla. “Si le ponía trabas a él, y la propuesta llegaba de todos modos por otro lado, el malo iba a ser yo”, explicó.

Finalmente, Kim Basinger, 19 años mayor que el rapero, terminó interpretando a Stephanie Smith, la madre del personaje de Eminem, B-Rabbit, en la película de 2002.

Sin embargo, según consigna Page Six, los rumores de que la enemistad entre ellos surgió luego de una relación romántica fallida, salió de los labios del mismo músico y fue negada enfáticamente por la cantante en más de una oportunidad.

Young, sin embargo, y para sorpresa de todos, brindó una versión más cercana a la del intérprete de “The Slim Shady”. Según relató, Carey “estaba persiguiendo” a Eminem y se fue de viaje a Detroit. En algún momento, se juntaron los tres en el departamento de Eminem, pero ellos lo dejaron solo y se encerraron en la habitación del cantante.

“Ellos estuvieron juntos por un tiempo, pero las cosas no tardaron en complicarse, porque Eminem hacía una cosa u otra”, relató Young.

Lo cierto es que Eminem criticó a Carey en varias de sus canciones, como “Superman” y “When the Music Stops”, de 2002. Carey, por su parte, le afirmó a Larry King ese mismo año que ella y su colega solo se vieron “un total de cuatro veces”, y que en ningún momento ella consideró que mantenían “una relación”.