Egerton como Elton John Crédito: UIP

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 21:05

Las bandas sonoras de ese género cinematográfico conocido como biopic enfrentan siempre un dilema difícil de resolver, especialmente cuando se trata de cubrir la vida y la obra de un músico muy popular. Están las que se conforman con construirse como un nuevo/viejo grandes éxitos y están las que hurgan en los arcones del artista en busca de tomas alternativas, temas poco conocidos o demos inéditos. Están las que abiertamente se deciden por el formato cover o versiones, en muchos casos interpretadas por músicos de renombre, están las que se arman de composiciones nuevas "inspiradas en" y está también la opción Rocketman: tomar el puñado de temas que aparecen como parte del guión de la película, pero grabados nuevamente con la voz del actor protagonista, respetando el espíritu de "musical" que registra el film.

Ahora bien, muy a pesar de la buena performance de Taron Egerton (que se luce interpretando al Elton John maduro de la película), es difícil en estos tiempos de discografías completas a un touch de distancia elegir escuchar estas versiones antes que las originales. Inclusive si detrás de la producción estuvo a cargo el bueno de Giles Martin (hijo de George, el verdadero y único quinto beatle) y que hasta el mismísimo Elton John haya desparramado elogios aquí y allá para la interpretación de Egerton.

"Fue muy importante que la música que compuse y grabé, la cantara Taron", dijo John en un comunicado. "Dejé a Taron en manos de Giles Martin, en quien confié implícitamente porque él es brillante. No quería estar en las sombras de Taron, vigilando el proceso, confié en que hicieran lo que tenían que hacer artísticamente y escuchándolo de vuelta me he quedado asombrado con los resultados". En este punto, habrá que coincidir que entre lo mejor que entrega este soundtrack están algunos arreglos con el sello de Martin, incluyendo la coda beatlesca de "Rocket Man".

En Rocketman, el disco, la voz de Egerton lidera la mayoría de los temas, pero remarcando el tono musical de la biopic, aquí también aparecen cantando algunos de los actores principales, como Kit Connor (que interpreta a Elton de niño) en "I Want Love", Gemma Jones, Bryce Dallas Howard (en el papel de la madre del músico), Steven Mackintosh y Richard Madden (como el mánager John Reid), entre otros.

En la pantalla, la música funciona a la perfección, pero fuera de ella, una banda sonora así sin dudas pierde valor. Es como si para una biopic sobre la vida del Indio Solari las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota las cantara Gerónimo Rauch. Para un musical filmado o puesto en escena en un teatro, muy probablemente funcione. Ahora bien... grabar un disco con ello difícilmente conforme tanto a propios como exraños. Para sumar obstáculos, no hace un año se editaron dos discos con versiones de la obra de Elton John, a cargo de artistas como Lady Gaga, Pink y The Killers, entre otros.

Para los fanáticos de Elton John, la buena es que el álbum cierra con un dueto del mismísimo Elton junto a Egerton, en una canción compuesta exclusivamente para Rocketman, "(I'm Gonna) Love Me Again", aunque más no sea por estrictos intereses de la industria: con este tema, la película podrá competir en el rubro mejor canción en los próximos premios Oscar de la academia hollywoodense y no quedar afuera como le ocurrió a la banda sonora de Bohemian Rapsody, que incluía todas canciones del catálogo de Queen.

El disco incluye 22 tracks y entre los clásicos de la discografía de Elton John figuran las versiones de "I Want Love", "Tiny Dancer", "Don't Let The Sun Go Down On Me", "Your Song" y el cover del cover de The Who: "Pinball Wizard".