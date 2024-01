escuchar

Tras haber ganado anoche un premio Emmy, Elton John ingresó en el prestigioso grupo conocido como “los Egot”. Se llama así a aquellos artistas que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, los premios más importantes de la televisión, la música, el cine y el teatro global, respectivamente. La selecta lista solo tiene 18 nombres, que suman 19 con el del cantante y compositor británico. El artista, de 76 años, ganó en la ceremonio de la Academia Televisiva el premio al Mejor Especial de Variedades (en vivo) por Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, un documental de un concierto de tres horas que se transmitió por Disney+.

En enero de 2018, el cantante había anunciado que se retiraría de los escenarios pero solo tras una gira mundial de despedida que duró varios años, a la que llamó Farewell Yellow Brick Road Tour en referencia a su álbum de 1973, Goodbye Yellow Brick Road. De un concierto que fue parte de esa gira surge el material que compone el documental ganador de un Emmy.

A lo largo de su carrera, el cante británico Elton John ha editado más de treinta álbumes EFE

El intérprete de “Tiny Dancer” no estuvo presente en la ceremonia debido a una reciente operación de rodilla, pero el premio fue recibido en su nombre por su esposo David Furnish y el productor ejecutivo del documental, Ben Winston. “Me siento muy honrado de unirme al increíble y talentoso grupo de los ganadores Egot esta noche –expresó John en la carta leída por su esposo–. El camino hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans”. El artista británico mencionó también: “Esta noche es un testamento del poder de las artes y la alegría que traen a nuestras vidas”.

Furnish contó que su esposo había “gritado fuerte” cuando lo habían llamado en medio de la noche para contarle que había ganado un Emmy, convirtiéndose así en parte del club de los EGOT, en el que también revistan otros seis performers que alcanzaron el cénit artístico a través de premios honorarios, entre los que están los cantantes e intérpretes Barbra Streisand, Liza Minnelli y Harry Belafonte, el productor musical Quincy Jones y el director y productor cinematográfico Frank Marshall.

Hasta la fecha, John había ganado cinco premios Grammy, un Tony a la mejor partitura original por Aida y dos Oscar, por las canciones originales de El rey león (”Can You Feel the Love Tonight”) y Rocketman (”I’m Gonna Love Me Again”).

Quiénes son los artistas que alcanzaron la categoría de Egot

Los siguientes artistas son aquellos que ganaron al menos una vez un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Algunos han ganado algunos de estos premios más de una vez, pero en la siguiente lista se menciona solo una de las obtenciones de cada premio:

El compositor Richard Rodgers fue el primer Egot: ganó un Emmy en 1962, un Grammy en 1960, un Oscar en 1945 y un Tony en 1950. Fue considerado una de los compositores de musicales de Broadway más importantes de su época. Es el autor de canciones como “Blue Moon” y de musicales como The Sound of Music, adaptado al cine como La novicia rebelde.

La actriz Helen Hayes ganó un Emmy en 1953, un Grammy en 1977, un Oscar en 1932 y un Tony en 1947. Su carrera duró casi 70 años y se ganó el apodo de “Primera Dama del teatro norteamericano”.

Rita Moreno ganó un Emmy en 1977, un Grammy en 1972, un Oscar en 1961 y un Tony en 1975. Cantante, bailarina y actriz puertorriqueña, es una de las últimas estrellas vivas de la era dorada de Hollywood: en diciembre cumplió 92 años. El papel que la consagró fue el de Anita en West Side Story: también interpretó otro rol en la nueva versión de la historia dirigida por Steven Spielberg.

Rita Moreno y Marlon Brando vivieron una historia de amor dolorosa FilmPublicityArchive - Hulton Archive

El actor y director británico Sir John Gielgud ganó un Emmy en 1991, un Grammy en 1979, un Oscar en 1082 y un Tony en 1961. Pertenecía a la familia Terry, una dinastía de actores de teatro con inicio a finales del siglo XIX. Célebre por su repertorio shakespereano, también actuó en películas como Arthur, Asesinato en el Orient Express, La carga de la brigada ligera, Carrozas de fuego, El hombre elefante, La tempestad y Julio César.

Audrey Hepburn ganó un Emmy en 1993, un Grammy en 1994, un Oscar en 1954 y un Tony en 1954. Después de protagonizar varias películas británicas y una obra de Broadway, su entrada en Hollywood y el primero de sus premios, nada menos que el de la Academia de Hollywood, fue con la película La princesa que quería vivir (ese año ganaría también el Tony por Ondine).

Audrey Hepburn (FOTO: GETTY)

El compositor y director Marvin Hamlisch ganó un Emmy en 1995, un Grammy en 1974, un Oscar en 1974 y un Tony en 1976. Hamlisch, además, ganó un premio Pulitzer, lo que lo convierte en un ganador PEGOT. Entre otros éxitos de Broadway, Hamlisch compuso la música de las obras A Chorus Line, They’re playing our song, La chica del adiós y Sweet Smell of Success. Además fue el compositor de la música de más de 40 películas, incluidas Nuestros años felices y La decisión de Sophie.

Jonathan Tunick ganó un Emmy en 1982, un Grammy en 1988, un Oscar en 1978 y un Tony en 1997. Orquestador, compositor y director de orquesta estadounidense, es el cerebro detrás de la música de incontables producciones. Se hizo conocido por orquestar las obras del compositor y letrista Stephen Sondheim; su colaboración comenzó en 1970 con Company y continuó hasta la muerte de Sondheim en 2021. Tunick ha trabajado como arreglador y/o director en grabaciones con artistas como Plácido Domingo, Barbra Streisand y Paul McCartney. Ganó el primer Premio Tony a las mejores orquestaciones que fue otorgado, en 1997, por la película Titanic.

Mel Brooks ganó un Emmy en 1967, un Grammy en 1998, un Oscar en 1969 y un Tony en 2001. Guionista, actor, director y productor de cine, genio del humor, dirigió títulos como Los productores, El joven Frankenstein y La última locura y fue uno de los creadores de Superagente 86. Tiene 97 años y hace poco editó sus memorias tituladas All about me!. El año pasado fue estrenada la serie La loca historia del mundo, parte 2, creada y narrada por él, secuela de una película también suya de 1981.

Hace poco Mel Brooks publicó sus memorias Phillip Faraone - FilmMagic

Mike Nichols ganó un Emmy en 2001, un Grammy en 1961, un Oscar en 1968 y un Tony en 1964. Director de cine y teatro, actor y productor estadounidense de origen alemán, fue conocido por, entre otras películas, El graduado, Closer y ¿Quién le teme a Virginia Woolf?.

Whoopi Goldberg ganó un Emmy en 2002, un Grammy en 1986, un Oscar en 1991 y un Tony en 2002. Algunas de sus interpretaciones más recordadas son en los films El color púrpura, Ghost, Cambio de hábito y El rey león, película animada a la que le puso la voz. Además de actriz, es humorista, productora, guionista, cantante, escritora y activista política.

Whoopi Goldberg tuvo varios trabajos antes de desembarcar en la pantalla grande

Scott Rudin ganó un Emmy en 1984, un Grammy en 2012, un Oscar en 2008 y un Tony en 1994. Productor de cine, televisión y teatro, entre sus films producidos más sobresalientes se encuentran The Truman Show, Las horas y Sin lugar para los débiles.

El compositor Robert López ganó un Emmy en 2008, un Grammy en 2012, un Oscar en 2014 y un Tony en 2004. Es la única persona en la historia que ganó todos los premios al menos dos veces, algo así como un “doble Egot”. Entre sus éxitos se encuentra haber coescrito junto a su esposa, Kristin López, las canciones de Frozen, Frozen 2 y Coco.

Andrew Lloyd Webber ganó un Emmy en 2018, un Grammy en 1980, un Oscar en 1997 y un Tony en 1980. Compositor, director y productor británico, es el creador de éxitos como Evita, El fantasma de la ópera, Cats y Sunset Boulevard. Algunas canciones de sus musicales han excedido a las obras que las contienen para volverse íconos en sí mismas, como “Memory”, de Cats o “Don’t Cry for Me, Argentina”, de Evita.

Andrew Lloyd Webber, el compositor más exitoso comercialmente de la historia, según el diario The New York Times The Grosby Group

Tim Rice ganó un Emmy en 2018, un Grammy en 1980, un Oscar en 1993 y un Tony en 1980. Autor inglés de letras para musicales, conductor de radio y televisión. Es célebre por haber escrito las letras de la ópera rock Jesucristo Superstar, de Evita (en particular la canción Don’t cry for me Argentina) y de las películas de Disney Aladdín y El rey león.

John Legend ganó un Emmy en 2018, un Grammy en 2006, un Oscar en 2015 y un Tony en 2017. Cantante, compositor, pianista, productor y actor, en 2019 el autor de la canción All of Me fue elegido adicionalmente el hombre más sexy del mundo por la revista People.

En 2019, John Legend fue considerado el hombre más sexy del mundo

El compositor y pianista Alan Menken ganó un Emmy en 2020, un Grammy en 1991, un Oscar en 1990 y un Tony en 2012. Entre las películas cuya música ha compuesto se encuentran las de Disney La sirenita, La bella y la bestia, Aladdín y Pocahontas. También ha compuesto la banda sonora de otras películas de Disney como El jorobado de Notre Dame, Hércules, Home on the Range y Enredados.

Jennifer Hudson ha ganado un Emmy en 2021, un Grammy en 2009, un Oscar en 2007 y un Tony en 2022. Cantante, actriz, conductora y productora estadounidense, saltó a la fama en 2004 como finalista de la tercera temporada de American Idol. Como cantante ha publicado tres álbumes, Jennifer Hudson, I Remember Me y JHUD, y ha sido jurado en varias ocasiones en X Factor y La Voz. Actualmente tiene su propio talk show en la TV norteamericana.

Viola Davis ganó un Emmy en 2015, un Grammy en 2023, un Oscar en 2017 y un Tony en 2001. Como actriz ha participado de producciones como La duda, la serie How to Get Away with Murder, Historias cruzadas, La mujer rey y Escuadrón suicida.

