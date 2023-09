escuchar

Elton John puso a la venta el lujoso departamento que tiene en la ciudad de Atlanta y que utilizó como hogar y base de operaciones para sus estadías y presentaciones en los Estados Unidos durante más de 30 años. El inmueble, que el artista compró en 1991 por US$925.000 dólares, hoy se encuentra en venta por una suma de casi US$5.000.000.

Según el canal local Atlanta News First (ANF), el aumento en la cotización de la vivienda del cantante de Rocket Man tiene que ver, no solo con la inflación, sino con el hecho de que el músico fue anexando otros departamentos vecinos al que adquirió inicialmente. Así, su hogar en Atlanta pasó de tener una vivienda de 460 metros cuadrados a casi 1200 metros cuadrados. Y su precio actual es de US$4.995.000.

Elton John puso en venta su departamento de Atlanta en 5 millones de dólares.- Fuente: ANF

El hogar del músico británico se encuentra en el piso 36 de un elegante edificio de la ciudad de Atlanta llamado Park Place, que se ubica en el barrio de esa urbe llamado Buckhead. El departamento cuenta con cuatro habitaciones y siete baños.

También, según la descripción de ANF, el lugar cuenta con vestíbulo, cocina, sala de estar, una sala principal, sala de piano, escritorio, gimnasio, una sala de masajes, un lavadero, bodega de vinos, vestidores y otras habitaciones más. Además, en el estacionamiento, el intérprete de “Blue eyes” tiene lugar para estacionar nueve vehículos.

Elton John compró el departamento a comienzos de los '90 para alejarse de Los Ángeles, pero terminó adoptando Atlanta como su lugar en el mundo, al menos para sus actividades en los Estados Unidos Captura ANF

En las imágenes del departamento que ofrece el mencionado medio se ve que está diseñado a puro lujo, con enormes ventanales y balcones con bellas vistas de la ciudad, y ambientes espaciosos, donde domina el color blanco. La vivienda cuenta con dos plantas, conectadas por una impecable escalera blanca.

Park Place fue construido en 1986 y cuenta con un total de 294 departamentos en sus 40 pisos. De acuerdo con el medio estadounidense en español La Opinión, en esa misma torre también vivieron celebridades como Opreh Winfrey, Janet Jackson y la viuda de Martin Luther King, Coretta Scott King.

“De Atlanta hasta la médula”

De acuerdo con lo que informa el periódico The Atlanta Journal-Constitution, fue en el año 1991 cuando Elton John decidió “echar raíces” en Atlanta, la ciudad más importante del estado de Georgia. En ese momento, el músico venía de un período de rehabilitación de sus adicciones y le habían recomendado mudarse de Los Ángeles para evitar las tentaciones de la fama.

El lujo del departamento en Atlanta de Elton John llega también hasta el baño, que tiene un alto nivel de sofisticación, con paredes revestidas de madera trabajada y mesadas de mármol ANF

El hombre con el que el músico compartía su vida entonces, Hugh Williams, era oriundo de Atlanta y fue quien le presentó la ciudad. A partir de allí, el artista, que hoy tiene 76 años, decidió mudarse a la metrópoli donde se inventó la Coca Cola y la abrazó como propia. Allí disfrutó de que los habitantes de la ciudad no lo asediaban como en otros lugares y recorría lugares públicos como si fuera un ciudadano más.

La cocina del departamento de Elton John en Atlanta, que el músico vende por una suma de casi un millón de dólares Captura ANF

En cuanto a su carrera artística, en Atlanta, John estrenó su musical “Aída”, en 1998 y compuso su disco “Peachtree Road” (nombre de la calle donde está su edificio), en 2004. Allí también, el músico creo la Fundación Elton John contra el Sida y realizó la primera Caminata contra el Sida en la ciudad, en el año 1991.

“La gente siempre me pregunta: ‘¿Por qué tenés un lugar en Atlanta?’ Es porque la gente aquí siempre ha sido muy amable conmigo. Siempre me han recibido bien. Me siento como en casa”, señaló el músico en una entrevista con el mencionado diario de Atlanta.

Elton John en la primera Caminata contra el Sida, que organizó en Atlanta en 1991 The Atlanta Journal-Constitution

“Mi vida aquí en Atlanta es la vida más normal que puedo llevar en cualquier parte del mundo”, añadió el cantante en el año 2004 y en otra entrevista de 2007, el compositor convertido en Caballero por la reina Isabel II de Inglaterra, fue tajante con respecto a su relación con la ciudad: “Soy una persona de Atlanta hasta la médula”.

Si bien se desconocen los motivos por los cuales el artista puso a la venta el departamento en una ciudad a la que considera como propia, lo cierto es que el músico en los últimos años ha estado poco en Atlanta, y ha pasado la mayor parte del tiempo en Windsor, Inglaterra, junto con su esposo, el director de cine David Furnish y sus dos hijos.