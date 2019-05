Fuente: Reuters

Para Elton John , una de las claves a la hora de autorizar una película basada en su vida era que sus peores momentos también estuviesen reflejados ya que son parte de su historia. Por eso, cuando algunos productores querían suavizar su pasado con las drogas y el sexo descontrolado, él insistió para que esto no pase.

"Algunos estudios querían bajarle el tono al sexo y las drogas para que el film sea apto para todo público, pero la verdad es que yo no he tenido una vida apta para menores. No estaba buscando una película que solo hablase de drogas y sexo, pero la verdad es que todo el mundo sabe que he tenido mucho de ambas cosas durante los 70 y los 80. Es por esto que no me parecía correcto reflejar que después de cada show me iba tranquilo a mi hotel a tomar un vaso de leche tibia y leer la Biblia", explicó el cantante durante una entrevista con el diario The Guardian.

Según un informe publicado en el mes de mazo, los ejecutivos de Paramount Pictures habrían intentado que se corte una escena de desnudo que involucraba a los actores Taron Egerton, quién interpreta a Elton, y Richard Madden, que interpreta al amante y manager de Elton, John Reid. El director del largometraje, Dexter Fletcher, había prometido que la biopic no tendría barreras, por eso se negó a aceptar el pedido.

"Esa escena representa un momento íntimo entre los dos personajes y un hecho significativo en la vida de Elton, cuya historia siempre fue no apta para menores, ¿no lo creen?", dijo Madden durante una entrevista.

John también admitió durante la nota que a medida que pasa el tiempo, cada vez es menos consciente de guardarse para sí mismo los detalles de sus primeros años como músico. "Me gusta la idea de que mi familia tenga una película y una autobiografía honesta", explica.

"Por esta razón decidí seguir adelante con este film, que nació de un libreto escrito por Lee Hall, con quien trabajé en el musical Billy Elliot. Es brillante, tiene momentos de pura fantasía y momentos que fueron muy duros de ver".

El cantante comparó el libreto al de Tantrums and Tiaras, el documental sobre su vida que realizó su marido, David Furnish. "Muchas personas me han dicho que estaba mal de la cabeza al permitir que se difunda ese documental, pero yo lo amé, porque era real", explica Elton. "Hay momentos en él, y en la película, en donde soy completamente desagradable y asqueroso, pero la verdad es que lo fui, y no hay razón para pretender lo contrario".

La película que contará la vida de Elton John, desde sus inicios como un joven prodigio en la Royal Academy of Music, en Londres, hasta su éxito masivo a nivel mundial, se estrena este jueves en la Argentina. El largometraje hará foco en la evolución de Elton, cómo logró convertirse en un ícono no solo de la música, sino también de la moda, y el vínculo profesional que mantuvo con Bernie Taupin, su habitual colaborador.