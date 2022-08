Cómo es D, el nuevo álbum de Djavan, que pasea por todos los tópicos del cantautor brasileño

Artista: Djavan. Álbum: D. Canciones: ”Primeira Estrada”, “Num mundo de paz”, “Nada mais sou”, “Cabeça vazia”, “Você pode ser atriz”, “Quase fantasia”, “Ridículo”, “Belleza destruída”, “Ao menos um porto”, “Iluminado”, “Sevilhando”, “Eh, Eh”. Discográfica: Sony Music. Nuestra opinión: Bueno.

Los artistas con muchos años de carrera (varias décadas, digamos) tienen al menos tres opciones al encarar nuevos proyectos discográficos. Una puede ser subirse a las modas. Esa es la más riesgosa porque las modas suelen ser para los jóvenes creadores y cuando se trata de alguien de más de 70 años, el gesto puede hasta quedar ridículo. Otra opción es la de buscar nuevas influencias pero de manera muy cautelosa, disimulada. Y también existe la posibilidad de ser uno mismo, con toda la historia que se lleva detrás. D, el flamante álbum de Djavan, se trata de esto último. Es una síntesis muy detallada de su universo musical, ese que habitó durante décadas .

La porta de D, el nuevo álbum de Djavan

Este referente de la música pop del Brasil nacido hace 73 años en Maceió tiene en su haber más de treinta discos publicados. De los de estudio, con temas originales, este es el número 25. Bodas de plata para una producción discográfica que tiene, justamente, en esa letra D, una buena síntesis. En el arte de tapa, donde se lo ve caminando, de perfil, con un sombrero negro y una especie de larga sotana púrpura, parece una especie de obispo de su propio credo. Ese que es, ni más ni menos, que el estilo Djavan. No hay que entrar en teorías conspirativas y pensar que existe alguna especie de conexión entre los primeros versos de “Primeira estrada”, tema que abre el disco (”este es tu corazón, nunca ha sido tan frío”) y ese gran éxito de Djavan, “Flor de Lis”, que apareció en su debut discográfico, A voz, o violão, a música de Djavan, (1976). Aquella decía: “Morto na beleza fria de Maria / E o meu jardim da vida ressecou, morreu. /Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu (Muerto, en la fría belleza de María / Y mi jardín de vida se resecó, murió. Del pie que brotó María ni una margarita nació”.) Lo que sí se puede apreciar es cómo D resulta una gran síntesis del estilo “djavaniano”. Por las letras, por los arreglos, por la sonoridad. Seguramente no suena muy actual. Pero se disfruta en los detalles que marcaron su propio sello en la MPB.

Excepto por uno de los temas, que se conoció ocho años atrás, las canciones son inéditas. La temática es la que circula generalmente en sus discos más algunos tópicos de actualidad. “Num mundo de paz” además de apuntar a la utopía pacifista, se postula como un nuevo comienzo en la era pos pandémica. “Belleza destruida” es una clara proclama ecologista. Y tiene un plus, la colaboración de Milton Nascimento, una influencia para Djavan. Lo curioso es que nunca habían grabado juntos. En esta madurez (Milton tiene 79) se dieron el gusto.

Djavan y Milton Nascimento, dos figuras de la MPB Suzy Brunini

En lo estrictamente musical, hay muchos rincones que se pueden explorar del flamante D. Para empezar, la voz de Djavan, que lejos de estilizar las notas, busca y alcanza todos los desniveles propuestos por las melodías, esas que son evidentemente “djavaniananas”. Y así como hay temas que remiten sin mayores sorpresas a su producción de las décadas del ochenta y del noventa (”Sevhilando” y el mencionado “Num mundo de paz” son los mejores ejemplos), aparecen otros, como “Ao menos um porto”, que muestran como Djavan hace simple (al oído) lo que musicalmente es intrincado. “Nada mais sou” es una balada con todos ingredientes que puede tener su composición (el pulso valseado, la atmósfera jazzy, el diseño melódico). Realmente exquisita.

Para el cierre, un track que es otro de los gustos que el protagonista se quiso dar. “Iluminado” es una canción que surgió en la playa y en familia. Y del estudio salió con las voces de Djavan, sus hijos y sus nietos. Más allá del resultado artístico, fue un bis que se merecía esta producción que tanto sintetiza el universo musical y personal del cantautor brasileño.

Billy Idol estrena canción antes de llegar a la Argentina

Mientras se prepara para abrir el concierto de Green Day en Vélez el 11 de septiembre y presentarse por las suyas en el Luna Park dos días más tarde, el excantante de Generation X publicó en las plataformas de streaming “Cage”, tema que sirve como adelanto de su EP The Cage. El 23 de septiembre se dará a conocer este mini álbum de Idol, que ya había lanzado un EP el año pasado, The Roadside.

Lisandro Aristimuño llega al Gran Rex

El cantautor patagónico actuará en el teatro de la calle Corrientes el próximo 13 de octubre. La excusa será presentar -en formato unipersonal e íntimo- su álbum en vivo SET1, publicado en mayo en plataformas de streaming. Mientras tanto, se prepara para salir de gira por todo el país, con fechas en Córdoba y Mendoza para septiembre, Bahía Blanca y Viedma en octubre, Salta y Tandil en noviembre y Rosario en diciembre.

Se anunció quiénes actuarán en los Premios Gardel 2022

Tini, Abel Pintos, Airbag, Cazzu, Rusherking, David Lebón, La Konga, Nahuel Pennisi, Alejandro Lerner, Gustavo Santaolalla, Ángela Torres, Zoe Gotusso, Ahyre, Julieta Laso y Miau Trío son los artistas que se presentarán en la ceremonia de los premios a la música nacional, el próximo 22 de agosto. Serán -según anuncia la organización- ocho números con “colaboraciones y duetos inesperados”.

En septiembre, festival VERTE en San Nicolás

Nicki Nicole, Rusherking, Taichu y la fiesta Bresh serán los actos principales en este nuevo evento que tendrá lugar en el Estadio San Nicolás (km 234 de la Autopista Buenos Aires-Rosario) el próximo 17 de septiembre. Además de la música, se anuncia un paseo gastronómico, activaciones y más, en un recinto con capacidad para 20 mil espectadores.