De las vacaciones soñadas de Demi Moore en Grecia a los rumores de casamiento de Millie Bobby Brown

Muchas celebridades se tomaron unos días de relax antes de despedir el verano en el hemisferio norte. Las costas del Mar Mediterráneo suelen ser los destinos más elegidos. Sin embargo, esta vez Demi Moore optó por unas placenteras vacaciones en Grecia, a bordo de un yate. Luciendo un traje de baño fucsia, la actriz dejó ver su silueta y no dudó en mostrarse sonriente junto a una amiga y su perro. La actriz cumplirá 60 años en noviembre de este año, y en una entrevista reciente dijo que se siente “muy liberador” alcanzar esa edad. Moore está saliendo con el chef suizo Daniel Humm desde marzo de 2022.

Demi Moore disfrtutando de unas vaciones soñadas en Grecia, a bordo de un yate The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

La actriz disfrutó de sus días libres y aprovechó para acostarse y mejorar su bronceado bajo el sol y dedicarle unas horas a la lectura de Las cuarenta reglas del amor, de Elif Shafak. La artista, que suele tener una agenda agitada, ya está embarcada en un nuevo protagónico. Se trata de la película The Substance, en la que estará acompañada por Margaret Qualley, de Había una vez... en Hollywood. El proyecto cuenta con la dirección de Coralie Fargeat y la producción de Universal Pictures y Working Title Films. Fargeat debutó como directora en Revenge y esta será su primera película de estudio.

Demi Moore, a sus 59 años, disfrutando de sus vacaciones en Grecia Splash News/The Grosby Group

Moore, además de su protagónico en la película The Substance, cuyos detalles se mantienen en secreto, tiene varios proyectos en marcha. Recientemente, la actriz prestó su voz para el podcast de QCode, Dirty Diana, que se está adaptando para transformarse en una serie de Amazon Prime en la que Moore cumplirá el doble rol de productora ejecutiva y protagonista. Además, se lució formando parte del elenco estelar de la película Please Baby Please que dio inicio al festival de cine de Róterdam de este año.

Demi Moore fue vista con una amiga en bikini en un yate, en Grecia Splash News/The Grosby Group

La actriz de Ghost, la sombra del amor también fue vista cargando a su adorable chihuahua, Pilaf, de quien nunca se separa. En julio, se llevó al perro con ella al museo del Louvre en París, a pesar de su estricta política de no animales.

En este 2022 se cumplen 25 años del lanzamiento de GI Jane y, a juzgar por estas fotos, parece que Demi todavía se mantiene al día con algunas vigorosas rutinas de ejercicios Splash News/The Grosby Group

¿Se casan Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

Los rumores de compromiso de Millie Bobby Brown no hacen más que multiplicarse desde que dejó ver un anillo de diamantes en su mano izquierda. La actriz de Hollywood fue captada por las cámaras mientras compartía un momento muy romántico con su novio, Jake Bongiovi, en la ciudad de Nueva York, donde fue vista por primera vez con la llamativa sortija.

Millie Bobby Brown despierta rumores de compromiso con su novio, Jake Bongiovi TIDNY-13

La estrella de 18 años de Stranger Things usó la banda en su dedo anular izquierdo mientras le daba un beso a su novio de 20 años.

La estrella de 18 años de Stranger Things se muestra enamorada junto a su novio TIDNY-13

Si hay algo difícil para una estrella de la magnitud de Leonardo Di Caprio es pasar por desapercibido. El actor intentó mantener un perfil bajo al llegar a Giorgio Baldi, en Santa Mónica, para reunirse con Sean Penn a la hora de la cena. Definitivamente su preocupación por no ser visto iba en serio y cubrió su cara por completo con una capucha, una mascarilla y una gorra. Aún así, no logró esquivar a los paparazzi.

Leonardo DiCaprio en Santa Mónica tratando de pasar desapercibido Backgrid/The Grosby Group

Por su parte, Sean Penn llegó momentos después luciendo jeans, una camisa azul y una chaqueta a tono con el conjunto.

Sean Penn llegó al encuentro con un look relajado REX Features/Shutterstock /The G

Recientemente, la actriz Sofía Vergara fue captada por las cámaras mientras hacía su llegada a America’s Got Talent, programa de talentos al que se sumó en 2020. Cargada de glamour, la estrella dejó en evidencia que el carisma que siempre transmite en la pantalla es auténtico. En cada aparición pública que hace marca rápidamente tendencia con su estilo y sus elecciones a la hora de vestir.

Sofia Vergara llega a America's Got Talent, en Pasadena Splash News/The Grosby Group

Austin Butler y su novia Kaia Gerber fueron captados en Los Ángeles mientras salían a cenar. La pareja sale desde principios de año, después de que la modelo diera fin a su relación con Jacob Elordi, a finales de 2021 y el actor concretara su separación de Vanessa Hudgens, en 2020. Este año es muy especial para Butler, quien recibió muy buenas críticas por su interpretación en la biopic del rey del rock, Elvis. Por su parte, Gerber lo acompañó a los eventos de presentación de la producción y supo, como su madre Cindy Crawford, conquistar los flashes que la rodeaban.

Austin Butler y su novia Kaia Gerber van de compras antes de una cena en All Time Restaurant, en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Aunque intente despejarse en la playa, siguen las malas noticias para Alec Baldwin. Según el reciente informe del FBI, las pruebas de descarga accidentales determinaron que el arma de fuego utilizada en el tiroteo, un revólver de calibre 45 Colt (45 Long Colt), no podría haberse disparado sin que se apretara el gatillo.

Alec Baldwin es visto abatido caminando por la playa de The Hamptons, en Nueva York, horas después de que el informe forense del FBI concluya que el actor apretó el gatillo en el set de Rust Splash News/The Grosby Group

Alec Baldwin, de 64 años, está acusado de haber provocado la muerte de Halyna Hutchins el 21 de octubre, durante la prueba de una escena en el set del western Rust. La conclusión del informe da por tierra con uno de los elementos centrales de la defensa del actor, quien había manifestado que no había llegado a apretar el gatillo.