Dave Grohl, otra vez padre, pero fuera de casa y con un pedido de disculpas a su familia

En las últimas tres décadas, el líder de Foo Fighters pudo ser un perfecto arquetipo rockero y, al mismo tiempo, todo lo contrario. No ha quedado a mitad de camino, como sucedió con su excompañero de Nirvana, Kurt Cobain, ni como otros del movimiento grunge de los noventa. Dave Grohl no ha tenido que dar cuentas por caer en la banquina en los momentos de mayor vorágine de una banda de rock. Por el contrario, siempre se mostró como un músico visceralmente rockero y al mismo tiempo muy bien enfocado en sus horizontes, lúcido y, también, muy “familiero”.

Los excesos nunca le jugaron una mala pasada; su nombre nunca fue parte de las crónicas escandalosas de los medios dedicados a la farándula. Quizá es por eso que ahora, al dar un paso fuera de lo que se esperaba de él, reacciona de un modo sobrio y transparente, con un comunicado breve que apunta a evitar el escarnio, tras el anuncio de haber sido padre, luego de una relación extramatrimonial.

“Me convertí recientemente en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio”, escribió Grohl de manera muy escueta, en sus redes sociales. “Planeo ser un padre amoroso y solidario con ella. Amo a mi esposa y a mis hijas, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón”, continuó. “Estamos agradecidos por su consideración hacia todos los niños involucrados, a medida que avanzamos juntos”.

Tan en serio se ha tomado el modo de comunicarlo que la publicación en Instagram apenas tiene el texto escrito sobre fondo blanco. No hay imágenes. No hay comentarios agregados. Al mismo tiempo, el cantante evitó referirse a la madre de su nueva hija; tampoco dio otra información al respecto.

Por otra parte, Grohl, de 55, celebró recientemente con su esposa Jordyn Blum (48) su 21° aniversario de casados. Su matrimonio había sido celebrado en su casa de Los Ángeles, en 2003. Tiene tres hijas, Violet Maye, de 18 años; Harper Willow, de 15 y Ophelia Saint, de 10.

El guitarrista y la exmodelo se conocieron en 2001 en el Sunset Marquis Whiskey Bar. Sin embargo, no fue amor a primera vista. “Cuando conocí a mi esposa tuvimos algunas citas y decidí que no estaba listo para una relación seria, así que dejé de llamarla”, aseguró durante una entrevista con Elle, casi dos décadas atrás. “Después de tres meses, tuve una revelación y la llamé nuevamente. Tomó el teléfono y dijo: ‘Oh, nunca pensé que volvería a saber de ti’”, recordó.

Dave Grohl, con su esposa y sus hijas

Dos años más tarde de aquella confesión, el músico explicaba lo mucho que le costaba salir de gira y estar lejos de su familia. “Solía hacer giras nueve meses al año. Ahora no me gusta estar lejos de mis hijas por más de 12 días. Ha cambiado todo lo que hago. Cuando tienes hijos, ves la vida con otros ojos. Sientes el amor más profundamente y tal vez seas un poco más compasivo. Es inevitable que eso llegue a tu composición”.

Seguramente esto ha sido un gran cimbronazo puertas adentro de la casa de lo Grohl, ya que lejos de ser un padre distante y muy recluido en su carrera musical, supo involucrar a su familia en las cuestiones artísticas y acompañar ese desarrollo. En el Festival de Glastonbury del último año, Grohl presentó a su hija mayor en el Pyramid Stage del evento, antes de interpretar una canción del último álbum de su banda, But Here We Are. “Mi cantante favorita en el mundo”, dijo, mientras Violet aparecía en el escenario. “Esta es una canción que escribí para mi madre, la abuela de Violet. Esto es “Muéstrame cómo”. Seguramente, esas son las palabras que ahora el histriónico Dave estará invocando para lo que viene por delante.

