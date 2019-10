Cómo llegó Chris Martin a ser el cantante estrella del regreso de Soda Stereo

Chris Martin en el último show de Colplay en la Argentina, tan solo dos años atrás

"¿Todo el mundo listo ahora?", le preguntó Chris Martin, así, en español, al público que había llegado hasta el Estadio Único de La Plata para un nuevo concierto de Coldplay en la Argentina. "Bueno, vamos todos", completó la arenga y los acordes de "De música ligera" hicieron delirar a los fans locales de la banda británica. Fue en noviembre de 2017 y fue sin dudas el punto de partida de lo que hoy, casi dos años después, se convirtió en una de las noticias musicales del año: el regreso de Soda Stereo con Chris Martin como invitado de lujo.

Aquella noche, el cantante inglés había pensado tocar el clásico de Soda junto a Charly Alberti y Zeta Bosio y homenajear así a Gustavo Cerati y su música. Los músicos no fueron finalmente parte del tributo (el baterista tenía programada una conferencia en Asunción, como parte de su trabajo como presidente de la Fundación R21, que él mismo creó, con el fin de concientizar acerca del cambio climático), pero la versión de "De música ligera" en la voz de Martin quedaría no solo en el recuerdo de los asistentes, sino que además fue registrada para siempre en el álbum Live in Buenos Aires /Live in São Paulo / A Head Full Of Dreams, un CD/DVD editado el año pasado.

Al amor de Chris Martin por la música de Soda (había mencionado a "De música ligera" como el tema más representativo de América latina durante una conferencia de prensa en México) se sumó la amistad que el cantante mantiene con el polista argentino Nacho Figueras, fiel seguidor de Soda Stereo. En julio de este año, el mismo Alberti contó que había visitado al cantante inglés en su casa de Los Angeles, en una entrevista con Marcelo Longobardi, en el programa que el periodista tiene en CNN en español, aunque sin develar el verdero fin del encuentro. "Hace pocos días estuve en Los Ángeles con Chris Martin hablando un poco de todo. La conexión la hizo Nacho Figueras, el polista, que es muy amigo de Chris y fan de Soda. Entre ellos se dieron manija y ocurrió lo de La Plata. Chris me contaba que cuando tocaron "De música ligera", fue el momento más electrizante de toda la gira. Él siente mucha admiración por Soda y estábamos en su estudio y pusimos algunos temas de Soda y me preguntaba: "¿Cómo hacían? ¡Eran tres nada más! ¡En 1995!" Él estaba flasheado con eso".

El 7 de septiembre último, tres días después de que se cumplieran cinco años de la muerte de Cerati, el periodista Ángel de Brito aseguró al aire de su programa en CNN Radio que Zeta y Charly estaban planeando un concierto acompañados por un cantante internacional y lanzó como posibles nombres a ocupar el cargo los de dos estrellas planetarias de la industria como Chris Martin (Coldplay) y Bono (U2).

"Fue un bolazo, porque nosotros no le adelantamos nada -se atajan desde la producción-. Pero la terminó pegando. Chris Martin estuvo en nuestros planes desde el comienzo. Bono, no, nunca". Para confirmar el compromiso de Martin para con esta gira, bautizada Gracias Totales- Soda Stereo, los mismo productores aseguran que cerrar la participación de Martin en estos shows fue más sencillo que lograr que se subieran al proyecto buena parte del resto de los cantantes que actuarán en la gira.

¿Qué tema va a cantar Martin? Desde la producción señalan que no quieren adelantar nada. "Pero más allá de que podría ser obvio, sabemos que cuando Charly estuvo en su casa escucharon varias canciones de Soda y Chris se entusiasmó con probar distintos temas, incluso le pidió que le pase las versiones que hay de temas de Soda en inglés. Ya veremos", señalaron