Game of Thrones es un producto. No importa cuán omnipresente se vuelva, esta serie de libros convertida en programa de televisión sigue siendo, en definitiva, algo que atrae a muchos millones de personas. Y eso significa que hay una oportunidad para vender prácticamente cualquier cosa con el nombre de Game of Thrones.

En este momento, si uno quisiera, podría mojar sus galletitas de Game of Thrones en una taza de Game of Thrones, sentado un sillón que imite al trono de Game of Thrones, con zapatillas de Game of Thrones y medias de Game of Thrones, y luego podría ir a la cocina, ponerse un delantal y guantes de Game of Thrones y preparar una comida de Game of Thrones.

Jeff Peters, el vicepresidente de licencias y ventas de HBO, admite que últimamente casi todo su tiempo está ocupado por la serie. Sin embargo, su departamento tiene una regla de oro a la hora de asociar a un producto con Game of Thrones. "Tiene que ser una combinación orgánica", dice. "No queremos que los fanáticos sientan que estamos pegándole el logo de Game of Thrones a cualquier cosa."

"El pitch más loco que recibimos fue el de alguien que preguntó si podían hacer vacunas para mascotas de Game of Thrones", continúa Peters. "Dijimos: 'No, ya es demasiado'. No cruzamos esa línea."

Una línea que HBO no tuvo miedo de cruzar fue la de un soundtrack de Game of Thrones, titulado For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones). Este disco de 14 canciones está inspirado en la serie y presenta artistas tan variados como Maren Morris, Lil Peep y Rosalía.

Según la estimación de Peters, la idea del soundtrack surgió hace cuatro o cinco años, y empezó a tomar forma hace uno y medio. La campaña de marketing de la octava temporada se centró en una pregunta: "¿Qué harían las personas, las marcas y los artistas "por el trono" [for the throne]?

La respuesta, si sos un sello discográfico que compite por conseguir algo del dinero que derrama Game of Thrones, es: bastante. Imran Majid, jefe de A&R en Columbia Records, sintió hablar por primera vez de la oportunidad por Tom Mackay, presidente del área de música y televisión de Sony. A partir de ahí, se impuso ante varios sellos, sugiriéndole a Evyen Klean, supervisor musical de la serie, dos caminos posibles.

"Estratégicamente, se trataba de buscar artistas que sabíamos que eran fans de Game of Thrones. Eso fue lo más importante del proceso, porque queríamos asegurarnos de que el artista tuviera la capacidad de ser lo más directo posible y de interpretar las canciones de cualquier manera que sintiera que representaban a la serie, y eso solo tiene sentido si la miran."

La segunda parte del plan se basó en lo que Majid llama "diversidad de género". Por momentos, For The Throne puede parecer demasiado variado: incorpora elementos de rap, R&B, rock, pop y neo-flamenco en apenas 46 minutos. Eso fue una decisión consciente.

"En general nuestro instinto nos lleva a inclinarnos hacia lo alternativo y lo independiente, pero sabíamos que la audiencia era muy diversa", dice Majid. "Así que representar eso fue fundamental desde el principio."

El primer single, "Power is Power", de The Weeknd, SZA y Travis Scott, testeó los límites de este enfoque. La última vez que Game of Thrones involucró a una estrella de la música en la serie (Ed Sheeran) fue bastante criticado. Afortunadamente, The Weeknd nunca fue considerado para un cameo en el show, pero fue un faro para el soundtrack.

"Sabíamos que él era fan. Era algo con lo que siempre especulábamos", explica Majid. "También sabíamos que estaba grabando un disco nuevo, lo que podría haber demorado todo. Ron Perry, nuestro director, conoce a The Weekend desde antes, así que una noche le dijimos: '¿Por qué no le preguntás?'. Le mandó un mensaje tipo: 'Amigo, querés hacer un tema inspirado en Game of Thrones para un disco sobre el programa?'. Enseguida le contestó que estaba adentro."

El resultado es una canción en la que The Weeknd canta sobre Jon Snow, SZA canaliza a Daenerys y Travis Scott, por algún motivo, rapea sobre armas como si fuera el Rey de la Noche. ¿Es demasiado? Puede ser, pero así funciona Game of Thrones.

