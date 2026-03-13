Hernán Cattaneo en Buenos Aires: cuándo es Sunsetstrip 2026, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Hernán Cattaneo volverá a presentarse en Buenos Aires con una nueva edición de Sunsetstrip Buenos Aires, programada para el sábado 11 y el domingo 12 de abril de 2026 en Ciudad Universitaria.

La ticketera oficial, Buena Live, muestra dos sectores para el evento, Campo General. y VIP Standing. También informa que los tickets son nominados e intransferibles, que se entregarán mediante Smart Ticket en la app Quentro sin costo y que, para ingresar, se solicitarán el código QR de Quentro y el DNI, sin excepción.

Cuándo y dónde toca Hernán Cattaneo en Buenos Aires

¿Cuándo? Sábado 11 y el domingo 12 de abril de 2026.

¿Horario? Desde las 16.00.

¿Dónde? Av. Int. Güiraldes, Ciudad Universitaria, CABA

Precios y beneficios

Entrada General: $220.000

VIP Fase 3: $340.000 (Agotadas)

Cargo por servicio: $22.000

Además, la ticketera oficial informa un beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito Visa.

Hernán Cattaneo y su ya clásico Sunsetstrip Gentileza

También aclara que las instancias de venta contarán con la misma cantidad de fases de precios por sector y que esos valores se actualizarán a medida que se agoten.

Cómo comprar y métodos de pago

De acuerdo con la ticketera oficial, el proceso de compra incluye estos pasos:

Ingresar a Buena Live

Elegir función

Seleccionar sector,

Elegir tarifa

Indicar cantidad

Hacer clic en “Comprar”

Confirmar la reserva

Completar los datos de pago y del titular de la tarjeta

Finalizar la operación

La modalidad de entrega informada es Smart Ticket a través de Quentro app, sin costo.

Qué conviene saber antes de ir

La ticketera oficial informa estas condiciones para el evento:

Los tickets son nominados e intransferibles

Para ingresar se solicitarán el código QR de Quentro y el DNI, sin excepción

El evento es solo para mayores de 18 años

La entrega de entradas se realiza mediante Smart Ticket en Quentro

Validación de compra y verificación de identidad

La ticketera oficial informa que el evento cuenta con verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta.

Para avanzar con la operación, se envía un código de verificación a la dirección de correo electrónico registrada. Además, el comprador tendrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que recibirá en el consumo de su tarjeta. Según la misma información, ese dato puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Si la validación no se completa, la compra podría darse de baja.