Lollapalooza Argentina 2026: las recomendaciones y todo lo que conviene saber antes de ir al festival

Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con tres jornadas, cinco escenarios y más de 100 bandas. El predio volverá a reunir música en vivo, espacios temáticos, gastronomía y actividades paralelas en una edición que ya tiene disponibles los horarios oficiales.

El lineup del Lollapalooza Argentina 2026 Instagram

Además del line-up, la previa del festival pasa por resolver algunos puntos prácticos: qué tipo de abono conviene, cómo se compran los tickets, cómo funciona la verificación de compra, cuándo retirar la pulsera, de qué manera cargar el cashless y qué hacer en caso de asistir con menores.

El evento contará además con Kidzapalooza, Espíritu Verde, Rock & Recycle, merchandising, estaciones de agua y cinco patios gastronómicos con más de 50 puestos y más de 100 opciones.

El evento contará además con Kidzapalooza, Espíritu Verde, Rock & Recycle, merchandising, estaciones de agua y cinco patios gastronómicos con más de 50 puestos y más de 100 opciones Soledad Aznarez

Cuánto cuestan las entradas para el Lollapalooza 2026

Según la ticketera oficial, AllAccess, los precios base por jornada son los siguientes:

General Día 1: $215.000.



Plus Día 1: $320.000.



Lolla Lounge Día 1: $500.000.



General Día 2: $215.000.



Plus Día 2: $320.000.



Lolla Lounge Día 2: $500.000.



General Día 3: $215.000.



Plus Día 3: $320.000.



Lolla Lounge Día 3: $500.000.

Los abonos para los tres días cuestan:

3 Day Pass: $390.000.



3 Day Pass +Plus: $775.000.



3 Day Pass Lolla Lounge: $1.150.000.

Estacionamiento: Av. Márquez y Fleming Día a $75.000.

El “cargo por servicio” se suma aparte del precio base. Por ejemplo, en la compra para una entrada General Día 1, el valor del ticket es $215.000, el cargo por servicio es $32.250 y el total final asciende a $247.250.

Cómo comprar los tickets y cuáles son los pasos a seguir

La compra de las entradas se gestiona de manera exclusiva a través de la plataforma oficial de All Access.

A continuación, el procedimiento detallado:

Ingresar al portal: se recomienda registrarse o iniciar sesión en el sitio de AllAcces antes de comenzar para agilizar la operación.



Seleccionar las entradas: buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”, elegir el tipo de abono deseado (General, Plus o Lolla Lounge) y la cantidad.



Elegir el método de pago: completar los datos de la tarjeta. Los clientes del banco Santander con American Express pueden financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés.



Confirmar la operación: una vez finalizado el pago, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de la transacción.



Realizar la verificación de compra: este es un paso obligatorio. Se debe ingresar un código de seguridad de seis dígitos que aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito. Hay un plazo de diez días desde la compra para completar este trámite; de lo contrario, la operación será cancelada.

La ticketera oficial indica que el código puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking.

Qué conviene saber sobre la pulsera y el cashless antes de salir

La pulsera es uno de los puntos clave del operativo del festival.

Si se eligió retiro en punto de canje, el proceso comenzó el 11 de febrero.

Los puntos habilitados informados por el sitio oficial fueron La Rural, Av. Santa Fe 4201, frente a Plaza Italia, y Unicenter Shopping, Plaza del Sol.

Según AllAccess, también se habilitó el retiro en la boletería del Hipódromo de San Isidro, en Av. Bernabé Márquez 700, para el titular de la tarjeta utilizada en la compra con presentación de DNI y tarjeta.

Una vez que se tiene la pulsera, se puede cargar cashless a través del sitio oficial.

LollaCashless es el único medio de pago habilitado dentro del festival para gastronomía y merchandising.

La carga virtual permite ahorrar tiempo y evitar filas, y también puede realizarse dentro del predio.

Si se cargó saldo de manera online, la devolución se solicitará luego a través de la web en las fechas que informe la organización.

Si la carga se hizo dentro del festival, la devolución presencial se realizará en puntos que serán comunicados una vez terminado el evento.

Cómo quedó la programación del viernes 13 de marzo

La apertura del festival tendrá como nombres centrales a Tyler, The Creator y Lorde, en una jornada que también incluirá shows de Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean y Royel Otis.

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

El viernes 13 además completarán la grilla ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Cómo quedó la programación del sábado 14 de marzo

La segunda fecha tendrá a Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra entre los artistas más destacados.

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

También se presentarán Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Ángela Torres, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Cómo quedó la programación del domingo 15 de marzo

El cierre de Lollapalooza Argentina 2026 estará encabezado por Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii, junto con Ratones Paranoicos, Kygo e Interpol.

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

En la última jornada también tocarán Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.

Kidzapalooza y el ingreso con menores

Los niños y niñas de hasta 10 años inclusive podrán ingresar gratis, siempre que estén acompañados por un adulto con entrada y completen la acreditación previa obligatoria. Por cada adulto se podrán registrar hasta cuatro menores.

El registro anticipado se realiza en la web oficial, una vez retiradas las pulseras. Para eso se debe ingresar el código de la pulsera del adulto responsable y los nombres de los menores. Las pulseras de los chicos se retiran exclusivamente el día del festival en las boleterías de Kidzapalooza de Av. Márquez 700 o en los puestos ubicados en los estacionamientos habilitados. Para el retiro se exige DNI del adulto responsable, pulsera registrada del adulto colocada en la muñeca y DNI de los menores.

Qué conviene revisar antes de salir para evitar demoras

Lollapalooza Argentina

Antes de salir hacia el hipódromo, conviene chequear que la compra haya quedado verificada, que la pulsera esté resuelta, que el cashless ya tenga saldo y que, en caso de asistir con chicos, la acreditación previa esté completada. En un festival de gran escala, esos pasos suelen ser los que más demoras generan en el ingreso.

También resulta útil consultar en la web oficial el mapa del predio, los horarios por jornada y los servicios disponibles dentro del festival, desde los sectores temáticos hasta la oferta gastronómica y los puntos de agua.

Cómo llegar al Lollapalooza Argentina 2026

¿Dónde? Hipódromo de San Isidro, Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro.

Los accesos al festival estarán distribuidos sobre la avenida Márquez en estos puntos:

Santa Fe y Márquez.



Márquez e Int. Aphalo.



Márquez y Tellier.

Los trenes de la Línea Mitre, en el ramal San Isidro – Belgrano C – Retiro, tendrán servicio nocturno de 23 a 3.

Las líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro son 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

En cuanto a los horarios de ingreso:

El viernes las puertas abren a las 12.30.



El sábado y el domingo la apertura está prevista para las 12.



