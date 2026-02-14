Con artistas para todos los gustos y mucho público, arrancó la primera jornada del Cosquín Rock 2026

SANTA MARÍA DE PUNILLA, Córdoba.- Una jornada soleada, pero no de calor agobiante, fue el clima ideal para disfrutar de música al aire libre y para recorrer las distancias que separan a un escenario de otro. En el Día 1 del Festival Cosquín Rock 2026, el trayecto a pie para ir del Norte al Sur, los dos recintos más importantes, demora aproximadamente diez minutos. Con escenarios dispuestos también al este y oeste del predio, las caminatas que llevan de unos a otros entrecruzan los ritmos y melodías de las propuestas que comparten horario, generando la amalgama sonora propia de un evento dedicado en todas las direcciones a la música.

Apenas pasadas las dos de la tarde empezaron a oírse las primerísimas canciones, de las muchas que se escucharán aquí hoy y mañana. Con las puertas del festival abiertas después del mediodía del sábado, Microtul, Golo’s Band y la cantautora entrerriana Chechi de Marcos tuvieron la responsabilidad de inaugurar esta edición, en los escenarios Boomerang, La Casita del Blues (una de las áreas temáticas) y Montaña, respectivamente. Ya a las 14.50 subió el pop-rock de 1915 al segundo turno del Boomerang.

Mientras el público ingresaba y se engrosaba la concurrencia en cada propuesta, se comienza a ver la variedad de edades que lo integran. Desde chicos de una edad bastante temprana -acompañados siempre por algún familiar mayor- a adultos que superan los 50, pasando obviamente por el rango etario que más puebla el festival: los adultos jóvenes. Todos recorren las instalaciones en pareja o en grupos de al menos tres integrantes, son ellos quienes más demuestran con su indumentaria, banderas y accesorios a qué artistas y bandas vinieron a ver y “a bancar”.

Arrancan los shows

El primer grupo en presentarse frente a un público numeroso fue Eruca Sativa, que pisó el escenario Norte a las 15.20 bajo un cielo donde las nubes ya habían ganado terreno. El power trío, integrado por Lula Bertoldi (guitarra y voz), Brenda Martín (bajo) y Gabriel Pedernera (batería), todos oriundos de esta provincia, tocó varias de las canciones de su lanzamiento de larga duración más reciente, A tres días de la Tierra. Uno de los momentos más celebrados del setlist fue cuando Lula tomó la palabra e invitó al escenario a Abel Pintos, para juntos cantar una potentísima versión de “Amor Ausente”.

Abel Pintos como invitado de Eruca Sativa en el Cosquín Rock Francisco Delgado - Prensa Cosquin Rock

El siguiente turno en el Norte fue para El Zar, que desde las 16.30 reunió a un público variado y cada vez más entusiasta a medida que avanzaba el show. Justo cuando el sol volvió a asomarse, los Bandalos Chinos subieron a cantar “Bahía” junto al grupo liderado por Facundo Castaño Montoya, cuya pandereta lo acompañó durante toda la presentación. El estribillo fue cantado a viva voz por todos los allí presentes. Tampoco faltaron hits como “Superstar”, “El Momento Perfecto” y el cierre con “La Declaración”.

A las 17.10 y tremendamente lookeada, Marilina Bertoldi presentó una buena porción de su ruidoso y más reciente disco, Para quién trabajas, en el escenario Montaña. Una bandera de Nacional en el público expuso la presencia de público uruguayo en el festival. Diez minutos después, en el otro extremo del predio el dúo de guitarras ecuatoriano-suizo Hermanos Gutiérrez subía al Boomerang.

Frenesí festivalero

Mediando las cinco, el sol parecía haberse vuelto a adueñar de la tarde y los abanicos no tardaron en aparecer entre la gente. Unos minutos antes de las seis, una sirena de ambulancia comenzó a sonar en el escenario Norte y dos enfermeros acercaron al centro del mismo una camilla de la que salió, burlándose de su reciente internación, el mismísimo Joaquín Levinton. Turf abrió con su líder vestido de blanco y tocando “No se llama amor”. Fiel a su estilo, el intervalo entre cada canción fue una nueva oportunidad para Levinton de entretener al público con la iniciativa y carisma de pocos. “Un placer enorme volver a cantar”, dijo en un momento de inusual seriedad. Entre la gente abundaban las banderas, el pogo y los aplausos para un grupo que lleva ya casi treinta años en actividad.

El público siempre fiel del Cosquín Rock Miguel Teruel

La vigesimosexta edición del ya clásico festival con sede en Córdoba, más precisamente en el Aeródromo de Santa María de Punilla arrancó en el Día de los Enamorados. El Cosquín Rock, a pesar de lo que sugiere su nombre, lleva ya numerosas citas proponiendo una grilla de artistas que atraviesan múltiples géneros y etiquetas sonoras. En esta edición, más de cien nombres tanto nacionales como internacionales -algunos de aparición reciente en la escena, otros de amplia trayectoria- subirán a los seis escenarios dispuestos a lo largo del predio. Es esa heterogeneidad musical y el paisaje serrano el combo que vuelve al festival un acontecimiento rico y variado.

Esa heterogeneidad también se percibe entre el público. Carla, Verónica y Luisa, amigas treintañeras y cordobesas, vinieron desde la capital de la provincia para ver en la jornada de hoy, “sobre todo, a Abel Pintos, a Ciro y a Lali”, remarcan. Ya con varios Cosquín Rock encima, aprovecharán los feriados de carnaval que siguen al festival para seguir paseando unos días antes de regresar a casa.

Mucho sol y algunas incipientes nubes; así fue la primera tarde del Cosquín Rock Prensa Cosquin Rock

Muy distinto es el caso de Hugo (45), su esposa Beatriz (40) y su hijo Ramiro, de 15 años, que llegaron al Aeródromo viajando desde La Rioja para darle el gusto al más pequeño de ver por primera vez en vivo a Dillom, su músico preferido. Ya por la zona desde la noche de ayer, mañana al levantarse emprenderán el regreso en auto a su hogar “porque el miércoles es la mesa de examen y tengo que estudiar un poco más”, dice el joven, con algo de picardía.

Noticia en desarrollo