Cayeron con más de seis kilos de “brownies locos” listos para vender en pleno Cosquín Rock

La escena ocurrió a pocos metros del ingreso al Cosquín Rock, entre carpas, controles y la música de fondo que llegaba desde el aeródromo de Santa María de Punilla. Allí, sobre una mesa improvisada y aún envueltos en papel film, se apilaban decenas de brownies de chocolate, rectangulares, listos para ser ofrecidos a los asistentes. Fueron esos paquetes, idénticos a los que luego se exhibieron en el procedimiento oficial, los que llamaron la atención de los efectivos que patrullaban la zona antes de que comenzara a llegar el público.

Durante un operativo en las inmediaciones del predio donde se desarrolla el festival, la policía provincial interceptó a dos hombres que estaban comercializando brownies elaborados con marihuana. De acuerdo con el parte difundido por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los sospechosos tienen 31 y 50 años y quedaron detenidos tras ser sorprendidos mientras ofrecían los productos a los primeros asistentes que llegaban al sector externo del evento.

Los uniformados los encontraron in fraganti y, tras identificarlos, secuestraron un total de 6561 gramos de brownies con marihuana. En las imágenes difundidas por la fuerza se observa la mercadería fraccionada en porciones envueltas en plástico transparente, desplegadas sobre una superficie blanca utilizada para el registro del procedimiento. También se incautaron diez dosis adicionales de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos que, según las autoridades, serán analizados para determinar su relevancia en la causa.

El operativo se llevó a cabo en el perímetro del aeródromo de Santa María de Punilla, donde este fin de semana se realiza una nueva edición del Cosquín Rock, considerado uno de los festivales más convocantes del país.

El encuentro reúne durante tres días a miles de personas y a bandas de distintos géneros, desde rock e indie hasta trap, música urbana, blues y metal.

La presencia de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) forma parte de los controles habituales que se despliegan en los accesos y alrededores del predio. Según detallaron fuentes del caso, los dos detenidos ofrecían los brownies a quienes circulaban por uno de los caminos laterales al festival, un sector donde suelen concentrarse vendedores ambulantes y puestos informales.

Tras la aprehensión, ambos fueron trasladados a dependencias de la fuerza y se iniciaron las actuaciones correspondientes. El material secuestrado quedó a disposición de la Justicia provincial, que deberá definir las imputaciones y el avance de la investigación sobre la procedencia de la marihuana utilizada para la elaboración de los brownies.