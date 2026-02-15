Dónde ver el Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero: en streaming y en TV

Disney+ permite ver desde casa las presentaciones en uno de los festivales más importantes del país; ¿cómo es la grilla y horarios de este año?
El Cosquín Rock 2026 ya comenzó. Se trata de uno de los eventos musicales más esperados del calendario argentino, puesto que reúne a una impresionante lista de artistas nacionales e internacionales en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Este año, el festival se celebra el sábado 14 y domingo 15 de febrero, lo que promete ser dos jornadas cargadas de música y shows inolvidables para los miles de asistentes.
Para aquellos que no puedan ser parte de la experiencia presencial, es posible seguir el Cosquín Rock 2026 desde la comodidad del hogar porque, al igual que otros años, habrá una transmisión oficial. Esto asegura que nadie se pierda este icónico encuentro musical.
¿Cómo se puede seguir el festival Cosquín Rock 2026 en vivo por streaming?
La plataforma Disney+ será la encargada de transmitir en vivo cada uno de los shows del Cosquín Rock 2026. A partir de las 14.30 de ambos días (14 y 15 de febrero), los suscriptores podrán disfrutar de una programación completa con acceso a las presentaciones en simultáneo de los escenarios Montaña, Sur y Norte, es decir, que los usuarios pueden elegir y cambiar entre sus artistas favoritos.
Además, la transmisión oficial de Disney+ incluirá una cobertura extendida. Desde las 18.30 y durante las dos jornadas, un equipo de presentadores conformado por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañará el evento para ofrecer información destacada, comentarios y entrevistas exclusivas con los artistas que pasen por los distintos escenarios del festival.
El contenido completo de las transmisiones en vivo del Cosquín Rock 2026 estará disponible en Disney+ hasta el 16 de febrero inclusive. Esto permite a los espectadores revivir los shows o ponerse al día con aquellos que se hayan perdido durante las transmisiones en directo.
¿Hay otra forma de ver el festival en vivo?
Además de streaming, los shows del escenario Montaña también se emitirán por TV a través de Star Channel. Esta transmisión estará disponible durante ambos días del festival, del 14 y 15 de febrero, en el horario de 14:30 a 19:30. De esa forma, por este medio se podrán ver las presentaciones de Franz Ferdinand, Cuarteto de Nos, El Kuelgue, Bersuit Vergabarat, Las Pastillas del Abuelo y Morat, entre otros.
¿Quiénes son los artistas más destacados de la grilla del Cosquín Rock 2026?
La edición 2026 del Cosquín Rock contará con una grilla estelar. Para el sábado 14 de febrero se destacan Lali, Abel Pintos, Ciro y los Persas, Babasónicos, La Vela Puerca, Las Pelotas y la banda internacional Franz Ferdinand. El domingo 15, el escenario vibrará con figuras como Fito Páez, Divididos, Morat, Airbag, Trueno, Las Pastillas del Abuelo y YSY A. De esa forma, promete variedad musical para todos los gustos.
La grilla completa del Cosquín Rock 2026 este 14 de febrero
A continuación, estos son los artistas que se presentan el primer día del Cosquín Rock 2026 en los escenarios principales con sus horarios:
|Horario
|Escenario Norte
|Escenario Sur
|Escenario Montaña
|Escenario Boomerang
14:10
Microtul
14:15
Chechi de Marcos
14:30
Kill Flora
Fantasmagoría
14:50
1915
15:00
Ryan
15:20
Eruca Sativa
La Mississippi
15:40
Un Muerto Más
15:50
Bersuit Vergarabat
16:30
El Zar
Emi
Girl Ultra
17:10
Marilina Bertoldi
17:20
Hermanos Gutiérrez
17:50
Turf
Cruzando el Charco
18:20
Indios
18:40
El Kuelgue
19:20
Estelares
19:30
Dillom
19:40
Ciro y los Persas
20:40
Cuarteto de Nos
Abel Pintos
21:20
Babasónicos
21:40
La Vela Puerca
21:50
La Franela
22:40
Franz Ferdinand
23:10
Coti
23:20
Lali
Las Pelotas
00:00
The Chemical Brothers (DJ Set)
00:30
Amigo de Artistas
00:40
Caligaris
Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros
02:00
Victoria Whynot
Es tanto, estos son los artistas que se presentan en los escenarios temáticos durante el sábado 14 de febrero:
|Horario
|La Casita del Blues
|<b>La Plaza Electronic Stage</b>
|Escenario Sorpresa
14:15
Golo´s Band
15:05
Los Mentidores
15:50
Falsed
15:55
Las Witches
16:00
Claudio Ricci
16:50
Le Dracs
17:00
Valentin Huedo B2B Bruz
17:45
Perro Suizo
18:40
Misty Soul Choir
Sorpresa
19:00
Lehar B2B Santiago García
19:35
Tango & Roll
20:30
Wayra Iglesias
21:00
Sorä
21:25
Los Espíritus
22:20
Sorpresa
22:30
Piti Fernández
Arkadyan
23:35
Les Diabolettes
La grilla completa del Cosquín Rock este 15 de febrero
En tanto, estos son los horarios del domingo 15 de febrero, segundo y último día del festival:
|Horario
|Escenario Norte
|Escenario Sur
|Escenario Montaña
|Escenario Paraguay
14:20
Ainda
Wanda Jael
14:30
Sofi Mora
Renzo Leali
15:00
Beats Modernos
15:10
Kapanga
T&K
15:20
Blair
15:50
Gustavo Cordera
16:10
Malandro
16:25
Pappo x Juanse
16:30
Gauchito Club
17:00
Los Pericos
17:20
Gauchos of the Pampa
17:45
El Plan de la Mariposa
17:50
Bandalos Chinos
18:20
Devendra Banhart
18:30
Silvestre y La Naranja
19:10
Fito Páez
19:30
Dum Chica
19:40
Divididos
20:20
Morat
20:30
Marky Ramone
20:55
Airbag
21:30
Trueno
21:35
David Ellefson
22:20
Las Pastillas del Abuelo
22:35
CTM
23:00
YSY A
23:10
Guasones
23:35
Six Sex
00:00
Peces Raros
00:20
Caras Extrañas
00:45
El Club de la Serpiente
00:50
Louta
01:00
Mariano Mellino
02:00
Franky Wah
Por su parte, así es la grilla de los escenarios temáticos este domingo:
|Horario
|La Casita del Blues
|La Plaza Electronic Stage
|Escenario Sorpresa
14:15
Rosy Gomez
15:05
Labios de Sal
15:50
Golden Floyd
15:55
Rudy
16:00
Lourdes Lourdes
16:50
Bulldozer Blues Band
17:00
Glauco di Mambro
17:10
Sorpresa
17:45
Cordelia’s Blues
18:00
Brigado Crew
18:40
Grasshopper’s
19:30
Deer Jade
19:35
Gisa Londero & Toyo Bagoso
20:40
Crystal Thomas & Luca Giordano
21:00
Franky Wah
21:45
Nina Portela
22:20
Agarrate Catalina
22:30
Kölsch
22:40
Xime Monzón
23:35
Loretta Sorbello
00:00
Matias Tanzmann
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
